Wydarzenie, które zgromadziło licznych gości z Litwy i Polski, wypełniło się dźwiękami cymbałów, pieśniami ludowymi, tańcami i wzruszającymi odniesieniami do wspólnej historii.

Muzyczna opowieść o wolności

Koncert rozpoczął się symbolicznie – od fragmentu XII księgi Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, w której mistrz Jankiel opowiada muzyką dzieje narodu. Na ekranie wyświetlono archiwalne kadry z filmu z 1928 roku, a na scenie pojawił się współczesny Jankiel – cymbalista, w którego rolę wcielił się Jakub Karpuk, muzyk i pedagog z Ełku. Piękno dźwięku cymbałów odkrył on dzięki cymbalistom z Wileńszczyzny, w tym ostatniemu cymbaliście z Rudominy – Piotrowi Kaczanowskiemu.

Po słowach „Poloneza czas zacząć!” scena ożyła. Tancerze zespołu „Rudomianka” w nowych, zakupionych w ramach projektu strojach auksztockich oraz młodzież z Wilkas w strojach warmińskich zaprosili publiczność do wspólnego przeżywania rytmu dumnie płynącego poloneza – tańca, który od pokoleń towarzyszy ludziom w chwilach radości i wzruszenia.

Po tanecznym otwarciu głos zabrali prowadzący koncert, którzy w stylizowanych strojach wprowadzali publiczność w klimat dawnego dworu. Podkreślili, że koncert jest częścią projektu realizowanego w ramach programu Interreg Litwa–Polska 2021–2027, którego celem jest pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza, rozwijanie kontaktów między artystami oraz przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom.

Wileńskie walce, polskie pieśni i młodzieżowa energia

Jednym z najpiękniejszych momentów wieczoru był „Walc Wileński”, podczas którego na scenie połączyły siły kapela „Rudomianka”, cymbaliści z Wilkas, chór i tancerze. Ich wspólny występ udowodnił, że muzyka potrafi przekraczać granice języka i wieku.

W kolejnych punktach koncertu zaprezentowali się młodzi wokaliści – uczestnicy projektu z Polski. Ich interpretacje pieśni, m.in. „Lipka” i „Ojczyzna”, zachwyciły szczerością i zaangażowaniem.

Nie zabrakło też tańców ludowych – Polka Wileńska, wykonana wspólnie przez młodzież z Polski i Litwy, poderwała publiczność do rytmicznego klaskania, a występ najmłodszej grupy „Rudomianki” wywołał uśmiechy i łzy wzruszenia.

Swoje umiejętności zaprezentowała także kapela „Rudomianki”, która zagrała na nowych instrumentach zakupionych w ramach projektu.

Cymbały powracają na Wileńszczyznę

Szczególnym punktem programu był występ „Nowych Cymbalistów Wileńszczyzny” – uczniów warsztatów muzycznych prowadzonych w ramach projektu. Dla wielu z nich był to pierwszy występ przed tak liczną publicznością. Ich gra – pełna pasji i skupienia – udowodniła, że tradycja cymbalistyczna na Wileńszczyźnie ma przed sobą przyszłość.

W dalszej części koncertu zabrzmiała pieśń „Laiminguo, Laimintuo” – litewska pieśń błogosławieństwa i miłości. Jej rytm przypominał bicie serca, a słowa – modlitwę o pokój i szczęście rodzin.

Na zakończenie koncertu na scenę powrócił Jankiel, by jeszcze raz oczarować publiczność dźwiękami cymbałów. Jakub Karpuk – symboliczny spadkobierca mistrza Jankiela – wykonał trzy utwory inspirowane melodiami z pogranicza polsko-litewskiego. Jego występ stał się muzycznym hołdem dla wolności i przyjaźni między narodami. Publiczność nagrodziła wykonawców owacjami na stojąco.

Kultura, która łączy

Koncert w Rudominie był nie tylko artystycznym wydarzeniem, lecz także pięknym dowodem na to, że wspólna historia i tradycja wciąż potrafią inspirować.

Dzięki projektowi Interreg młodzież z Litwy i Polski zyskała możliwość wspólnego tworzenia, poznawania kultury sąsiadów i budowania przyjaźni, które – niczym dźwięk cymbałów – rozbrzmiewać będą jeszcze długo po zakończeniu projektu.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Koncert oraz towarzyszące mu trzydniowe warsztaty folklorystyczne i cymbalistyczne współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027.

Projekt LTPL-00275 „Połączeni przeszłością – wspólnie budujemy przyszłość” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Centrum Kultury w Rudominie a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie