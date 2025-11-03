XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego COM•MEDIA

Miłośnicy sztuk performatywnych zobaczą 14 spektakli teatrów litewskich i zagranicznych – od śmiałych, współczesnych poszukiwań artystycznych po sprawdzoną klasykę. Gościem wydarzenia będzie Białostocki Teatr Lalek, który zaprezentuje spektakl dla widzów dorosłych „Casanova”! Historia charyzmatycznego bohatera staje się pretekstem do odkrycia na nowo radości, pasji i beztroskiego życia.

Informacje o spektaklu na stronie Instytutu: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2025/10/28/casanova-bialostockiego-teatru-lalek/

Z kodem COMMEDIA30 można otrzymać 30% zniżki na bilety na spektakl „Casanova”.

Fot. Białostocki Teatr Lalek

