    Konkurencja dla wileńskich jarmarków świątecznych. Pojawiły się nowe loty

    Z Wilna, Kowna i Połągi można szybko dotrzeć do miast, które zimą lśnią tysiącem świateł. W Europie już w listopadzie rozpoczyna się rywalizacja na jarmarki i festiwale.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Iluminacje świąteczne na Regent Street w Londynie — słynne świetliste anioły co roku rozjaśniają centrum miasta | Fot. ltou.lt

    Klasyka w blasku tradycji: Wiedeń, Budapeszt, Kraków

    Wiedeń w grudniu staje się ikoną bożonarodzeniowej elegancji. Główny plac przy ratuszu przemienia się w świetlny labirynt z tunelami, gigantyczną jodłą i iluminacjami na drzewach. Świąteczny klimat dopełniają koncerty i lodowisko.

    Z kolei Budapeszt zachwyca projekcjami 3D na fasadzie bazyliki św. Stefana. Jarmark „Advent Bazilika”, czterokrotnie uznany za najpiękniejszy w Europie, łączy światło z muzyką, a Dunaj rozświetlony świątecznymi girlandami tworzy romantyczną atmosferę.

    W Krakowie centralnym punktem pozostaje Rynek Główny. To tu, przy świetlnych dekoracjach i dźwiękach kolęd, wystawiane są krakowskie szopki — unikatowe dzieła sztuki, których nigdzie indziej nie zobaczymy. Wieczorne projekcje na kościele Mariackim oraz świąteczne smaki dopełniają wrażenie bajki.

    Amsterdam, Berlin, Londyn…

    Berlin oferuje ponad 70 jarmarków, ale to „WeihnachtsZauber” na placu Gendarmenmarkt przyciąga największą uwagę. Rzemieślnicze pokazy w ogrzewanych namiotach i wyjątkowa scenografia historyczna tworzą niezapomniane widowisko.

    Amsterdam zaprasza na „Amsterdam Light Festival”, którego temat przewodni w 2025 roku to „Rytuały”. 27 świetlnych instalacji rozmieszczonych wzdłuż kanałów tworzy galerię sztuki na świeżym powietrzu, idealną do spaceru lub rejsu łodzią. Po drodze czekają kawiarnie i punkty informacyjne.

    Stolica Wielkiej Brytanii zachwyca spektakularną iluminacją ulicy Regent Street, gdzie co roku pojawiają się „Regent Street Angels” — ogromne anioły rozświetlające nocne niebo. Tuż obok artystyczna Carnaby Street oferuje alternatywne instalacje, a Winter Wonderland w Hyde Parku przyciąga rodzinne tłumy: lodowisko, diabelski młyn i dekoracje tworzą kompleksową atrakcję zimową.

    Skandynawia stawia na minimalizm i motyw północy

    Zimowe podróże do Skandynawii oferują wyjątkowe doświadczenie — mniej komercji, więcej atmosfery. Oslo, Kopenhaga i Sztokholm, choć różne, łączy dbałość o detale, przytulność oraz harmonijne połączenie światła i natury.

    W Kopenhadze centrum zimowej magii stanowią legendarne ogrody Tivoli. od 1843 r. park ten oczarowuje tysiącami lampek, aromatem pączków i gorących napojów. Zimą miejsce zamienia się w baśniową przestrzeń, gdzie unosi się duch duńskiego „hygge”.

    W Oslo najważniejszą atrakcją jest jarmark „Jul i Vinterland”, usytuowany wokół lodowiska „Spikersuppa”. Drewniane domki, świerkowy las i subtelne iluminacje tworzą spokojną, lecz magiczną atmosferę, idealną dla tych, którzy cenią ucieczkę od zgiełku.

    Z kolei Sztokholm rozbłyska w ramach projektu „Stockholm Christmas Lights”. Miasto dekoruje ponad 40 ulic i placów milionami lampek LED. Stare miasto — Gamla Stan — rozświetla się ciepłymi barwami, a w parku Kungstradgarden działa lodowisko otoczone świecącymi drzewami.

    Widowiska Beneluksu

    Bruksela ponownie organizuje „Zimowe cuda” — wydarzenie, które w zeszłym roku przyciągnęło 4,2 mln gości. 25. jubileuszowa edycja zapowiada jeszcze więcej atrakcji dla wszystkich grup wiekowych, od 28 listopada 2025 r. do 4 stycznia 2026 r.

    Zurych oferuje nietypowe połączenia: nowoczesna choinka Swarovskiego przy dworcu i dziecięca parada ze świecznikami z rzepów w dzielnicy Niederdorf tworzą kontrastowy, ale spójny obraz świątecznej radości. Na placu Werdmühleplatz zabrzmi „Śpiewające drzewko bożonarodzeniowe”.

    Źródła inf. ltou.lt

