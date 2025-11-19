Młodzi i wykształceni liderami odpowiedzialnej konsumpcji

Młodsze pokolenie wybiera świadomie

Z danych przedstawionych przez spółkę ubezpieczeniową Lietuvos draudimas wynika, że osoby młodsze i wykształcone wyraźnie częściej sięgają po produkty i usługi zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyróżniają się także większym zainteresowaniem działalnością firm w zakresie odpowiedzialności społecznej.

„Młoda wykształcona część społeczeństwa kształtuje nowe standardy konsumpcji — zrównoważony rozwój staje się naturalnym kryterium wyboru towarów i usług” — zauważa Milda Degutienė, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Lietuvos draudimas.

Badanie wykazało, że integracja zasad zrównoważonego rozwoju z codziennym życiem słabnie z wiekiem. W grupie 18-25 lat aż 20 proc. respondentów deklaruje, że zrównoważony rozwój jest ich stylem życia. Wśród osób 26-35 lat odsetek ten spada do 15 proc., a wśród 46-55-latków — do 10 proc. W grupie powyżej 56 lat jedynie 8 proc. badanych wskazało na takie podejście.

Siła nabywcza i świadome wybory

Badanie pokazuje również, że młodsze osoby aktywniej analizują działania firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. W grupie wiekowej 18-25 lat 22 proc. respondentów poszukuje takich informacji samodzielnie. Wśród 26-35-latków robi to 14 proc., a w starszych grupach — od 5 do 8 proc.

„Młodzi ludzie aktywnie poszukują informacji, oceniają działania przedsiębiorstw i często formułują opinię na podstawie publicznie dostępnych materiałów. Starsza grupa odbiorców polega raczej na bezpośrednich dowodach — tym, co widzą na opakowaniach lub w opisie usługi” — podkreśla Milda Degutienė.

Ekspertka zaznacza, że skuteczna komunikacja wymaga dostosowania przekazu do wieku i wartości odbiorców, a firmy powinny prezentować działania w sposób przejrzysty i udokumentowany.

Najliczniejszą grupą wybierającą zrównoważone produkty i usługi są osoby w wieku 26-35 lat. Aż 46 proc. respondentów z tego przedziału deklaruje takie postawy. Eksperci tłumaczą to większą siłą nabywczą tej grupy i większą świadomością ekologiczną.

„Firmy, które chcą zachować wiarygodność, muszą łączyć przejrzystość z jasnymi dowodami zrównoważonego rozwoju widocznymi dla konsumentów” — zauważa Degutienė.

Deklaracje a rzeczywistość

Chociaż młodsze pokolenie wykazuje wysoką świadomość ekologiczną, wyniki badania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) z 2023 r. wskazują na wyraźną rozbieżność między deklaracjami a rzeczywistym zachowaniem zakupowym. Spośród młodych respondentów z Azji 65 proc. bierze pod uwagę przyjazność produktów dla środowiska, gdy interesują się modą, kosmetykami lub technologią. Jednak w momencie dokonywania rzeczywistych zakupów wskaźnik ten spada do mniej niż 14 proc.

„Na rynku wielu młodych ludzi dąży do odpowiedzialnej konsumpcji — wybierania produktów wytwarzanych przy użyciu metod przyjaznych dla środowiska, zapewniających uczciwe warunki pracy i zgodnych z zasadami etyki. Jednak w rzeczywistości, podejmując decyzje na etapie płatności, często ulegają oni wpływowi marki i stosowanym rabatom” — zauważa Milda Degutienė.

Wspomniane badanie UNDP wykazało także, że aż 84 proc. respondentów uważa, iż konsumenci mają moralny obowiązek wspierać zrównoważony rozwój, a 73 proc. jest zdania, że działania w tym zakresie powinny być zintegrowane z podstawową działalnością firm.

„Młodsze pokolenie jest obecnie jedną z najbardziej aktywnych grup konsumentów. To oni dyktują przyszłość konsumpcji i produkcji, a jednocześnie dają największą szansę na zmiany” — ocenia Milda Degutienė.