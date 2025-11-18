Więcej
    Wizyta kapelana Prezydenta RP ks. Jarosława Wąsowicza w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

    13 listopada w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościł ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z bardem Pawłem Piekarczykiem oraz salezjanami — ks. Leszkiem Ziołą i ks. Tomaszem Pełszykiem. Przybyłych gości powitał wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Algis Vaitkevičius, doradca mera Edward Kiejzik oraz st. specjalistka Wydziału Oświaty Renata Cytacka.

    Autor: Inf. ASRW
    Delegacja z Polski w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.
    Spotkanie delegacji polskiej z przedstawicielami Samorządu Rejonu Wileńskiego — wdzięczność za wspólną troskę o polską społeczność | Fot. vrsa.lt

    Podczas spotkania wicemer Algis Vaitkevičius podziękował ks. Jarosławowi Wąsowiczowi za wieloletnią, niemal trzydziestoletnią pomoc świadczoną polskim rodzinom z rejonu wileńskiego. Wicemer wyraził wdzięczność za zaangażowanie, troskę i wsparcie, które stanowią ważny wkład w budowanie i umacnianie więzi między Polską a społecznością rejonu wileńskiego.

    „Dziękujemy za troskę o dobro rodzin rejonu wileńskiego, za wsparcie duchowe i materialne, a przede wszystkim za organizowanie wakacji w Polsce dla naszej młodzieży, które są nie tylko czasem odpoczynku, lecz także okazją do budowania tożsamości, przyjaźni i więzi z Polską” — w imieniu Samorządu Rejonu Wileńskiego powiedział wicemer A. Vaitkevičius.

    Spotkanie posłużyło również omówieniu przyszłych kierunków współpracy. Przedyskutowano nowe możliwości w zakresie działań społecznych, kulturalnych, wymiany młodzieży oraz dokształcania nauczycieli. Obie strony wyraziły nadzieję na kontynuację i dalszy rozwój wspólnych inicjatyw oraz wsparcia z Polski.

    Ważnym wydarzeniem wizyty tego dnia była niezwykła uroczystość w Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, podczas której polskiej szkole noszącej imię świętego uroczyście przekazano relikwie św. Jana Bosko oraz ornat z wizerunkiem Patrona. Uroczystość uświetniły liczne imprezy towarzyszące, w tym przedstawienie teatralne, koncert i występy dzieci. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał szkole biało-czerwoną flagę wraz z okolicznościowym listem skierowanym do całej społeczności szkolnej.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

