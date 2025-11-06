Więcej
    Protest-grupę „Filomaci i Filaretki” po Rossie oprowadzał Wiktor Łozowski

    W niedzielę 2 października o godz. 15:00 na cmentarzu na Rossie, w ramach inicjatywy „Pamięć jest kulturą” (lit. Atmintis yra kultūra), odbyła się wycieczka pt. „Promotorzy wolności w pamięci potomnych”, którą poprowadził historyk i nauczyciel historii Wiktor Łozowski.

    Grupa „Filomaci i Filaretki”.
    Redakcja otrzymała informacje o wydarzeniu | Fot. organizatorzy

    Wydarzenie zostało zorganizowane przez grupę „Filomaci i Filaretki” — społeczność Polaków na Litwie wspierającą protest w obronie kultury. Wycieczka odbyła się w języku polskim, z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski. Dzięki temu gestowi do inicjatywy dołączyło wielu Litwinów. Jak opisują organizatorzy, „wspólnie poznaliśmy historie licznych wybitnych osobowości, które walczyły o wolność naszego kraju i szczególnie dziś inspirują do troski o nią”.

    Protest, do którego dołączyła grupa „Filomaci i Filaretki” jest skierowany przeciwko sytuacji wokół Ministerstwa Kultury oraz koalicji rządzącej, w której udział ma partia Świt Niemna. Protestujący zarzucają rządzącym zaniżenie rangi ministerstwa kultury, oddanie tego sektora populistom. Rządzący tłumaczą, że szukają kompromisu w tej sprawie i konieczne jest prowadzenie dialogu.

    Forum Wileńskie o dyskryminacyjnej polityce Ministerstwa Kultury Litwy

    Inf. red., G.A., wł., opr. A.K.

