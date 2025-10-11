Odpust Św. Michała Archanioła oraz Jarmark Dożynkowy w Szumsku.

W dniu 28 września w Szumsku było gwarnie i wesoło. Tego dnia odbył się tradycyjny Odpust ku czci Św. Michała Archanioła oraz Jarmark Dożynkowy.

Msza św., koncert i jarmark

Święto rozpoczęto uroczystą Mszą św., którą celebrował proboszcz parafii ks. Henryk Naumowicz oraz Tadeusz Jasiński. Podczas Eucharystii mieszkańcy oraz goście Szumska i okolic dziękowali Bogu za tegoroczne plony oraz rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcenie.

Po Mszy św. wszystkich zaproszono na świąteczny koncert oraz jarmark dożynkowy, który odbył się na placu przy Centrum Kultury w Szumsku — filii Centrum Kultury w Rudominie. Organizatorzy zadbali, aby nikt tego dnia się nie nudził i wszyscy świetnie się bawili. I choć pogoda nieraz płatała figle, nikt nie narzekał na chłód ani deszcz.

Świąteczny koncert był wspaniały. W tym roku na święto do Szumska przybyły i podczas koncertu wystąpiły zespoły z Polski — „Grupa śpiewacza Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej” oraz „Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Czechowianki” (Knyszyński Ośrodek Kultury). Na scenie wystąpili również: Zbigniew Sinkiewicz, Stanisław Zajankowski, Aneta Baranowska, tancerze z ludowego zespołu tanecznego „Jawor” (filia CKR w Awiżeniach), zespół „Przyjaciółki” (filia CKR w Kowalczukach), zespoły „Poznaj siebie” i „Szum Studio” (filia CKR w Szumsku).

Tego dnia zaśpiewano również piękną piosenkę o święcie w Szumsku. Autorem słów jest Andrzej Aszkiełowicz, a muzykę do niej skomponował Lech Pietkiewicz.

Organizatorzy podziękowali także za aktywny udział w konkursie „Chwila plonów z rodziną”

Życzenia, tort i goście

Z tej okazji społeczność powitał Algis Vaitkevicius, wicemer rejonu wileńskiego, który przekazał najserdeczniejsze życzenia i poczęstował pysznym tortem od mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza. Podczas święta wszyscy goście byli częstowani tortem, który przygotowany przez mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza i Samorządu Rejonu Wileńskiego stanowił wyraz podziękowania i wspólnej radości z tego wyjątkowego dnia.

Swoją obecnością święto zaszczycili dostojni goście. Do Szumska tego dnia przybyli: minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, wicemer rejonu wileńskiego Algis Vaitkevičius, Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — Związku Chrześcijańskich Rodzin, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego Stanisław Zajankowski, starosta gminy Kowalczuki Renata Mickiewicz, doradczyni starostwa Kowalczuki Olia Łukaszewicz, Henryk Subocz, doradczyni Žana Andriejewa, Krystyna Boroško, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Szumsku Henryk Naumowicz, ks. Tadeusz Jasiński z parafii św. Piotra i Pawła w Wilnie, dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach Katarzyna Macuk, dyrektor Gimnazjum „Aušros” Irena Veličkienė, pełniąca funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie Irena Mozajło, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szumsku Inesa Korwiel, dyrektor Wileńskiego Rejonowego Domu Kryzysowego Opieki Matki i Dziecka w Kowalczukach Leokadia Pawtel, pracownica Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego filii w Szumsku Irena Korwiel, administratorzy filii WOK w Rudominie Czesława Urynowicz i Wilija Nowicka, Wanda Masłowska.

Goście z Polski: burmistrz Zbigniew Adam Niedzielewski, skarbnik Gminy Knyszyn Maria Daniłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Wysocka, Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy Knyszyn Anna Aneta Molska, Dyrektor Knyszyńskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Kuć, Grupa śpiewacza Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Czechowianki.

Goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem organizatorów oraz uczestników święta, życząc wszystkim wesołej zabawy, a rolnikom tej ziemi wielu dobrych plonów.

Na gości czekały pięknie udekorowane zagrody, gdzie można było nie tylko spróbować różnych smakołyków, ale też nabyć piękne rękodzieła

Piękne zagrody, kuchnia polowa i atrakcje dla najmłodszych

Na gości czekały pięknie udekorowane zagrody, gdzie można było znaleźć wszystko, czego tylko dusza zapragnie. Można było nie tylko spróbować różnych smakołyków, ale też nabyć piękne rękodzieła. Stoiska w tym roku przygotowali: Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, Szkoła Podstawowa w Szumsku, Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie, Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Przedszkole w Kowalczukach, Koło Gospodyń „Bądźmy Razem” działające przy Centrum Kultury w Szumsku.

Na zgłodniałych czekała kuchnia polowa, która serwowała smaczną kaszę przygotowaną przez pracowników Centrum Kultury w Miednikach (filia CKR).

Organizatorzy podziękowali także za aktywny udział w konkursie „Chwila plonów z rodziną”. Wyróżnieni zostali: Justyna Grablewska, Mirosława Pietkiewicz, Greta Stankiewicz, Aliona Masit, Danuta Klimaszewska.

Nie zapomniano o najmłodszych uczestnikach święta. Organizatorzy przygotowali dla nich mnóstwo atrakcji. Dla najmłodszych i nieco starszych — trampolina, na której mogli poskakać do woli i poczuć się jak na chmurce. Nie zabrakło animatorów, którzy wprowadzili dzieci w świat gier, konkursów i kreatywnych zajęć.

Organizatorzy zadbali, aby nikt tego dnia się nie nudził. I choć pogoda nieraz płatała figle, nikt nie narzekał na chłód ani deszcz

Słowa wdzięczności

Organizatorzy cieszą się, że mieszkańcy Szumska oraz całej gminy Kowalczuki mieli okazję cieszyć się jesienną, świąteczną atmosferą, spotkać się towarzysko, skosztować jesiennych przysmaków i posłuchać muzyki na żywo. Na twarzach wszystkich gościł uśmiech, a w sercach dobre emocje.

Organizatorem święta było Centrum Kultury w Szumsku — Filia Centrum Kultury w Rudominie. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego święta: merowi rejonu wileńskiego Robertowi Duchniewiczowi oraz Samorządowi Rejonu Wileńskiego za pyszny tort, Starostwu Gminy Kowalczuki — za wszelką pomoc przy organizacji święta, Centrum Kultury w Rudominie — za nagłośnienie i wsparcie finansowe, filii RKC w Miednikach — za pyszną wojskową kaszę oraz filii RKC w Sawiczunach — za zajęcia dla dzieci, Szkole Podstawowej w Szumsku, Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, Przedszkolu w Kowalczukach, Centrum Kryzysowemu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego, Stowarzyszeniu Gospodyń „Bądźmy Razem” — za wspaniałe stoiska i aktywny udział, Romualdzie Balukonienė — za piękne zdjęcia.

