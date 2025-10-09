Więcej
    Urodziny Putina niewesołe — Ukraina ma kolejne narzędzie, by „zachęcać” Rosję do negocjacji

    Upokarzające tańce Trumpa wokół Putina nie przyniosły skutku. Zatem USA zmienia język na taki, który Rosja rozumie. Ukraińcy ogłosili nowe osiągnięcie. Tymczasem w Warszawie trwało spotkanie premier Litwy z premierem Polski, mówiono też o Ukrainie.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Kobieta na moście widzi jak idzie dym.
    Ukraina przenosi wojnę na terytorium agresora — uderza w węzły logistyczne, rafinerie i wszystko, co napędza machinę wojenną Kremla | Fot. stopklatka/Telegram

    W dniu urodzin Putina, 7 października, powodów do świętowania Rosja nie miała. Ukraińcy ogłosili, że ich drony docierają na odległość nawet 2 tys. km w głąb Rosji. Atak na rafinerię w Tiumeń potwierdził te twierdzenia. Rafineria jest położona na wschód od Uralu.

    Wcześniej drony uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Bierieznikach w Kraju Permskim, gdzie lokalne władze potwierdziły eksplozję dwóch bezzałogowców. Każdy z nich pokonał dystans co najmniej 1,7 tys. km. Dzień później kilka dronów zaatakowało rafinerię w Orsku, oddaloną o ok. 1,5 tys. km od Ukrainy.

    W ostatnich dniach ukraińskie drony uderzały też w cele w północno-zachodniej części Rosji — w tym w rafinerię w Kiriszach w obwodzie leningradzkim oddaloną o ok. 800 km oraz w okręt wojenny stacjonujący na jeziorze Onega, ponad 1,1 tys. km od granicy z Ukrainą.

    36 tys. dronów rocznie

    Ekspert portalu „Defence Express” Iwan Kiriczewski ocenił, że Ukraina może produkować rocznie ok. 36 tys. dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu. Według niego wprowadzenie do służby pocisków FP-5 Flamingo, które mają osiągać zasięg do 3 tys. km i przenosić głowice ponad 1,1 tys. kg, pozwoliłoby Ukrainie sięgnąć po cele w azjatyckiej części Rosji. Jeśli obecne dane o zasięgu się potwierdzą, w promieniu działania ukraińskich dronów znajdzie się ok. 80 proc. rosyjskich rafinerii.

    „Tak, we wrześniu nasze bezzałogowe kompleksy lotnicze trafiły 66,5 tys. celów wroga, czyli o 10,8 proc. więcej niż w sierpniu. Z tego 39,2 tys. trafień przypadło na drony kamikadze. W ten sposób trafiono lub zniszczono 18 159 żołnierzy armii okupacyjnej (23 proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem)” — napisał ukraiński dowódca Ołeksandr Syrski w komunikatorze Telegram.

    Zaznaczył też, że Rosja nie odpuszcza i też zwiększa swoje możliwości. „Przewaga w stosowaniu FPV nadal pozostaje po naszej stronie, chociaż przeciwnik robi wszystko, aby zbliżyć się do parytetu (…). Przeciwnik nie stoi w miejscu, inwestuje w rozwój jednostek dronów, wydając na to ogromne środki. Nie mamy prawa zwalniać tempa!” — podkreślił Syrski.

    Efekty już są. Niektóre obwody mają przerwy w dostawach prądu. Co jednak ważniejsze, eksport rosyjskiego oleju napędowego, z którego dochody zasilają rosyjską machinę wojenną, według „Financial Times” osiągnął poziom najniższy od 2020 r. Według portalu Energetyka24.pl, w Rosji i na okupowanym Krymie są kolejki po paliwo, 20 regionów zmaga się z niedoborami.

    Wcześniej USA informowały, że będą przekazywały dane wywiadowcze Ukraińcom nt. potencjalnych obiektów ataku. To wymowny gest Donalda Trumpa — po całym szeregu wręcz upokarzających dla niego spektakli uległości wobec Putina, Putin na wyciągniętą rękę splunął. Trump zmienił zatem plany.

    Ruginienė w Kijowie. Wskazała priorytetowy program, którego jest patronką

    Ruginienė w Warszawie

    Również we wtorek 7 października w Polsce z wizytą przebywała premier Litwy Inga Ruginienė. Premier Polski Donald Tusk zaznaczył, że jeśli chodzi o kwestię wojny w Ukrainie, mają z premier Litwy wspólne poglądy, działania i inicjatywy.

    Podkreślił, że docenia też współpracę z Litwą w zakresie obrony granic. „Oboje bardzo dobrze rozumiemy, że zadaniem Polski i Litwy jest skuteczne przeciwdziałanie nielegalnej migracji, organizowanej przez Łukaszenkę i przez Putina. Mamy świadomość tego, jaki to poważny problem i jesteśmy gotowi współpracować nad wszystkimi działaniami, będziemy działać w każdym możliwym kierunku, aby wyeliminować zagrożenie związane z nielegalną migracją” — podkreślił Tusk.

    Zwrócił też uwagę na strategiczną inwestycję Rail Baltica. Zaznaczył, że nowe połączenia kolejowe nie tylko pomagają podróżować mieszkańcom obu krajów, ale mają ważne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa.

    Spotkanie Trump-Putin na Alasce. Litwa przygląda się z niepokojem
