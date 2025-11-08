Więcej
    W sobotę 18 października w sali reprezentacyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się oficjalna część obchodów 100-lecia działalności organizacji tatarskich w Polsce.

    Autor: Leszek Wątróbski
    Prezes ZTRP Jan Adamowicz, otrzymuje z rąk wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego list gratulacyjny.
    Prezes ZTRP Jan Adamowicz, otrzymuje z rąk wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego list gratulacyjny | Fot. Leszek Wątróbski

    Uroczystość została zorganizowana przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (ZTRP) pod honorowym patronatem wojewody i marszałka województwa, a także pod patronatem medialnym PR Białystok i TVP3 Białystok, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oficjalnego powitania gości dokonał prezes ZTRP — Jan Adamowicz.

    Uczestnicy obchodów

    Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją skupiającą obywateli polskich pochodzenia tatarskiego. Ich przodkowie osiedlili się na polskich ziemiach przed setkami lat i stawali orężnie w obronie ojczyzny, którą wybrali z własnej, nieprzymuszonej woli.

    Wśród uczestników obchodów znaleźli się przedstawiciele społeczności tatarskiej — działacze ZTRP, członkowie i sympatycy mniejszości tatarskiej oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych — m.in. wicemarszałek Senatu RP Maciej Żywno, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, radni wojewódzcy oraz pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych, dr Artur Konopacki, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za aktywność na rzecz mniejszości tatarskiej. Wojewoda wręczył również pamiątkowe grawertony z okazji jubileuszu (a wśród wyróżnionych był prezes Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Jan Adamowicz).

    W panelu historycznym udział brali: dr hab. Selim Chazbijewicz (z lewej), dr Aleksander Miśkiewicz (z prawej) i prowadzący go dr Artur Konopacki (w środku)
    | Fot. Leszek Wątróbski

    Refleksje nad rolą tatarskiej mniejszości w Polsce

    Wojewoda, witając przybyłych, powiedział m.in.: „Cieszę się, że to stulecie możemy świętować tu — w stolicy województwa podlaskiego — razem. 100 lat organizacji tatarskich to niewielki wycinek długiej historii Tatarów w Polsce. To co najmniej 600 lat, od bitwy pod Grunwaldem. Polscy Tatarzy brali udział we wszystkich najważniejszych momentach w dziejach naszego kraju. Zawsze byliście Państwo w służbie naszej Ojczyźnie”.

    Uroczystość była także momentem refleksjinad rolą tatarskiej mniejszości w Polsce. Także w liście od marszałka województwa podlaskiego zaznaczono, że Tatarzy wpisani są w historię regionu Podlasia „w Bohonikach, Kruszynianach i wielu innych miejscach (…) kultura tatarska żyje na co dzień”.

    Jednym z centralnych momentów jubileuszu było wręczanie odznaczeń i wyróżnień. Prezes ZTRP Jan Adamowicz otrzymał z rąk wicemarszałka Senatu RP Medal Senatu RP za szczególne zasługi dla kultury i życia społecznego; dr Artur Konopacki, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz tożsamości kulturowej tatarskiej mniejszości, a działacze związku i osoby zasłużone dla społeczności tatarskiej otrzymali pamiątkowe grawertony. W późniejszym panelu poświęconemu historii związku udział brali: prof. Selim Chazbijewicz, dr Aleksander Miśkiewicz i prowadzący go dr Artur Konopacki.

    Obchody 100-lecia uświetnił występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk" prowadzonego przez Fundację Tatarskie Towarzystwo Kulturalne
    | Fot. Leszek Wątróbski

    Cele i działalność organizacji

    Związek zabiega o zachowanie świadomości etnicznej polskich Tatarów, dąży do integracji ludności pochodzenia tatarskiego oraz stara się kultywować i propagować tradycje tatarskie, będące także elementem kultury polskiej. Związek założony został w roku 1992 z inicjatywy publicysty Macieja Musy Konopackiego, działacza społecznego Stefana Mustafy Mucharskiego oraz poety i publicysty prof. Selima Chazbijewicza. Związek nawiązuje do tradycji działającego w okresie międzywojennym Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP.

    Celem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest odrodzenie ideologii etnicznej Tatarów. Związek składa się dziś z czterech autonomicznych oddziałów a na czele Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej stoi Rada Centralna. W latach 1993-2003 wydawany był „Rocznik Tatarów Polskich” — czasopismo naukowe, kulturalne i społeczne dotyczące historii, współczesności i kultury Tatarów w Polsce i w Europie Wschodniej. Oprócz tego nakładem „Biblioteki Rocznika Tatarów Polskich” ukazały się — formalnie jako suplementy do niego — pozycje książkowe (w sumie około 20 tytułów).

    Związek organizuje naukowe i popularne konferencje, zjazdy, spotkania będące substytutem dawnych codziennych relacji wzajemnych rozproszonej dziś grupy. Nawiązywane są kontakty z odrodzonymi organizacjami tatarskimi na Litwie i Białorusi. Związek kultywuje tradycje 13 Pułku Ułanów Wileńskich, co zostało potwierdzone aktem w sierpniu 2005 r. na XVI Zjeździe Kawalerzystów II RP w Grudziądzu przez Zarząd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii z Londynu. Na XIX Zjeździe Kawalerzystów II RP w 2007 r. zostało nadane również prawo do wskrzeszania i kultywowania tradycji 1 Szwadronu Tatarskiego wchodzącego w skład 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przez Radę Centralną Związku Tatarów Rzeczypospolitej. Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać referatów dotyczących historii tatarskiej mniejszości, jej działalności społecznej i kulturowej w Polsce.

    Tatarskie smakołyki, występy, uroczysta kolacja i zwiedzanie

    Następnie, w trakcie przerwy kawowej, serwowano tatarskie smakołyki, przygotowane przez tatarską restaurację HALVA. Można też było zapoznać się z historią związku w holu recepcyjnym na specjalnie przygotowanej wystawie. Obchody 100-lecia uświetnił występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk” prowadzonego przez Fundację Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, który zaprezentował tradycyjną muzykę i tańce tatarskie, wprowadzając uczestników w klimat kultury tatarskiej. A wieczorem, w setną rocznicę powstania związku, we wspomnianej już tatarskiej restauracji, uroczystą kolacją świętowano 100-lecie ZTRP.

    Następnego dnia (w niedzielę 19 października) uczestnicy obchodów pojechali autokarem do Bohonik i Kruszynian, gdzie zwiedzano miejscowe tatarskie meczety oraz mizary (cmentarze tatarskie), będące miejscami kultu i pamięci, gdzie składano hołd osobom zasłużonym dla społeczności tatarskiej.

    O Tatarach polskich, zwanych też litewskimi
    Obchody 100-lecia uświetnił występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk” prowadzonego przez Fundację Tatarskie Towarzystwo Kulturalne | Fot. Leszek Wątróbski
    W panelu historycznym udział brali: dr hab. Selim Chazbijewicz (z lewej), dr Aleksander Miśkiewicz (z prawej) i prowadzący go dr Artur Konopacki (w środku) | Fot. Leszek Wątróbski
    Prezes ZTRP Jan Adamowicz, otrzymuje z rąk wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego list gratulacyjny.
    Prezes ZTRP Jan Adamowicz, otrzymuje z rąk wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego list gratulacyjny | Fot. Leszek Wątróbski

