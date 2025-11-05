Startował Konkurs „Senat – Polonia 2026”

„Ogłaszam dzisiaj nową edycję konkursu dla Polonii. Jestem bardzo dumna, że robimy to w Senacie już po raz trzeci. Mam nadzieję, że ta edycja konkursu spotka się z tak samo dużym zainteresowaniem jak poprzednie” — powiedziała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska w czasie inaugurującej konkurs konferencji prasowej w Senacie RP.

Podpisać umowy do marca

Pani marszałek podkreśliła, że Senat jako pierwsza instytucja w Polsce ogłasza konkurs dla Polonii. „Mamy ambicje rozstrzygnąć ten konkurs, a następnie podpisać umowy do marca przyszłego roku. Chcemy, żeby te środki mogły być wydatkowane na projekty jak najszybciej” — zapewniła.

„Zależy nam na tym — i dokładamy wszelkich starań — aby ten konkurs był transparentny, a oferty oceniane były przez niezależnych ekspertów, pod kontrolą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Sprawdzimy każdą wydaną złotówkę, a wszystkie źle wydane środki będą musiały zostać zwrócone do Kancelarii Senatu, bo szanujemy publiczne pieniądze i dopilnujemy, by zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały przyznane w ramach dotacji” — zapowiedziała marszałek.

Zdaniem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najbardziej spektakularnym sukcesem tegorocznej edycji konkursu był Polonia Camp — wielkie spotkanie ponad tysiąca młodych przedstawicieli Polonii z całego świata, którzy na kilka dni przyjechali do Warszawy w lipcu tego roku. „Po rozmowach z młodymi uczestnikami tego wydarzenia Senat postanowił powołać Młodzieżową Radę Polonijną. Dzięki temu głos młodego pokolenia Polonii będzie dla nas lepiej słyszalny” — dodała.

Wprowadzono uproszczenia w procedurze aplikowania

W odpowiedzi na postulaty Polonii, organizacji polonijnych i członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wprowadzono uproszczenia w procedurze aplikowania o dotacje w ramach konkursu. W edycji 2026 można będzie również zgłaszać projekty dwuletnie.

Konkurs ofert na realizację zadań na rzecz Polonii „Senat — Polonia 2026” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. będzie realizowany w następujących kierunkach tematycznych: aktywizacja obywatelska i społeczna Polaków za granicą; zachowanie dziedzictwa narodowego i promocja kultury polskiej; aktywizacja młodego pokolenia Polonii i Polaków za granicą; organizacja światowego spotkania młodzieży polonijnej.

O dotacje na realizację zadań na rzecz Polonii „Senat – Polonia 2026” w okresie od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r. będzie można ubiegać się w kierunkach: wzmacnianie organizacji polonijnych; rozwój i profesjonalizacja mediów polonijnych.

W przypadku obydwu ostatnich kierunków można składać wnioski na działania w latach 2026, 2026 i 2027 lub 2027. W pozostałych kierunkach wnioski można składać jedynie na rok 2026.

Składanie ofert w konkursie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji roGRANT (po wcześniejszej rejestracji, która potrwa do 5 grudnia br.) w terminie od 30 października 2025 r. do 10 grudnia 2025 r. Minimalna kwota dotacji na realizację zadania, o jaką można aplikować, to 30 tys. zł, a maksymalna kwota — 500 tys. zł, z wyłączeniem kierunku „organizacja światowego spotkania młodzieży polonijnej”, gdzie nie ma tego limitu.

Więcej informacji na temat konkursu udostępniono na stronie internetowej Senatu w zakładce „Konkurs Senat – Polonia 2026”.

Centrum Informacyjne Senatu