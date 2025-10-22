Więcej
    Koncert zespołu „Kwartludium”

    26 października 2025 r., o godz. 19:00 w nowej Sali Teatralnej Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (ul. Olandų 21a, Wilno) odbędzie się szczególne wydarzenie sztuki audiowizualnej i muzycznej: jeden z najbardziej znanych polskich zespołów muzycznych zaprezentuje spektakularny koncert.

    Afisz koncertu zespołu „Kwartludium”.
    Fanów sztuki audiowizualnej czeka niezwykły wieczór: przedstawienie z udziałem jednego z najsłynniejszych polskich zespołów muzyki współczesnej „Kwartludium”. Zespół zaoferuje litewskiej publiczności wyjątkowy audiowizualny koncert inspirowany naturą i nowoczesną techniką z „żywymi” instrumentami, którym towarzyszą spektakularne wizualizacje i mistrzowska muzyka elektroniczna.

    Wydarzenie odbędzie się w niedawno wybudowanej Sali Teatralnej Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (ul. Olandų g. 21a, Wilno).

    Festiwal „Gaida 2025”

    Instytut Polski w Wilnie

