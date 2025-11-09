— Miasto prężnie się zmienia dzięki inwestycjom w infrastrukturę miejską. Powstają wieżowce, luksusowe apartamentowce, dzielnice mieszkalne czy centra handlowe — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Gabrielus Grubinskas, rzecznik samorządu stołecznego.

Zauważa, że o każdym nowym projekcie, który przewiduje wyburzenie gmachu miejskiego samorząd informuje społeczność.

— Na stronie internetowej Samorządu Miasta Wilna zawsze zapraszamy do udziału w dyskusji. Wszyscy zainteresowani, nie tylko mieszkańcy stolicy, mogą zgłosić swoje spostrzeżenia i uwagi w sprawie każdego konkretnego projektu — zaznacza rozmówca.

Pierwszy wieżowiec na liście obiektów do wyburzenia

Burzone są nie tylko stare gmachy, ale też centra handlowe z lat 90., a nawet biurowce z początku tego wieku. W Wierszuliszkach właśnie dobiega końca rozbiórka działającego od ponad 30 lat centrum handlowego „Mada”. Projekt budowy przewiduje, że jesienią 2027 r. powstanie tu 28 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej, inwestycje sięgają 52 mln euro.

Na liście obiektów, które planuje się wyburzyć w najbliższych miesiącach znalazł się m.in. pierwszy stołeczny wieżowiec w dzielnicy Saltoniszki (ul. Geležinio vilko18 A). Obecnie w „zielonym” wieżowcu mieści się centrum biznesowe spółki deweloperskiej Hanner. Spółka jest też właścicielem budynku. Uznano, że wzniesiony w 2001 r. 15-piętrowy gmach (wysokość 60 m) nie odpowiada teraźniejszym standardom budynku biurowego.

Ma tu powstać nowoczesny biurowiec o powierzchni ponad 7 tys. m kw. Dodatkowo blisko 3 tys. m kw. przeznaczono na podziemny parking oraz schron o powierzchni 531 m kw. Nowy budynek będzie o ponad połowę niższy od obecnego, będzie miał sześć pięter, a jego wysokość wyniesie 25 m.

Kolejnym obiektem, który planuje się zburzyć ma być kompleks sportowy Impuls w dzielnicy Żyrmuny (ul. Kareivių 14). Nieoficjalnie się mówi, że wyposażony w baseny, siłownie i łaźnie obiekt sportowy nie przynosi już korzyści finansowych dla właścicieli. Podobno szczególnie kosztowne jest utrzymanie basenu.

Narodowa Sala Koncertowa powstaje w miejscu wyburzonego w 2019 r. Pałacu Związków Zawodowych

Prace na górze Bouffałowej idą pełnym tempem

Prawie rok minął od zakopania kapsuły czasu na górze Bouffałowej (lit. Tauro kalnas). Symboliczna ceremonia zapoczątkowała budowę jednego z najważniejszych projektów kulturalnych na Litwie — Narodowej Sali Koncertowej. Nowy obiekt powstanie w miejscu wyburzonego w 2019 r. Pałacu Związków Zawodowych. Monumentalny gmach z kolumnami w stylu socrealizmu został wzniesiony w 1963 r.

Zita Šlepetienė, kierowniczka projektów komunikacyjnych spółki Rozwoju Wilna (lit. Vilniaus vystymo kompanija) zauważa, że prace budowlane na tym obiekcie idą pełnym tempem.

— Uformowane są fundamenty wszystkich czterech sal, na niektórych widoczne już są konstrukcje budynku. Zauważalne są też kontury głównej sceny oraz centralnego wejścia. W projekt są zaangażowani specjaliści z różnych krajów, .m.in. architekci z Hiszpanii, eksperci od akustyki z Japonii. Prace budowlane są realizowane w zaplanowanym czasie, dlatego prawdopodobnie już za rok zobaczymy zarysy nowego gmachu — komentuje Zita Šlepetienė.

Dodaje, że budowa obiektu jest poważnym wyzwanie inżynieryjnym.

— W budynku o powierzchni 23,8 tys. m kw. będą cztery sale. W największej (1 600 miejsc) będą odbywały się głównie koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej. Mała sala pomieści 500 osób. Będą tu odbywały się przedstawienia teatralne i muzyczne, konferencje, kongresy, wydarzenia kulturalne transmitowane dla telewizji. Trzecia sala dostosowana będzie do przeprowadzania zajęć edukacyjnych, organizowania wystaw i innych przedsięwzięć, w czwartej będą odbywały się próby muzyków i wykonawców. Ponadto w budynku rozlokują się kawiarnie, księgarnia, z holu można będzie podziwiać panoramę miasta — informuje rozmówczyni.

Zakończenie budowy Narodowej Sali Koncertowej zaplanowane jest na czwarty kwartał 2028 r.

Dzielnica mieszkaniowa w pobliżu parku Zakret

Nowoczesna dzielnica powstaje w pobliżu parku Zakret, przy ulicy Geležinio Vilko. Projekt przewiduje wybudowanie na 14 ha nowoczesnej dzielnicy z salą koncertową, centrum konferencyjnym, halą gastronomiczną, biurowcami i apartamentowcami. Wszystkie przestrzenie zostaną połączone, będą tu otwarte i zadaszone wewnętrzne deptaki. Dzielnica powstaje w miejscu zburzonego zakładu elektrotechnicznego Velga. Ogółem wielofunkcyjne gmachy zajmą powierzchnię 306 tys. m kw. Na powierzchni 114 tys. m kw. powstaną podziemne parkingi.

Na większej działce o powierzchni 10,3 ha ma powstać wielofunkcyjny zespół budynków Akropolis Vingis. Na mniejszej części, na obszarze 3,7 ha spółka Galio Group buduje dzielnicę mieszkaniową reVingis.

Nowe, pięknie zazielenione osiedla nad Wilenką

Popławy intensywnie rozbudowują się od 2017 r. Początkowo zabudowano położone nad Wilenką tereny. Po wojnie wybudowano tu zakład elektroniczny Venta oraz największy w Związku Sowieckim zakład liczników elektrycznych. W miejscu zburzonych zakładów na obszarze 5 ha powstała dzielnica o powierzchni ponad 30 tys. m kw.

Rozlokowały się tu nowoczesne bloki, sklepy, restauracje, centrum konferencyjne, kluby sportowe oraz nowoczesny bazar, gdzie rolnicy mogą sprzedawać swoją produkcję. Teren jest pięknie zazieleniony, są fontanny, trasa rowerowa oraz strefy rekreacyjne. Jest tu też nowe kino Pasaka.

Nowe dzielnice powstaną również na terenach oddzielonych od Popław ulicą Zarasų, w miejscu zburzonej fabryki tkanin Audėjas.

