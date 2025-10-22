Więcej
    „Melodia” zaprasza na jubileuszowy koncert z wróżbami!

    Centrum Kultury w Nowej Wilejce wraz z zespołem pieśni ludowej „Melodia” serdecznie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia zespołu „Melodia”! Spotkajmy się 28 listopada w Centrum Kultury w Nowej Wilejce (ul. Geroves 1) o godz. 17:00. Ten wieczór zapowiada się niezwykle magicznie, pełen śpiewu, wspomnień, radości i wróżb!

    „Melodia” zaprasza na jubileuszowy koncert z wróżbami!
    Na scenie zabrzmią najpiękniejsze pieśni z Wileńszczyzny, a prowadząca będzie niezrównana Anna Adamowicz, znana wszystkim jako ciotka Franukowa. Członkowie zespołu „Melodia” potrafią wywróżyć szczęście, miłość i odrobinę czarodziejskiego nastroju! Gość specjalny zespół Kapitan Folk, który doda koncertowi energii, folkowego temperamentu i prawdziwie żywiołowego rytmu!

    Zespół „Melodia”, działający przy Centrum Kultury w Nowej Wilejce już od trzech dekad, to niezwykła grupa kobiet nauczycielek i pasjonatek muzyki, które od lat pielęgnują polską tradycję, ludowy śpiew i wileńską radość życia. Kierowniczką zespołu jest Janina Stupienko oraz Swetłana Mikelskaitė. „Melodia” wielokrotnie reprezentowała Wileńszczyznę na Litewskim Święcie Pieśni (2010, 2014, 2018, 2024) oraz zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie (2025).

    Początki zespołu sięgają idei kontynuacji działalności dawnego zespołu „Pierwiosnki”, prowadzonego również przez Janinę Stupienko. Dziś „Melodia” świętuje swoje 30-lecie z wdzięcznością, śpiewem i zaproszeniem do wspólnego świętowania.

    Wstęp wolny.

    Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Melodyjne 30-lecie w wieczór wróżb – Jubileusz zespołu „Melodia” finansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

    Organizatorzy:

    Centrum Kultury w Nowej Wilejce
    Zespół „Melodia”

    „Melodia” — łączy nas pasja do muzyki i pracy pedagogicznej

    Centrum Kultury w Nowej Wilejce

