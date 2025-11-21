Klasyka w blasku tradycji: Wiedeń, Budapeszt, Kraków

Wiedeń w grudniu staje się ikoną bożonarodzeniowej elegancji. Główny plac przy ratuszu przemienia się w świetlny labirynt z tunelami, gigantyczną jodłą i iluminacjami na drzewach. Świąteczny klimat dopełniają koncerty i lodowisko.

Z kolei Budapeszt zachwyca projekcjami 3D na fasadzie bazyliki św. Stefana. Jarmark „Advent Bazilika”, czterokrotnie uznany za najpiękniejszy w Europie, łączy światło z muzyką, a Dunaj rozświetlony świątecznymi girlandami tworzy romantyczną atmosferę.

W Krakowie centralnym punktem pozostaje Rynek Główny. To tu, przy świetlnych dekoracjach i dźwiękach kolęd, wystawiane są krakowskie szopki — unikatowe dzieła sztuki, których nigdzie indziej nie zobaczymy. Wieczorne projekcje na kościele Mariackim oraz świąteczne smaki dopełniają wrażenie bajki.

Czytaj więcej: Spotkać Boże Narodzenie i Nowy Rok… pod palmami!

Amsterdam, Berlin, Londyn…

Berlin oferuje ponad 70 jarmarków, ale to „WeihnachtsZauber” na placu Gendarmenmarkt przyciąga największą uwagę. Rzemieślnicze pokazy w ogrzewanych namiotach i wyjątkowa scenografia historyczna tworzą niezapomniane widowisko.

Amsterdam zaprasza na „Amsterdam Light Festival”, którego temat przewodni w 2025 roku to „Rytuały”. 27 świetlnych instalacji rozmieszczonych wzdłuż kanałów tworzy galerię sztuki na świeżym powietrzu, idealną do spaceru lub rejsu łodzią. Po drodze czekają kawiarnie i punkty informacyjne.

Stolica Wielkiej Brytanii zachwyca spektakularną iluminacją ulicy Regent Street, gdzie co roku pojawiają się „Regent Street Angels” — ogromne anioły rozświetlające nocne niebo. Tuż obok artystyczna Carnaby Street oferuje alternatywne instalacje, a Winter Wonderland w Hyde Parku przyciąga rodzinne tłumy: lodowisko, diabelski młyn i dekoracje tworzą kompleksową atrakcję zimową.

Skandynawia stawia na minimalizm i motyw północy

Zimowe podróże do Skandynawii oferują wyjątkowe doświadczenie — mniej komercji, więcej atmosfery. Oslo, Kopenhaga i Sztokholm, choć różne, łączy dbałość o detale, przytulność oraz harmonijne połączenie światła i natury.

W Kopenhadze centrum zimowej magii stanowią legendarne ogrody Tivoli. od 1843 r. park ten oczarowuje tysiącami lampek, aromatem pączków i gorących napojów. Zimą miejsce zamienia się w baśniową przestrzeń, gdzie unosi się duch duńskiego „hygge”.

W Oslo najważniejszą atrakcją jest jarmark „Jul i Vinterland”, usytuowany wokół lodowiska „Spikersuppa”. Drewniane domki, świerkowy las i subtelne iluminacje tworzą spokojną, lecz magiczną atmosferę, idealną dla tych, którzy cenią ucieczkę od zgiełku.

Z kolei Sztokholm rozbłyska w ramach projektu „Stockholm Christmas Lights”. Miasto dekoruje ponad 40 ulic i placów milionami lampek LED. Stare miasto — Gamla Stan — rozświetla się ciepłymi barwami, a w parku Kungstradgarden działa lodowisko otoczone świecącymi drzewami.

Widowiska Beneluksu

Bruksela ponownie organizuje „Zimowe cuda” — wydarzenie, które w zeszłym roku przyciągnęło 4,2 mln gości. 25. jubileuszowa edycja zapowiada jeszcze więcej atrakcji dla wszystkich grup wiekowych, od 28 listopada 2025 r. do 4 stycznia 2026 r.

Zurych oferuje nietypowe połączenia: nowoczesna choinka Swarovskiego przy dworcu i dziecięca parada ze świecznikami z rzepów w dzielnicy Niederdorf tworzą kontrastowy, ale spójny obraz świątecznej radości. Na placu Werdmühleplatz zabrzmi „Śpiewające drzewko bożonarodzeniowe”.