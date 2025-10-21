Więcej
    Samorząd Rejonu Wileńskiego nagrodzony za tworzenie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej

    16 października w sali koncertowej Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej odbyła się jubileuszowa, dwudziesta ceremonia wręczenia nagród „Złote Wicie”, organizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Litwy. Podczas uroczystości uhonorowano samorządy, które szczególnie się wyróżniły w różnych dziedzinach. W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał nagrodę Ministerstwa Komunikacji „Za tworzenie bezpiecznej dla społeczeństwa infrastruktury komunikacyjnej”.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego został uhonorowany prestiżową nagrodą za tworzenie bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej | Fot. ASRW

    „Cieszę się, że cele, które wyznaczyliśmy sobie kilka lat temu, dziś stają się realnymi działaniami, które są widoczne. Dziękuję zespołowi politycznemu, politykom, pracownikom administracji oraz, oczywiście naszym mieszkańcom, że wspólnie tworzymy pozytywne zmiany” – powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, odbierając nagrodę.

    W 2024 roku w samorządzie wyasfaltowano 30 km dróg żwirowych, odnowiono 5 km nawierzchni asfaltobetonowej oraz wybudowano i odnowiono 6 km chodników. Osiągnięto wyższy wskaźnik asfaltowania niż w 2023 roku, a w historii asfaltowania tego rejonu był to najlepszy roczny wynik. W tym roku prace są kontynuowane równie intensywnie: w gminie Awiżenie przebudowano ulicę Nesvyžiaus i odnowiono inne ulice, a prace zostały wykonane lub są prowadzone także w gminach: Mariampol, Niemież, Szaterniki, Zujuny, Podbrzezie, Rzesza, Pogiry i innych.

    Na ceremonię „Złotych Wici”, w której uczestniczyli merowie, członkowie rad samorządowych i pracownicy samorządów z całej Litwy, przybyli również Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz Premier Inga Ruginienė.

    Rejon wileński reprezentowała liczna delegacja: mer Robert Duchniewicz, wicemerowie dr Danuta Narbut, Edyta Tamošiūnaitė i Algis Vaitkevičius, radni Krystyna Boroszko, Martynas Motuzas, Karolina Pietrusewicz, dyrektor administracji Vytautas Vansavičius oraz pracownicy administracji samorządu.

    Statuetki „Złote Wicie”, zostały zaprojektowane przez rzeźbiarza Ramūnasa Alminasa.

    Wręczali je przedstawiciele 14 ministerstw, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie, Konfederacji Przemysłowców Litwy oraz Konfederacji Biznesu Litwy.

    Po wręczeniu nagród samorządom, ogłoszono również laureatów tytułu Rycerza „Złote Wicie” 2025 roku – to osoby zasłużone dla rozwoju i wzmacniania litewskiego samorządu. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymali: były prezes LSA Mindaugas Sinkevičius, starosta gminy Labanoras Vincas Jusys oraz wieloletni członek rady samorządu rejonu Onikszty Donatas Krikštaponis.

    Przypominamy, że Samorząd Rejonu Wileńskiego już wcześniej został trzykrotnie uhonorowany nagrodami „Złote Wicie” za konsekwentną pracę na rzecz dobrobytu mieszkańców:

    2020 r. – nagroda Ministerstwa Zdrowia „Za determinację i inicjatywy w ochronie zdrowia publicznego podczas pandemii koronawirusa”;

    2016 r. – tytuł najbardziej innowacyjnego samorządu za skuteczne wykorzystanie środków z Programu Specjalnego ds. Zmian Klimatu na modernizacje i renowacje budynków użyteczności publicznej oraz instalację ogrzewania geotermalnego;

    2008 r. – najwyższe wyróżnienie samorządowe „Złotych Wici” za rosnące wsparcie dla ochrony zdrowia.

