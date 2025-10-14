Więcej
    Strona głównaReligia

    Papież po stronie dziennikarzy, ale z przestrogą. „Nikt dziś nie powinien móc tak powiedzieć…”

    We czwartek 9 października papież Leon XIV zwrócił się do dziennikarzy. Zwracał uwagę na ich trudną pracę, szczególnie dziś. Podkreślił, co jest najważniejsze w komunikowaniu.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Papież Leon XIV .
    Papież Leon XIV podkreślił, że należy czuwać, aby technologia nie zastąpiła człowieka | Fot. Fabio Frustaci, EPA-ELTA

    Czytaj również...

    Na specjalnej audiencji u papieża byli obecni też decydenci z Polskiej Agencji Prasowej. Była to 39. konferencja stowarzyszenia MINDS International. To globalna sieć czołowych agencji prasowych.

    Papież zwrócił się do agencji z wielu krajów. Podkreślił, że świat potrzebuje wolnej, dokładnej i obiektywnej informacji. Zaapelował ponownie o uwolnienie wszystkich więzionych dziennikarzy.

    „Zachęcam was do służby”

    W przemówieniu Leon XIV mówił o kryzysie prawdy. „Możemy uznać za paradoks to, że w erze komunikacji agencje informacyjne i komunikowania przechodzą przez okres kryzysu. Także sami użytkownicy informacji są w kryzysie, myląc często fałsz z prawdą; to, co autentyczne, z tym, co sztuczne” — zaznaczył Leon XIV.

    „Nikt dzisiaj nie powinien móc powiedzieć: nie wiedziałem. Dlatego zachęcam was do waszej tak istotnej służby” — dodał.

    „Dlatego najbardziej konstruktywny jest sojusz między obywatelami i dziennikarzami pod znakiem zaangażowania na rzecz odpowiedzialności etycznej i obywatelskiej” — uważa Leon XIV.

    „Codziennie reporterzy osobiście ryzykują po to, by ludzie mogli wiedzieć, jak sprawy się mają. A w takich czasach, jak nasze, gwałtownych i szerzących się konfliktów tych, którzy giną jest wielu. To ofiary wojny i ideologii wojny, która chciałaby zakazać obecności dziennikarzy. Nie możemy o nich zapomnieć” — stwierdził papież.

    „Jeśli dziś wiemy, co stało się w Strefie Gazy, na Ukrainie czy na innej ziemi skrwawionej przez bomby, zawdzięczamy to w dużej części im” — dodał.

    „Miłość i jedność” — główne przesłanie nowego papieża do wiernych na całym świecie. Leon XIV rozpoczął pontyfikat

    Ponowił apel o uwolnienie więzionych

    Leon XIV zwrócił uwagę na wysiłek tych, którzy pracują nad tym, żeby informacja nie była zatruta dla innych celów. Zwrócił się też o uwolnienie prześladowanych dziennikarzy. „Dzisiaj powtarzam tę prośbę. Bycie dziennikarzem nie może być nigdy uważane za przestępstwo, ale za prawo, które trzeba chronić. Wolna informacja jest filarem, który utrzymuje konstrukcję naszych społeczeństw i dlatego jesteśmy wezwani do tego, by jej bronić i ją zagwarantować” — oznajmił.

    Papież wyraził przekonanie, że należy uwolnić komunikowanie od „zanieczyszczenia poznawczego, które ją korumpuje, od nieuczciwej konkurencji, od degradacji tak zwanych klikbajtów”. Klikbajt (z ang.: „przynęta na kliknięcia”) to praktyka, gdy materiał jest nastawiony na sztuczne podkręcanie emocji i zachęcanie do odwiedzenia artykułu. To m.in. krzykliwe nagłówki z obietnicą informacji, której w tekście nie ma.

    „Ten, kto pracuje dla agencji, wiecie to dobrze, musi pisać szybko, pod presją, także w sytuacjach bardzo złożonych i dramatycznych. Tym bardziej wasza służba jest cenna i musi być antidotum na szerzenie się śmieciowej informacji; wymaga kompetencji, odwagi i poczucia etyki” — powiedział Leon XIV.

    Podkreślił, że należy czuwać, aby technologia nie zastąpiła człowieka i aby informacja i algorytmy, które dziś nią rządzą, nie były w rękach nielicznych. Przestrzegł przed „ruchomymi piaskami przybliżenia i post-prawdy”.

    Poczobut, niezłomny

    Jednym z od lat więzionych dziennikarzy jest Andrzej Poczobut. Jeszcze przed aresztem 25 marca zdążył porozmawiać z „Kurierem Wileńskim”. Mówił wtedy, że prześladowania Polaków na Białorusi przez Łukaszenkę „są pewnym sprawdzianem”.

    „Jest to niewątpliwie pewien sprawdzian, ale Polacy na Białorusi przeżyli już Stalina, przeżyją więc też i Łukaszenkę” — komentował w 2021 r. dla „Kuriera Wileńskiego” Andrzej Poczobut, dziennikarz i członek zarządu Związku Polaków na Białorusi. Dzień po rozmowie został aresztowany. Przebywa w niewoli do dzisiaj.

    Wymiana więźniów a Poczobut
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaPAP, mat.pras., KW

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Polskie AI zna litewski, pomoże w Łodzi. Czy Litwa ma szansę pozyskać PLLuM?

    Sztuczna inteligencja w administracji miasta We wtorek 7 października w Łodzi podpisano list intencyjny ws. wprowadzania polskiej SI w administracji miasta. „PLLuM to symbol cyfrowej suwerenności Polski. Dzięki własnym rozwiązaniom, opartym...
    Sport

    Mecz obojga narodów. Takie emocje towarzyszyły piłkarskiemu starciu Polski i Litwy w Kownie

    Polska reprezentacja wygrała w Kownie z Litwą 2:0. Jedną bramkę strzelił Szymański, a po przerwie drugą Robert Lewandowski — głową. Na trybunach zasiadło 11 tys. widzów, z czego kilka...
    Historia

    Wąs Ziuka to nie marketing. Bolesna historia Marszałkowego zarostu

    Gdybyśmy przyjrzeli się stereotypowemu obrazowi Polaka w prasie przed Wielką Wojną – czyli przed pierwszą wojną światową, bo tak była nazywana, aż wybuchła II wojna światowa, jeszcze większa i...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.