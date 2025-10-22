Koncert zespołu „Kwartludium”

Fanów sztuki audiowizualnej czeka niezwykły wieczór: przedstawienie z udziałem jednego z najsłynniejszych polskich zespołów muzyki współczesnej „Kwartludium”. Zespół zaoferuje litewskiej publiczności wyjątkowy audiowizualny koncert inspirowany naturą i nowoczesną techniką z „żywymi” instrumentami, którym towarzyszą spektakularne wizualizacje i mistrzowska muzyka elektroniczna.
Wydarzenie odbędzie się w niedawno wybudowanej Sali Teatralnej Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (ul. Olandų g. 21a, Wilno).
Wstęp biletowany: bilietai.lt
Organizator:
Festiwal „Gaida 2025”
Partner:
Instytut Polski w Wilnie
Instytut Polski w Wilnie