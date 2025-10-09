Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Studenci, w imieniu Fundacji im. Dr Danuty Kozłowskiej-Trusewicz mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone studiom medycznym na oraz możliwościom rozwoju poprzez szkolenia medyczne.

Podczas spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i warunki rekrutacji, opowiemy o ścieżkach kariery w medycynie, odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące studiów i rozwoju zawodowego.

Spotkanie odbędzie się 18 października 2025 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarguko 76) w Sali 305 o godz. 13:00.

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, którzy rozważają swoją przyszłość w obszarze nauk medycznych i chcieliby dowiedzieć się więcej o wyjątkowych możliwościach, jakie oferuje Fundacji im. Dr Danuty Kozłowskiej-Trusewicz.

Z wyrazami szacunku, Fundatio Vilnensis Medicorum

Czym jest fundacja Fundatio Vilnensis Medicorum?

Fundacja pożytku społecznego oraz wsparcia Fundatio Vilnensis Medicorum, inaczej Wileńska Fundacja Medyczna, to fundacja działająca od ponad roku. Jako swoją misję nakreśla medycynę, pomoc uczniom w podjęciu decyzji na temat studiów medycznych oraz dalsza pomoc studentom i rezydentom. Prezes fundacji jest Barbara Komarowska.