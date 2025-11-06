Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Nowe taromaty w całej Litwie — co się zmienia w systemie kaucyjnym?

    Na Litwie ruszyła zakrojona na szeroką skalę modernizacja urządzeń do zwrotu opakowań. Pierwsze efekty już widać w sklepach, ale prawdziwa rewolucja dopiero nadchodzi.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Nowe taromaty.
    Nowe taromaty do zwrotu opakowań na Litwie są szybsze, pojemniejsze i wygodniejsze dzięki nowym technologiom | Fot. USAD

    Czytaj również...

    Nowe urządzenia w całej Litwie

    Spółka publiczna Užstato sistemos administratorius (USAD), zarządzająca litewskim systemem kaucyjnym, rozpoczęła szeroko zakrojoną modernizację taromatów (automat na opakowania z kaucją, od litewskiego słowa „tara” — „opakowanie”). Zmiany obejmują nie tylko wymianę starszych modeli na bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia, ale także wdrożenie nowych funkcjonalności, które zwiększają efektywność i wygodę korzystania z systemu.

    „System depozytowy, funkcjonujący w Litwie od prawie dziesięciu lat, jest obecnie popierany przez 9 na 10 mieszkańców. To zaufanie motywuje nas do doskonalenia się i zapewnienia wysokiej jakości działania sieci automatów do zwrotu opakowań” — mówi Gintaras Varnas, dyrektor USAD.

    Jak zaznacza, modernizacja to projekt długoterminowy, prowadzony etapami. W pierwszym etapie zmodernizowanych zostanie ponad 300 taromatów, z czego już około 140 zostało wyposażonych w nowe urządzenia firmy Tomra.

    Udogodnienia w małych i średnich sklepach

    Pierwsze efekty zmian można już zauważyć przede wszystkim w małych i średnich punktach sprzedaży. Nowoczesne urządzenia H11 zastępują starsze modele UNO w małych sklepach. Wyposażone w większy ekran dotykowy, szybciej przyjmują i skanują opakowania, a ich pojemność jest aż o dwie trzecie większa.

    Recyklomaty T70 przeznaczone do średnich sklepów wykorzystują technologię TOMRA Flow Technology, umożliwiającą natychmiastowe rozpoznawanie opakowań bez potrzeby ich obracania. Dzięki temu szybkość działania urządzenia wzrosła o 50 proc. w porównaniu z poprzednim modelem T63.

    Nowością są także taromaty nowej generacji B7, które testowane są w litewskich sklepach średniej wielkości. Zajmując zaledwie 1,3 mkw powierzchni, oferują łatwość obsługi oraz sprawną konserwację. USAD planuje uwzględnić je w dalszych etapach modernizacji.

    Do wygrania… „tararoler”. Pomysł administratora kaucji na polepszenie zwrotów opakowań

    Ponad 100 opakowań na raz

    Największą innowacją są jednak taromaty typu R1, które umożliwiają jednoczesny zwrot dużych ilości plastikowych i metalowych opakowań. Pierwsze tego typu urządzenie stanęło w wileńskiej dzielnicy Żyrmuny, a kolejne — w styczniu 2025 r. — zostało uruchomione w Szawlach.

    Przez szeroki otwór do taromatu R1 można jednorazowo wrzucić ponad 100 puszek i butelek PET. W ciągu niespełna minuty urządzenie skanuje, liczy opakowania i drukuje paragon. Obok R1 działa klasyczny taromat T9, do którego mieszkańcy mogą zwracać mniejsze liczby butelek szklanych, plastikowych i metalowych.

    W planach USAD jest instalacja kolejnych czterech taromatów R1 do końca roku. Urządzenia pojawią się w Olicie, Kownie, Kłajpedzie oraz kolejny raz w Wilnie.

    System, który się sprawdza

    Na terenie Litwy działa obecnie ok. 1 300 taromatów do zwrotu opakowań. Jak wynika z danych USAD, tylko w 2024 r. zebrano i przekazano do recyklingu 708,58 mln jednorazowych opakowań. Spółka przypomina, że system kaucji funkcjonuje w kraju od 2016 r. i co roku udaje się odzyskać 9 na 10 opakowań wprowadzanych na rynek.

    Modernizacja taromatów to nie tylko inwestycja w technologię, ale też krok w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości usług. Dzięki szybszemu procesowi, większej pojemności urządzeń i możliwości jednoczesnego zwrotu wielu opakowań, użytkownicy systemu mogą sprawniej uczestniczyć w recyklingu, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko.

    „Realizując projekt, wiele uwagi poświęcimy użytkownikom systemu i informacji zwrotnej, która zawsze pomaga się doskonalić” — podsumowuje Gintaras Varnas.

    Czytaj więcej: Taromaty oczyszczają środowisko

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłainf. USAD

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Najnowsze badanie: mieszkańcy deklarują otwartość, ale w praktyce jest inaczej

    Nierówność wciąż powszechna Badanie opinii publicznej przeprowadzone we wrześniu 2025 r. przez „Spinter tyrimai” pokazuje, że problem wykluczenia osób niepełnosprawnych na Litwie nadal jest aktualny. Zaledwie 30 proc. ankietowanych uważa,...
    Gospodarka

    Na Litwie wydajność rośnie wolniej niż wynagrodzenia. „Dotychczas było zbieranie plonów”

    Krucha stabilność w niepewnym otoczeniu Według najnowszego przeglądu gospodarczego Swedbanku, największe światowe gospodarki wykazały w 2025 r. większą odporność niż się spodziewano. Mimo to, ekonomiści banku przestrzegają przed negatywnymi skutkami...
    Gospodarka

    Dachy bloków — niewykorzystane źródło energii słonecznej na Litwie

    Setki megawatów czekają na wykorzystanie Energia słoneczna na Litwie notuje dynamiczny wzrost — tylko w 2025 r. zainstalowana moc wzrosła o ponad 50 proc. Ponad 100 tys. gospodarstw domowych ma już...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.