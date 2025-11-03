Program Opiek Matki Bożej Ostrobramskiej

Temat Opiek ukazuje również Maryję jako pośredniczkę łask Bożych. Maryja, jako Matka miłosierna, nie pozostaje obojętna na cierpienia i potrzeby swoich dzieci — dostrzega je, rozpoznaje i natychmiast śpieszy z pomocą. Potwierdzają to wota eksponowane w Kaplicy Ostrej Bramy i przechowywane w skarbcu. Za każdym z nich kryje się konkretna historia doświadczonej pomocy.

Maryja, jako pełna łaski, jest przykładem osoby otwartej na Boga, jako pokorna służebnica Pańska, zaprasza nas do otwarcia się na Boga i pozwolenia Mu na czynienie cudów w naszym życiu.

Zamieszczona poniżej modlitwa niech będzie wyrazem naszego oddania Maryi i zaufania do Niej.

Totus Tuus

(według św. Jana Pawła II)

Pełna łaski, Maryjo Dziewico,

byłaś cichą świadkinią Bożych planów.

Twoje serce pełne macierzyńskiej

miłości i wstawiennictwa nigdy nie ustaje,

nawet w najtrudniejszych chwilach.

Twoje zaufanie Panu niech nas inspiruje,

abyśmy nie wahali się wyciągnąć

rąk i przyjąć Jego wolę.

Twoje posłuszeństwo niech będzie dla

nas gwiazdą przewodnią, prowadzącą

przez ciemności życia.

Pomóż nam zawsze mówić:

„Niech się stanie”, jak Ty powiedziałaś,

abyśmy mogli stać się współpracownikami

w dziele Bożej łaski. Totus Tuus —

Cały Twój, Maryjo, pozwól mi zawsze

być Twoim wiernym sługą.

Amen.

CODZIENNY PROGRAM OPIEK

06:30 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

07:30 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

08:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

08:00 — Godzinki ku czci NMP w kościele (w jęz. polskim)

09:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

10:30 — Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w jęz. litewskim)

11:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

13:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

15:00 — Msza św. w kościele (z wyjątkiem niedziel)

16:00 — Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim)

17:00 — Msza św. w kościele (w jęz. polskim)

17:00 — Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych, z wyjątkiem niedziel)

18:00 — Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)

19:00 — Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

UWAGA!

Msze św. w kaplicy Ostrobramskiej w niedziele o godz. 11:00 i 13:00 będą się odbywały przy otwartym oknie.

Ostrobramskie Centrum Pielgrzymkowe czynne codziennie w godz. od 10:00 do 19:00.

Transmisja Mszy św. o godz. 13.00 na antenie Radia „Znad Wilii” (103,8 FM). Transmisje wideo oraz więcej informacji — www.ausrosvartai.lt/pl