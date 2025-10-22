Złote Krywuły rozdane — uhonorowano najlepsze samorządy Litwy

Prestiżowe nagrody po raz dwudziesty

W czwartek, 16 października, w sali koncertowej Państwowej Orkiestry Symfonicznej Litwy w Wilnie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek Złote Krywuły (lit. Auksinės krivūlės). To najważniejsze wyróżnienia samorządowe na Litwie, przyznawane przez Stowarzyszenie Samorządów Litwy (LSA). Wydarzenie zorganizowano już po raz dwudziesty.

Brązowe statuetki wręczyli przedstawiciele wszystkich czternastu ministerstw, a także Komisji Europejskiej na Litwie, Konfederacji Przemysłowców Litwy i Konfederacji Biznesu Litwy.

„Pierwsze wyobrażenie o tym, jak funkcjonuje państwo, najczęściej zdobywamy na poziomie lokalnym — w samorządach. To właśnie tam podejmowane i wdrażane są decyzje, które są najbliższe ludziom i najbardziej widoczne” — powiedział Audrius Klišonis, prezes LSA.

Zrównoważony rozwój, inwestycje i współpraca z wojskiem

Wśród wyróżnionych znalazł się samorząd rejonu szyłokarczemskiego, który otrzymał statuetkę od Ministerstwa Środowiska za „zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych i zapewnienie jakości środowiska”. Ministerstwo Gospodarki i Innowacji nagrodziło rejon radziwiliski za „otwartość na inwestycje”, a Ministerstwo Kultury uhonorowało samorząd rejonu kupiszeckiego jako „promotora kultury”.

Miasto Wisaginia zostało docenione przez Ministerstwo Finansów „za przyciąganie inwestycji i wkład w rozwój regionu”, natomiast rejon solecznicki otrzymał nagrodę od Ministerstwa Ochrony Kraju „za ścisłą współpracę z żołnierzami Litwy i sojuszników”.

Bezpieczeństwo, energia i zielona transformacja

W kategorii „za wzmocnienie bezpieczeństwa cywilnego” statuetkę zdobył rejon janowski. Ten sam samorząd został także nagrodzony przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Litwie „za przywództwo we wdrażaniu zielonej transformacji”.

Ministerstwo Energetyki przyznało nagrodę samorządowi rejonu pojeskiego za „najpotężniejszy park wiatrowy zbudowany na Litwie”, a Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy wyróżniło rejon rakiszecki „za inicjatywę i determinację w zapewnianiu dostępności usług socjalnych”.

Transport, sport i zdrowie

Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał statuetkę od Ministerstwa Komunikacji za „tworzenie bezpiecznej dla społeczeństwa infrastruktury transportowej”. Z kolei Birsztany zostały nagrodzone przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu „za rozwiniętą infrastrukturę dostosowaną do aktywności fizycznej i sportu”.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia przyznało nagrodę samorządowi rejonu pokrojskiego za „innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania zdrowiem w regionach”.

Społeczność, rolnictwo, diaspora i wyróżnienia od partnerów

Ministerstwo Sprawiedliwości nagrodziło Olitę „za inicjatywy na rzecz tworzenia bezpieczniejszej społeczności i znaczący wkład w resocjalizację”, natomiast rejon łoździejski otrzymał nagrodę od resortu rolnictwa „za wykorzystanie lokalnych produktów spożywczych i surowców wyprodukowanych zgodnie z systemami jakości”.

Szawle zostały wyróżnione przez MSZ „za wzmacnianie kontaktów z diasporą i zachęcanie rodaków do powrotu”.

Konfederacja Przemysłowców Litwy przyznała nagrodę dla Kowna „za strategiczny krok w tworzeniu ekosystemu przemysłowego o wysokiej wartości dodanej”. Z kolei Konfederacja Biznesu Litwy uhonorowała rejon kowieński „za przyciągnięcie inwestycji i rozwój biznesu”.

Podczas uroczystości ogłoszono także laureatów tytułu Rycerza Złotej Krywuły na rok 2025. Nagrodę otrzymali: Mindaugas Sinkevičius — prezes LSA w latach 2019-2023, Vincas Jusys — starosta Labanorów oraz Donatas Krikštaponis — wieloletni radny rejonu oniksztyńskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Gitanas Nausėda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premier Inga Ruginienė. Obecni byli również merowie, członkowie rad oraz pracownicy samorządów z całej Litwy.

