Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz wyraził radość, że jest to rezultat wspólnej wizji biznesu oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, który ma stać się centrum sportu, społeczności lokalnej i młodzieży.

„Dziś widzimy, jak marzenia i ambicje człowieka stają się rzeczywistością. To efekt miłości do piłki nożnej prezesa klubu piłkarskiego „TransINVEST” Vidmantasa Pelėdy. Cieszę się, że samorząd również przyczynił się do realizacji tego celu. Pod koniec 2023 roku, wraz z radą, uzgodniliśmy, że samorząd stanie się współwłaścicielem tego klubu piłkarskiego. Życzę, aby ten sukces zainspirował wszystkich. Niech sport jednoczy, niezależnie od tego, komu kibicujemy. Niech to będzie miejsce, gdzie będzie dorastać młode pokolenie, a sport będzie łączył społeczności” – powiedział R. Duchniewicz.

Uroczystość otwarcia stadionu zrzeszyło niemal tysiąc widzów – od najmłodszych entuzjastów piłki nożnej po gości w wieku zaawansowanym. W wydarzeniu wzięli udział dostojni goście: premier Inga Ruginienė, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, wicemer Edyta Tamošiūnaitė, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius, minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, członkowie Sejmu Republiki Litewskiej, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także prezes Litewskiej Federacji Piłkarskiej Edgaras Stankevičius, prezes klubu piłkarskiego „TransINVEST” Vidmantas Pelėda oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

W swoim wystąpieniu premier Inga Ruginienė podkreśliła znaczenie sportu dla rozwoju społeczeństwa i zdrowia publicznego. Wyraziła także uznanie dla rejonu wileńskiego za „liderstwo” i podziękowała klubowi oraz samorządowi za ich wysiłki.

Mer rejonu wileńskiego R. Duchniewicz podziękował także mer rejonu szyrwinckiego Živilė Pinskuvienė za gościnność, jaką okazano drużynie „TransINVEST”, która rozgrywała mecze w Szyrwintach, zanim zyskała własny stadion.

Prezes Klubu Piłkarskiego „TransINVEST” Vidmantas Pelėda wyraził radość z realizacji projektu, opowiedział historię powstania stadionu i szczerze podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju klubu i infrastruktury – od pierwszych trenerów po wykonawców budowlanych oraz całą społeczność.

Nowy stadion mieści 1,5 tys. widzów (w tym 500 pod dachem), ma parking na 150 samochodów i 2 autobusy. Wyposażony jest w nowoczesny system oświetlenia oraz system VAR. W dwupiętrowym budynku o łącznej powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych znajdują się nowoczesne szatnie, pomieszczenia dla trenerów, sędziów, medyczne, konferencyjne, dla dziennikarzy, VIP oraz inne pomieszczenia administracyjne.

Stadion jest w pełni przystosowany nie tylko do meczów Ligi A, ale także do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA aż do fazy grupowej.

W budowę i infrastrukturę stadionu zainwestowano ponad 5 mln euro – to znacząca inwestycja prywatnego kapitału w rozwój sportu w rejonie wileńskim. Projekt zrealizowano z inicjatywy klubu, w ścisłej współpracy z Samorządem Rejonu Wileńskiego i lokalną społecznością. Od 2023 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego został udziałowcem klubu piłkarskiego „TransINVEST”.

W planach jest budowa dwóch dodatkowych boisk treningowych (jedno ze sztuczną, podgrzewaną nawierzchnią, drugie z naturalną murawą) oraz krytego placu dla treningów dzieci w sezonie zimowym.

Po części oficjalnej odbyło się wręczenie nagród drużynie „TransINVEST” za zwycięstwo w sezonie 2024–2025 w Pierwszej Lidze – drużyna otrzymała puchar oraz medale. Drużyna piłkarska rejonu wileńskiego powróciła do gry w A lidze.

Pierwszy mecz na własnym stadionie drużyna rozegrała z wielokrotnymi mistrzami Litwy, wileńskim Klubem Piłkarskim „Žalgiris”. Mecz towarzyski zakończył się wynikiem 1:1.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego