    Muzeum Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie poetyckim

    Z okazji 170. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim „Czym jest me życie? Ach, jedną chwilką!”.

    W 1817 r. na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne stowarzyszenie studenckie — Towarzystwo Filomatów — jako organizacja samokształcenia i doskonalenia moralnego. Wśród jego założycieli znaleźli się bliscy przyjaciele — Adam Mickiewicz i Tomasz Zan.

    Konkurs jest skierowany do każdego, kto w poezji odnajduje radość życia!

    Warunki konkursu: przyjmujemy prace pisane w jęz. litewskim, polskim; objętość pracy do jednej strony wydruku komputerowego; gatunek poetycki oraz temat pracy — dowolne.

    Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciel — osoba pełnoletnia, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią) wyraża zgodę na publikowanie utworów i zdjęć uczestnika w przestrzeni publicznej.

    Prace przyjmowane są do 19 listopada 2025 r. Prace prosimy przysyłać na adres: amm@muziejus.vu.lt

    Uczestników prosimy o podanie następującej informacji: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, e-mail.

    Wyniki konkursu będą ogłoszone 17 grudnia 2025 r. o godz. 17:00 w dawnej Kawiarni Małej auli Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3, Wilno). Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz upominki.

    Informacje dodatkowe: amm@muziejus.vu.lt

    Organizatorzy:

    Muzeum Adama Mickiewicza (Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego)
    Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

    Czytaj więcej: Wileńskie ślady polskich romantyków: Tomasz Zan

