Już po Wszystkich Świętych. Czas posprzątać cmentarze

Apel o ograniczenie ilości ozdób na cmentarzach

Ecoservice, firma zajmująca się zarządzaniem odpadami komunalnymi, informuje, że ogromna ilość odpadów stanowi poważne wyzwanie dla samorządów, które są odpowiedzialne za porządek na cmentarzach oraz dla firm zajmujących się odbiorem i przetwarzaniem odpadów pochodzących z nekropolii.

„Głównym problemem jest fakt, że znicze czy wieńce wykonane z plastiku są trudne do przetworzenia albo wcale nie nadają się do recyklingu. Dostrzegamy też pewne pozytywne tendencje — z roku na rok coraz więcej ludzi okazuje szacunek zmarłym bez nadmiernej ilości zniczy. Wystarczy zapalenie jednego znicza, złożenie wieńca z naturalnych kwiatów czy ozdoby nagrobnej z materiałów biodegradowalnych” — głosi komunikat Ecoservice.

Nie wszystkie odpady nadają się do recyklingu

Problemy powstają już na etapie segregacji odpadów na cmentarzach. Plastikowe wiązanki z reguły zawierają duże ilości polimeru syntetycznego (PCV), stosowanego do produkcji tworzyw sztucznych. Wiązanki z zawartością PCV, podobnie jak plastikowe pojemniki po zniczach, nie nadają się do recyklingu. Dlatego też powinny trafiać nie do kontenerów z plastikiem, ale do kontenerów z odpadami zmieszanymi. Szkło pochodzące ze zniczy z resztkami wosku też nie nadaje się do przeróbki, dlatego szklane znicze z resztkami roztopionego wosku powinny trafiać nie do kontenerów na szkło, ale na odpady zmieszane. Specjaliści od ochrony środowiska zaznaczają, że warto używać szklanych zniczy ze zmiennymi wkładami, ponieważ jest to rozwiązanie ekologiczne i bardziej ekonomiczne.

Kwiaty, wiązanki czy wianki z naturalnych roślin należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na bioodpady. Tworzony jest z nich kompost. Ważne, by przed wrzuceniem wiązanki czy wianka do tego rodzaju pojemnika, wybrać z nich druty, taśmy czy siatkę florystyczną.

Razem zadbajmy o miejsca pamięci

Już kilka dni po świętach warto zaplanować porządki, aby uniknąć nagromadzenia śmieci i zachować cmentarze w schludnym stanie. W tym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) tradycyjnie organizuje akcję sprzątania zniczy przyniesionych przez mieszkańców miasta.

— SKOnSR zaprasza do udziału w akcji sprzątania wypalonych zniczy pozostawionych przez mieszkańców w dniach 1 i 2 listopada. Wspólne porządkowanie odbędzie się w terminie od 6 do 23 listopada br. na terenie cmentarza Na Rossie oraz cmentarza Bernardyńskiego. Do udziału zachęcamy wszystkich chętnych: wolontariuszy, uczniów, seniorów i osoby, którym bliska jest troska o zachowanie czystości i pamięci na historycznych nekropoliach. To doskonała okazja, by połączyć działanie na rzecz lokalnej społeczności z refleksją nad miejscem pamięci narodowej. Prosimy uczestników o przyniesienie rękawiczek ochronnych oraz worków na śmieci, co ułatwi bezpieczne i sprawne przeprowadzenie akcji — mówi Dariusz Lewicki, członek SKOnSR.

Numery kontaktowe dla chętnych do udziału w akcji: Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820; Nijolė Minasianienė: +370 612 15772.