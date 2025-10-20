Litwa zapewni sojuszniczym wojskowym najlepsze warunki

23 kilometry za Wilnem oraz 35 km od granicy z Białorusią. W Rudnikach, w rejonie solecznickim, powstaje wojskowe miasteczko, gdzie zostanie rozmieszczona niemiecka brygada. „Budowa zaplanowana do 2027 r. zostanie ukończona na czas, a część infrastruktury ma powstać wcześniej” – poinformował dziennikarzy podczas wrześniowej wizyty w Rudnikach prezydent Gitanas Nausėda.

Nowe możliwości ekonomiczne

Prezydent Litwy oświadczył, że prace przebiegają zgodnie z planem. Do końca 2027 r. mają powstać wszystkie obiekty infrastruktury krytycznej, natomiast elementy infrastruktury szkoleniowej zostaną zbudowane nieco później. „Wypełniamy nasze zobowiązania wobec sojuszników i jesteśmy gotowi zakończyć prace w wyznaczonym terminie” – zapewnił Nausėda.

Budowa poligonu oraz miasteczka wojskowego w Rudnikach jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla bezpieczeństwa narodowego, lecz także dla samorządu. – Poligon w Rudnikach to współczesny obiekt do ćwiczeń wojskowych. Na tym terenie powstają obszary do manewrów taktycznych, jest rozwijana infrastruktura mieszkalna i administracyjna, są budowane warsztaty do naprawy sprzętu. W dodatku plan obiektu zakłada rozwój dróg wewnętrznych, system dostawy prądu i sieci wodociągowe. Mają powstać także wielofunkcyjne obiekty sportowe. Planowana suma inwestycji na danym etapie sięga ok. 500 mln euro. Zatem w związku z prowadzonym rozwojem poligonu na pewno widzimy możliwości ekonomiczne. W regionie znacząco wzrośnie popyt na usługi remontu, zaopatrzenia terenu, gastronomii i hotelarstwa. W tym jest potencjał zarówno wzrostu przedsiębiorstw lokalnych, jak i przyciągnięcia nowych podmiotów. Pojawią się też nowe miejsca pracy – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Waldemar Śliżewski, wicemer rejonu wileńskiego.

Problem z drogą

Mimo szybkich postępów budowy miasteczka wojskowego do przestrzeni publicznej docierają sygnały dotyczące pewnych problemów. Na przykład pojawiła się informacja o defektach w drodze prowadzącej z Rudnik na poligon. Za realizację pracy na tym odcinku była odpowiedzialna spółka „Fegda”. Obecnie Ministerstwo Ochrony Kraju prowadzi dochodzenie, które ma ustalić, czy prawidłowo przeprowadzono procedury odbioru wykonanej pracy.

Z drugiej strony media podały, że spółka była gotowa wyeliminować defekty jeszcze wiosną, ale nie otrzymała odpowiedniego zezwolenia. Szef spółki Jonas Jablonskis w oświadczeniu dla dziennika „Verslo žinios” napisał, że po uwzględnieniu rekomendacji ekspertów przygotowano plan naprawy drogi.

Na terenie wojskowego miasteczka ma stacjonować 4 tys. żołnierzy oraz cywilów, którzy będą obsługiwać niemiecką brygadę.

Projekt ma być ostatecznie sfinalizowany, czyli oddany do użytku, na początku 2028 r. Łączny koszt projektu wojskowego miasteczka w Rūdninkai wyniesie ok. 1,2 mld euro. Na budowie obiektu wojskowego ma skorzystać również ludność miejscowa.

– Samorząd Rejonu Solecznickiego pokłada wszelkie starania, aby nowy obiekt przyniósł dodatnie efekty dla społeczności lokalnej. W ramach dialogu z instytucjami władz centralnych uzgodniliśmy, że wraz z rozwojem poligonu lokalne miejscowości muszą otrzymać wsparcie w formie nowej infrastruktury. Plany obejmują rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Rudnikach, polepszanie stanu dróg w okolicznych terenach oraz pomoc w rekonstrukcji terenów publicznych. Warto też zauważyć, że kolejny etap rozwoju poligonu zakłada działania na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Takie rozwiązanie wiąże się z nowymi projektami, które mogą przynieść istotną korzyść zarówno dla personelu poligonu, jak i dla mieszkańców – podkreślił Śliżewski.

Dialog i wymiana informacji

Część projektów, na której ma skorzystać lokalna ludność, już została wcielona w życie. – W Rudnikach trwa odnowa infrastruktury wodociągowej i drogowej. Duża część projektów komunalnych już została zrealizowana. W dodatku mamy wykonaną rekonstrukcję drogi krajowej, która łączy Białą Wakę i Jaszuny. Tutaj inwestycje sięgają 70 mln euro. Samorząd prowadzi też rozmowy dotyczące odnowy kolejnych obiektów. Ponadto rząd Republiki Litewskiej ma na celu zapewnienie dotacji samorządom, na których terenie są poligony. Pozyskane środki finansowe też będą przeznaczone na kształtowanie dobrobytu lokalnego poprzez projekty doskonalenia infrastruktury. Dodatkowe wsparcie samorządom przygranicznym w związku z sytuacją geopolityczną jest też przewidziane w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o potencjał prywatnych inwestycji, to już widzimy pewne zainteresowanie ze strony przedsiębiorców. Dlatego staramy się zapewnić stały dialog, wymianę informacji i szukać najlepszych rozwiązań dla naszych mieszkańców – dodał wicemer rejonu solecznickiego.

Latem 2022 r. Berlin zobowiązał się rozmieścić na Litwie brygadę, która ma liczyć ok. 5 tys. osób. Niemieccy żołnierze mają stacjonować w dwóch miejscach w Rudnikach oraz Rukli. Część niemieckich żołnierzy przybędzie na Litwę wraz z rodzinami.

Dla dzieci niemieckich żołnierzy została otwarta specjalna szkoła „Deutsche Schule Vilnius”. „Patrząc z perspektywy jeszcze tego roku, liczba niemieckich żołnierzy będzie wzrastać, a co za tym idzie – automatycznie wzrośnie też liczba dzieci. Planuje się, że w tym roku na Litwie powinno mieszkać ok. 60 rodzin, czyli ponad 100 dzieci” – poinformowała wiceminister ochrony kraju Tomas Godliauskas.

Szacuje się, że do 2027 r. na Litwę przyjedzie 1500 żołnierzy oraz cywili z niemieckiej brygady wraz z rodzinami, w związku z tym do szkoły może uczęszczać nawet 700 uczniów.

