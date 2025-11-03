Więcej
    XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego COM•MEDIA

    W dniach 6-24 listopada w Teatrze Miejskim w Olicie odbędzie się XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego COM•MEDIA.

    Autor: KW
    Spektakl dla widzów dorosłych „Casanova”.
    Fot. Białostocki Teatr Lalek

    Miłośnicy sztuk performatywnych zobaczą 14 spektakli teatrów litewskich i zagranicznych – od śmiałych, współczesnych poszukiwań artystycznych po sprawdzoną klasykę. Gościem wydarzenia będzie Białostocki Teatr Lalek, który zaprezentuje spektakl dla widzów dorosłych „Casanova”! Historia charyzmatycznego bohatera staje się pretekstem do odkrycia na nowo radości, pasji i beztroskiego życia.

    Informacje o spektaklu na stronie Instytutu: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2025/10/28/casanova-bialostockiego-teatru-lalek/

    Z kodem COMMEDIA30 można otrzymać 30% zniżki na bilety na spektakl „Casanova”.

    Fot. Białostocki Teatr Lalek

    Instytut Polski w Wilnie 

