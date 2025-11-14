30-lecie UTW w Białymstoku

Wydarzenie odbyło się z okazji 30-lecia UTW w Białymstoku. Podróż do Białegostoku miałyśmy wspaniałą, ponieważ prezes ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, zatroszczył się o nas i dotarłyśmy do Polski bardzo komfortowym samochodem w asyście jego arcysympatycznego pomocnika. Mieszkałyśmy w bursie akademickiej Uniwersytetu Białostockiego, a uroczystości miały miejsce w sali im. Janusza Korczaka.

Białostocki UTW rozpoczął swą działalność jako 20-ty w Polsce, i pierwszy na Podlasiu, z inicjatywy prof. Wojciecha Pędicha z udziałem prof. Władysława Serczyka, Barbary Pacholskiej i ks. Henryka Ciereszki, obecnego biskupa.

Być aktywnym i uczyć się przez całe życie

Świętowanie rozpoczął chór Astra UTW w Białymstoku piosenką „Śpiewa Ci obcy wiatr”. Słowo wstępne miał obecny prezes UTW Jerzy Halicki (…) Przedstawiono gości, odczytano mnóstwo pism gratulacyjnych, w tym też od UTW w Solecznikach. Mottem było: „Po co uniwersytety? Człowiek to istota społeczna, powinien być w otoczeniu ludzi, to przeciwdziała samotności, można być aktywnym i należy nim być bez względu na wiek”. Natomiast dewizą Haliny Szwarc, założycielki i fundatorki UTW w Polsce, było „dodawać życie do lat, a nie lata do życia”. Seniorzy powinni się czuć potrzebnymi. Z ust rektora Uniwersytetu Medycznego dr. hab. Marcina Moniuszki wybrzmiał taki aforyzm: „Nie ma lepszego leku, jak uniwersytet trzeciego wieku”.

Z kolei biskup Henryk Ciereszko powiedział: „Młodość to stan ducha a to najważniejsze, co otrzymujemy przez spotkania w UTW. Jestem w UTW od 1975 r. Co UTW czyni i wnosi dla społeczności? Pracę dla siebie i innych, a to już z korzeni chrześcijańskich, że najbardziej jesteśmy dla innych. Ja, jako biskup, uczyłem się 21 lat. Wiedzę należy zdobywać przez całe życie. Dzielenie się wiedzą to piękna rzecz. Im bardziej jesteśmy zainteresowani, tym bardziej dajemy przykład biernym ludziom. Człowiek to rzeczywistość nieprzemijająca, a jego idee żyją i działają. UTW służą tym wartościom”. Po tych słowach biskup otrzymał duże owacje.

Podsumowanie konferencji

Jubileuszową konferencję podsumowała prof. dr hab. Małgorzata Halicka, która przez wiele lat sprawowała opiekę naukową na UTW z ramienia rektora Uniwersytetu Białostockiego. Prof. Halicka uważa, że czas starości można ubogacić i uczynić pięknym, biorąc odpowiedzialność za starość. W tym pomaga UTW, pobudzając seniorów do aktywności i proponując bogaty program. Nie bójmy się przyszłości, która się kojarzy, według prof. Wojciecha Pędicha, z jasną stroną księżyca, a aktywność i zdolność do uczenia się seniorów niech to potwierdza.

Następnie goście i zaproszeni podziękowali gospodarzom za piękne święto. Po przerwie obiadowej odbył się występ zespołu działającego przy białostockim UTW, który zaprezentował piękny taniec cygański.

24 października uczestniczyliśmy w sesji wspomnieniowej poświęconej prof. dr. hab. nauk medycznych Wojciechowi Pędichowi.

Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej poświęconej rocznicy śmierci profesora celebrowanej przez biskupa dr. hab. Henryka Ciereszko w kościółku przy Katedrze Białostockiej. Po mszy odbyła się sesja wspomnieniowa z udziałem rodziny, współpracowników i sympatyków śp. Profesora. Zostały zaprezentowane jego limeryki w wykonaniu dr. hab. Marcina Moniuszki, rektora Uniwersytetu Medycznego oraz dr. hab. Krzysztofa Korotkicha, prorektora Uniwersytetu Białostockiego.

Impresje muzyczne na flecie pięknie zagrały Michalina Piotrowicz oraz Magdalena Sikora, na fortepianie Paweł Kalata. Konferencję wspomnieniową zamknął dr. hab. Jerzy Halicki, prezes UTW w Białymstoku.

Późnym wieczorem, 24 października, słuchaczki PUTW wróciły do Wilna rejsowym autobusem.

Helena Paszuk,

członkini zarządu i kronikarka PUTW w Wilnie