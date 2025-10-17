Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Dwa oblicza ubóstwa: materialne i duchowe. „Nikt nie powinien pozostać niewidzialny”

    17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. „To dzień, który ma też przypominać, że ubóstwo ma nie tylko wymiar materialny, ale również emocjonalny i duchowy” — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milita Žičkutė-Lindžienė z Caritas Litwa.

    Autor: Aneta Sokołowska
    Bezdomny obok śmietników.
    Na Litwie wciąż wiele osób zmaga się z brakiem środków do życia, samotnością i wykluczeniem społecznym | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Na Litwie wciąż wiele osób zmaga się z brakiem środków do życia, samotnością i wykluczeniem społecznym.

    — Na Litwie, niestety, nadal mierzymy się z niepokojącą sytuacją związaną z ubóstwem. Nie tylko statystyki, lecz także codzienna rzeczywistość pokazują, że wielu osobom brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb — żywności, mieszkania czy leków. Najbardziej narażeni są seniorzy, samotni rodzice wychowujący dzieci, osoby chore i z niepełnosprawnościami. Szczególnie trudna jest sytuacja na obszarach wiejskich, gdzie pojawiają się nowe wyzwania: jak dotrzeć do placówek służby zdrowia, sklepów czy instytucji publicznych — mówi nam sekretarz generalna Caritas Litwa, Milita Žičkutė-Lindžienė.

    Coraz więcej ubóstwa i potrzebujących

    Ubóstwo to nie tylko kwestia materialna

    Rozmówczyni podkreśla, że walka z ubóstwem to nie tylko kwestia materialna, ale także emocjonalna i duchowa. Coraz więcej osób zmaga się z poczuciem osamotnienia i utraty sensu życia, co jest zauważalne zarówno wśród seniorów, jak i młodszych pokoleń.

    — Coraz więcej osób doświadcza samotności, utraty sensu życia i braku wsparcia. Zjawisko to dotyka nie tylko osoby starsze, które często pozostają bez bliskich, lecz także młodych ludzi. Paradoksalnie, media społecznościowe, które miały łączyć, często jeszcze bardziej dzielą. Kreowany w nich obraz życia odbiega od rzeczywistości, pogłębiając problemy ze zdrowiem psychicznym, prowadząc do wykluczenia społecznego i zwiększając ryzyko samobójstw. Obserwując te zjawiska, widzimy wyraźnie, że walka z ubóstwem — materialnym, psychicznym i duchowym — wymaga wspólnego wysiłku — zauważa nasza rozmówczyni.

    Podkreśla, że potrzebne są działania systemowe, inicjatywy społeczne, ale też codzienna wrażliwość każdego z nas.
    — Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że każdy człowiek zasługuje na godność, uwagę i wsparcie. Nikt nie powinien pozostać niewidzialny ani samotny w swoim cierpieniu — podkreśla Milita Žičkutė-Lindžienė.

    Wskaźniki ryzyka ubóstwa najwyższe wśród seniorów

    W 2024 r. wskaźnik ryzyka ubóstwa na Litwie wyniósł 21,5 proc., co oznacza wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2023. Około 620. tys. mieszkańców kraju żyło poniżej progu ryzyka ubóstwa.

    Wraz ze wzrostem dochodów rozporządzalnych ludności, próg ryzyka ubóstwa w 2024 r. również się podniósł — o 9,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

    Dochody rozporządzalne poniżej tego progu uzyskało 18 proc. mieszkańców miast (w pięciu największych miastach — 14,5 proc., w pozostałych — 24 proc. natomiast na obszarach wiejskich — aż 29,4 proc. mieszkańców).

    Najwyższy poziom ryzyka ubóstwa w 2024 r. odnotowano wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Wskaźnik ten wyniósł 36,9 proc., co oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023.

    Średnia emerytura w okresie badania dochodów (2023 r.) wynosiła 539,1 euro, czyli 87,5 proc. progu ryzyka ubóstwa. Choć od 2014 r. wysokość emerytur pozostaje poniżej tego progu, w ostatnich trzech latach różnica między nimi stopniowo się zmniejsza.

    Ubóstwo na Litwie: problem nasila się wraz ze wstrząsami w gospodarce
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Religia

    „Być jest ważniejsze niż mieć”. Przesłania Jana Pawła II aktualne do dziś

    — Podstawowe przesłania Jana Pawła II są wciąż aktualne: ważniejsze jest być niż mieć. Bycie człowiekiem wiary, świadomym sensu swojego życia, ukierunkowanym na wieczność, ma większe znaczenie niż gromadzenie...
    Społeczeństwo

    Zarybianie zbiorników wodnych na Litwie: 14 tysięcy szczupaków trafiło do jezior

    Aneta Sokołowska
    Kultura

    „Minghun” — seans dla dojrzałego widza. 9. odsłona Spotkań z Kinem Polskim w DKP

    Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprasza miłośników kina na kolejną, już dziewiątą odsłonę cyklu Spotkania z Kinem Polskim, w ramach którego prezentowane są wyjątkowe produkcje filmowe poruszające ważne tematy...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.