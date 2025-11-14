Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    30-lecie UTW w Białymstoku

    Na zaproszenie zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Białymstoku słuchaczki Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) w Wilnie: Dorota Kondratowicz, Wanda Mazolewska i Helena Paszuk uczestniczyły w dniach 23-24 października w konferencji jubileuszowej „Dla siebie i innych”.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Helena Paszuk, prof. Małgorzata Halicka, prof. dr hab. Jerzy Halicki, Wanda Mazolewska i Dorota Kondratowicz.
    Helena Paszuk, prof. Małgorzata Halicka, prof. dr hab. Jerzy Halicki, Wanda Mazolewska i Dorota Kondratowicz | Fot. archiwum PUTW w Wilnie

    Czytaj również...

    Wydarzenie odbyło się z okazji 30-lecia UTW w Białymstoku. Podróż do Białegostoku miałyśmy wspaniałą, ponieważ prezes ZPL, europoseł Waldemar Tomaszewski, zatroszczył się o nas i dotarłyśmy do Polski bardzo komfortowym samochodem w asyście jego arcysympatycznego pomocnika. Mieszkałyśmy w bursie akademickiej Uniwersytetu Białostockiego, a uroczystości miały miejsce w sali im. Janusza Korczaka.

    Białostocki UTW rozpoczął swą działalność jako 20-ty w Polsce, i pierwszy na Podlasiu, z inicjatywy prof. Wojciecha Pędicha z udziałem prof. Władysława Serczyka, Barbary Pacholskiej i ks. Henryka Ciereszki, obecnego biskupa.

    Czytaj więcej: Wileńskie tradycje wciąż żywe w Białymstoku

    Być aktywnym i uczyć się przez całe życie

    Świętowanie rozpoczął chór Astra UTW w Białymstoku piosenką „Śpiewa Ci obcy wiatr”. Słowo wstępne miał obecny prezes UTW Jerzy Halicki (…) Przedstawiono gości, odczytano mnóstwo pism gratulacyjnych, w tym też od UTW w Solecznikach. Mottem było: „Po co uniwersytety? Człowiek to istota społeczna, powinien być w otoczeniu ludzi, to przeciwdziała samotności, można być aktywnym i należy nim być bez względu na wiek”. Natomiast dewizą Haliny Szwarc, założycielki i fundatorki UTW w Polsce, było „dodawać życie do lat, a nie lata do życia”. Seniorzy powinni się czuć potrzebnymi. Z ust rektora Uniwersytetu Medycznego dr. hab. Marcina Moniuszki wybrzmiał taki aforyzm: „Nie ma lepszego leku, jak uniwersytet trzeciego wieku”.

    Z kolei biskup Henryk Ciereszko powiedział: „Młodość to stan ducha a to najważniejsze, co otrzymujemy przez spotkania w UTW. Jestem w UTW od 1975 r. Co UTW czyni i wnosi dla społeczności? Pracę dla siebie i innych, a to już z korzeni chrześcijańskich, że najbardziej jesteśmy dla innych. Ja, jako biskup, uczyłem się 21 lat. Wiedzę należy zdobywać przez całe życie. Dzielenie się wiedzą to piękna rzecz. Im bardziej jesteśmy zainteresowani, tym bardziej dajemy przykład biernym ludziom. Człowiek to rzeczywistość nieprzemijająca, a jego idee żyją i działają. UTW służą tym wartościom”. Po tych słowach biskup otrzymał duże owacje.

    Podsumowanie konferencji

    Jubileuszową konferencję podsumowała prof. dr hab. Małgorzata Halicka, która przez wiele lat sprawowała opiekę naukową na UTW z ramienia rektora Uniwersytetu Białostockiego. Prof. Halicka uważa, że czas starości można ubogacić i uczynić pięknym, biorąc odpowiedzialność za starość. W tym pomaga UTW, pobudzając seniorów do aktywności i proponując bogaty program. Nie bójmy się przyszłości, która się kojarzy, według prof. Wojciecha Pędicha, z jasną stroną księżyca, a aktywność i zdolność do uczenia się seniorów niech to potwierdza.

    Następnie goście i zaproszeni podziękowali gospodarzom za piękne święto. Po przerwie obiadowej odbył się występ zespołu działającego przy białostockim UTW, który zaprezentował piękny taniec cygański.

    24 października uczestniczyliśmy w sesji wspomnieniowej poświęconej prof. dr. hab. nauk medycznych Wojciechowi Pędichowi.

    Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej poświęconej rocznicy śmierci profesora celebrowanej przez biskupa dr. hab. Henryka Ciereszko w kościółku przy Katedrze Białostockiej. Po mszy odbyła się sesja wspomnieniowa z udziałem rodziny, współpracowników i sympatyków śp. Profesora. Zostały zaprezentowane jego limeryki w wykonaniu dr. hab. Marcina Moniuszki, rektora Uniwersytetu Medycznego oraz dr. hab. Krzysztofa Korotkicha, prorektora Uniwersytetu Białostockiego.

    Impresje muzyczne na flecie pięknie zagrały Michalina Piotrowicz oraz Magdalena Sikora, na fortepianie Paweł Kalata. Konferencję wspomnieniową zamknął dr. hab. Jerzy Halicki, prezes UTW w Białymstoku.

    Późnym wieczorem, 24 października, słuchaczki PUTW wróciły do Wilna rejsowym autobusem.

    Czytaj więcej: Perłowe gody Wileńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    Perłowe gody Wileńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

    Helena Paszuk,
    członkini zarządu i kronikarka PUTW w Wilnie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Religia

    Podwójne święto w Popiszkach. Kapliczka przydrożna na szlaku Rudniki–Wilno

    Tegoroczne Święto Wszystkich Świętych było podwójnym świętem dla mieszkańców Popiszek. Ksiądz Vygintas Čiurinskas wyświęcił tutaj przydrożną kapliczkę.
    Newsy

    Sympozjum Naukowe „Duma i Zobowiązanie”

    Zapraszamy do udziału w sympozjum poświęconym duchowym, społecznym i historycznym postawom ludzi wiary w czasach komunizmu. Wydarzenie ma na celu ukazanie odwagi, godności i niezłomności osób, które w trudnych warunkach...
    Szkolnictwo

    XII Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas 8.

    REGULAMIN Organizatorami XII Miniolimpiady jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie. I. Cele Miniolimpiady krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze i kulturze polskiej; wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy z zakresu języka...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.