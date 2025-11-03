Program Opiek Matki Bożej Ostrobramskiej

Temat Opiek ukazuje również Maryję jako pośredniczkę łask Bożych. Maryja, jako Matka miłosierna, nie pozostaje obojętna na cierpienia i potrzeby swoich dzieci — dostrzega je, rozpoznaje i natychmiast śpieszy z pomocą. Potwierdzają to wota eksponowane w Kaplicy Ostrej Bramy i przechowywane w skarbcu. Za każdym z nich kryje się konkretna historia doświadczonej pomocy.
Maryja, jako pełna łaski, jest przykładem osoby otwartej na Boga, jako pokorna służebnica Pańska, zaprasza nas do otwarcia się na Boga i pozwolenia Mu na czynienie cudów w naszym życiu.
Zamieszczona poniżej modlitwa niech będzie wyrazem naszego oddania Maryi i zaufania do Niej.
Totus Tuus
(według św. Jana Pawła II)
Pełna łaski, Maryjo Dziewico,
byłaś cichą świadkinią Bożych planów.
Twoje serce pełne macierzyńskiej
miłości i wstawiennictwa nigdy nie ustaje,
nawet w najtrudniejszych chwilach.
Twoje zaufanie Panu niech nas inspiruje,
abyśmy nie wahali się wyciągnąć
rąk i przyjąć Jego wolę.
Twoje posłuszeństwo niech będzie dla
nas gwiazdą przewodnią, prowadzącą
przez ciemności życia.
Pomóż nam zawsze mówić:
„Niech się stanie”, jak Ty powiedziałaś,
abyśmy mogli stać się współpracownikami
w dziele Bożej łaski. Totus Tuus —
Cały Twój, Maryjo, pozwól mi zawsze
być Twoim wiernym sługą.
Amen.
CODZIENNY PROGRAM OPIEK
06:30 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
07:30 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
08:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
08:00 — Godzinki ku czci NMP w kościele (w jęz. polskim)
09:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
10:30 — Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w jęz. litewskim)
11:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)
13:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
15:00 — Msza św. w kościele (z wyjątkiem niedziel)
16:00 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim)
17:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
17:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych, z wyjątkiem niedziel)
18:00 — Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
19:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)
UWAGA!
Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej w niedziele o godz. 11:00 i 13:00 będą się odbywały przy otwartym oknie.
Ostrobramskie Centrum Pielgrzymkowe czynne codziennie w godz. od 10:00 do 19:00.
Transmisja Mszy św. o godz. 13.00 na antenie Radia „Znad Wilii” (103,8 FM). Transmisje wideo oraz więcej informacji — www.ausrosvartai.lt/pl