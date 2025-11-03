Więcej
    Program Opiek Matki Bożej Ostrobramskiej

    Rok Jubileuszowy — to czas łaski ustanowiony przez Kościół. Podczas tygodnia Opiek, który odbędzie się w dniach 9-16 listopada br., jesteśmy zaproszeni do refleksji nad tym, co dla nas oznacza stwierdzenie „Maryja, pełna łaski”. Opis ten ukazuje Ją przede wszystkim jako osobę obdarzoną łaskami Bożymi. Wyraził to swymi słowami Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania (por. Łk 1,28).

    Autor: KW
    Kaplica Ostrej Bramy.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Temat Opiek ukazuje również Maryję jako pośredniczkę łask Bożych. Maryja, jako Matka miłosierna, nie pozostaje obojętna na cierpienia i potrzeby swoich dzieci — dostrzega je, rozpoznaje i natychmiast śpieszy z pomocą. Potwierdzają to wota eksponowane w Kaplicy Ostrej Bramy i przechowywane w skarbcu. Za każdym z nich kryje się konkretna historia doświadczonej pomocy.

    Maryja, jako pełna łaski, jest przykładem osoby otwartej na Boga, jako pokorna służebnica Pańska, zaprasza nas do otwarcia się na Boga i pozwolenia Mu na czynienie cudów w naszym życiu.

    Zamieszczona poniżej modlitwa niech będzie wyrazem naszego oddania Maryi i zaufania do Niej.

    Totus Tuus

    (według św. Jana Pawła II)

    Pełna łaski, Maryjo Dziewico,
    byłaś cichą świadkinią Bożych planów.
    Twoje serce pełne macierzyńskiej
    miłości i wstawiennictwa nigdy nie ustaje,
    nawet w najtrudniejszych chwilach.
    Twoje zaufanie Panu niech nas inspiruje,
    abyśmy nie wahali się wyciągnąć
    rąk i przyjąć Jego wolę.
    Twoje posłuszeństwo niech będzie dla
    nas gwiazdą przewodnią, prowadzącą
    przez ciemności życia.
    Pomóż nam zawsze mówić:
    „Niech się stanie”, jak Ty powiedziałaś,
    abyśmy mogli stać się współpracownikami
    w dziele Bożej łaski. Totus Tuus —
    Cały Twój, Maryjo, pozwól mi zawsze
    być Twoim wiernym sługą.

    Amen.

    CODZIENNY PROGRAM OPIEK

    06:30 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
    07:30 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
    08:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
    08:00 — Godzinki ku czci NMP w kościele (w jęz. polskim)
    09:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
    10:30 — Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w jęz. litewskim)
    11:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)
    13:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
    15:00 — Msza św. w kościele (z wyjątkiem niedziel)
    16:00 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim)
    17:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
    17:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych, z wyjątkiem niedziel)
    18:00 — Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
    19:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

    UWAGA!

    Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej w niedziele o godz. 11:00 i 13:00 będą się odbywały przy otwartym oknie.

    Ostrobramskie Centrum Pielgrzymkowe czynne codziennie w godz. od 10:00 do 19:00.

    Transmisja Mszy św. o godz. 13.00 na antenie Radia „Znad Wilii” (103,8 FM). Transmisje wideo oraz więcej informacji — www.ausrosvartai.lt/pl

