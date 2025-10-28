„Obecnie w rejonie wileńskim brakuje dziennych centrów zajętości przeznaczonych dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Dlatego ten projekt jest dla nas niezwykle ważny – to nie tylko nowy budynek, ale możliwość zapewnienia tym osobom większej samodzielności, poczucia godności i miejsca w społeczności. Inwestycja w usługi społeczne to inwestycja w ludzi, a tym samym – w naszą wspólną przyszłość” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Rozwiązanie istotnego problemu

Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności. W Samorządzie Rejonu Wileńskiego stale przybywa dorosłych z orzeczoną niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną. Jednak samorząd nie posiada wystarczającej liczby centrów dziennej aktywności, w których osoby te mogłyby rozwijać codzienne umiejętności życiowe, aktywność zawodową, spędzać czas wolny, a także przezwyciężać wykluczenie społeczne.

Część mieszkańców rejonu wileńskiego z niepełnosprawnością mieszka w domach z rodzinami i nie korzysta z systemu usług społecznych. Oznacza to, że często pozostają oni na uboczu – nie uczestniczą aktywnie w życiu społeczności ani w innych sferach usług świadczonych w społeczności, takich jak zajętość, zdrowie czy kultura.

W planowanym centrum – 25 miejsc, część z nich przeznaczona na opiekę wytchnieniową

Projekt zostanie zrealizowany na działce samorządowej przy ul. Vytauto 24, we wsi Czterdziestu Tatarów, w gminie Pogiry. Po wyburzeniu starych budynków, powstanie nowoczesny, parterowy obiekt o powierzchni ok. 509 m², dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajdzie się tam 25 miejsc – 20 przeznaczonych na zajęcia aktywizacyjne i 5 na usługi opieki wytchnieniowej.

W centrum znajdą się trzy sale do warsztatów (m.in. rękodzieło, ceramika, drewno), gabinety fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala na wydarzenia, która posłuży także do zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Osobom z niepełnosprawnością intelektualną i (lub) psychiczną w centrum będzie świadczona opieka wytchnieniowa – zostaną urządzone trzy pokoje jednoosobowe i jeden dwuosobowy. Wszystkie pomieszczenia będą przystosowane do potrzeb osób korzystających z technicznych środków wspomagających poruszanie się.

Projekt „Budowa dziennego centrum aktywności dla osób z niepełnosprawnością w Samorządzie Rejonu Wileńskiego” (Nr 20-412-P-0001) realizowany jest w ramach Regionalnego Planu Rozwoju Regionu Wileńskiego na lata 2022–2030, w działaniu „Modernizacja i rozwój infrastruktury usług społecznych” Nr 09-003-02-02-11 (RE) „Zmniejszenie terytorialnych różnic w dobrobycie wrażliwych grup społecznych”.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 2,15 mln euro, z czego środki UE – 0,7 mln euro, budżetu państwa – 0,49 mln euro, a budżetu samorządu – 0,96 mln euro. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Planowane zakończenie realizacji projektu – IV kwartał 2028 r. Celem projektu jest zwiększenie zakresu usług społecznych świadczonych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i (lub) psychiczną.

Czytaj więcej: Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie zmieniło nazwę

Centrum zapewni 25 osobom z niepełnosprawnością zakres aktywizacji i opiekę wytchnieniową

| Fot. vrsa.lt

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego