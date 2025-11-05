Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Startował Konkurs „Senat – Polonia 2026”

    Rusza Konkurs „Senat – Polonia 2026” na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.

    Autor: KW
    Małgorzata Kidawa-Błońska.
    Mamy ambicje (...) podpisać umowy do marca przyszłego roku. Chcemy, żeby te środki mogły być wydatkowane na projekty jak najszybciej” — powiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podczas inauguracji konkursu | Fot. Senat RP

    Czytaj również...

    „Ogłaszam dzisiaj nową edycję konkursu dla Polonii. Jestem bardzo dumna, że robimy to w Senacie już po raz trzeci. Mam nadzieję, że ta edycja konkursu spotka się z tak samo dużym zainteresowaniem jak poprzednie” — powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w czasie inaugurującej konkurs konferencji prasowej w Senacie RP.

    Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła konkurs SENAT–POLONIA 2025

    Podpisać umowy do marca

    Pani marszałek podkreśliła, że Senat jako pierwsza instytucja w Polsce ogłasza konkurs dla Polonii. „Mamy ambicje rozstrzygnąć ten konkurs, a następnie podpisać umowy do marca przyszłego roku. Chcemy, żeby te środki mogły być wydatkowane na projekty jak najszybciej” — zapewniła.

    „Zależy nam na tym — i dokładamy wszelkich starań — aby ten konkurs był transparentny, a oferty oceniane były przez niezależnych ekspertów, pod kontrolą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sprawdzimy każdą wydaną złotówkę, a wszystkie źle wydane środki będą musiały zostać zwrócone do Kancelarii Senatu, bo szanujemy publiczne pieniądze i dopilnujemy, by zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały przyznane w ramach dotacji” — zapowiedziała marszałek.

    Zdaniem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najbardziej spektakularnym sukcesem tegorocznej edycji konkursu był Polonia Camp — wielkie spotkanie ponad tysiąca młodych przedstawicieli Polonii z całego świata, którzy na kilka dni przyjechali do Warszawy w lipcu tego roku. „Po rozmowach z młodymi uczestnikami tego wydarzenia Senat postanowił powołać Młodzieżową Radę Polonijną. Dzięki temu głos młodego pokolenia Polonii będzie dla nas lepiej słyszalny” — dodała.

    POLONIA_CAMP 2025 – PIERWSZE ŚWIATOWE SPOTKANIE MŁODEJ POLONII

    Wprowadzono uproszczenia w procedurze aplikowania

    W odpowiedzi na postulaty Polonii, organizacji polonijnych i członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wprowadzono uproszczenia w procedurze aplikowania o dotacje w ramach konkursu. W edycji 2026 można będzie również zgłaszać projekty dwuletnie.

    Konkurs ofert na realizację zadań na rzecz Polonii „Senat — Polonia 2026” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. będzie realizowany w następujących kierunkach tematycznych: aktywizacja obywatelska i społeczna Polaków za granicą; zachowanie dziedzictwa narodowego i promocja kultury polskiej; aktywizacja młodego pokolenia Polonii i Polaków za granicą; organizacja światowego spotkania młodzieży polonijnej.

    O dotacje na realizację zadań na rzecz Polonii „Senat – Polonia 2026” w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. będzie można ubiegać się w kierunkach: wzmacnianie organizacji polonijnych; rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych.

    W przypadku obydwu ostatnich kierunków można składać wnioski na działania w latach 2026, 2026 i 2027 lub 2027. W pozostałych kierunkach wnioski można składać jedynie na rok 2026.

    Składanie ofert w konkursie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji roGRANT (po wcześniejszej rejestracji, która potrwa do 5 grudnia br.) w terminie od 30 października 2025 r. do 10 grudnia 2025 r. Minimalna kwota dotacji na realizację zadania, o jaką można aplikować, to 30 tys. zł, a maksymalna kwota — 500 tys. zł, z wyłączeniem kierunku „organizacja światowego spotkania młodzieży polonijnej”, gdzie nie ma tego limitu.

    Więcej informacji na temat konkursu udostępniono na stronie internetowej Senatu w zakładce „Konkurs Senat – Polonia 2026”.

    Ponad tysiąc uczestników z całego świata przyjechało na Polonia_Camp 2025

    Centrum Informacyjne Senatu

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Galerie

    „Trajektorie” na Pohulance Polskiego Teatru „Studio” [GALERIA]

    Spektakl odbył się w sobotę 8 listopada. Udokumentował go na zdjęciach nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Więcej na temat spektaklu w najbliższych wydaniach dziennika „Kurier Wileński” — w wydaniu codziennym jak...
    Newsy

    Czytanie artystyczne dramatu na podstawie powieści „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej

    Aktorzy przeczytają tekst powieści (w tłumaczeniu na jęz. litewski) bez pełnej inscenizacji, skupiając się na interpretacji i emocjonalnym przekazie słów. Reżyserką czytania jest Lina Židonytė. Wydana w 2018 r. przez renomowane Wydawnictwo Literackie...
    Galerie

    Dzień ciasta w Rudominie [Z GALERIĄ]

    W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny wzięło udział w tej pięknej i szlachetnej inicjatywie. Placówka zaprosiła wszystkich chętnych do upieczenia swojego ulubionego ciasta, ustalenia ceny...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.