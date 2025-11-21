Więcej
    Spektakl „M. K. Čiurlionis. Trajektorie” na zakończenie roku teatralnego

    Polski Teatr „Studio” w Wilnie oraz Centrum Kultury w Nowej Wilejce zapraszają na drugą premierę spektaklu „M. K. Čiurlionis. Trajektorie”.

    Autor: KW
    Afisz: „Spektakl »M. K. Čiurlionis. Trajektorie«”.
    Graf. organizatorzy

    Spektakl odbędzie już 28 grudnia o 17:30 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Zakończymy teatralnie rok Čiurlionisa razem z Teatrem „Studio” i jego najnowszym spektaklem. Premiera odbyła się 8 listopada w Teatrze na Pohulance, więc idąc za Redutą i naśladując myśl oświeceniową Juliusza Osterwy proponujemy Państwu język polski i teatr, który łączy tradycję ze współczesnością. Bilety dostępne na BILIETAI.LT

    Spektakl poświęcony jest 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, jednej z najbardziej imponujących postaci kultury litewskiej, a jednocześnie ważnej dla tradycji artystycznej Polski. Bohater odradza się na scenie jako twórca nieustannie poszukujący nowych dróg i łączący w swoich trajektoriach muzykę, sztukę, literaturę i filozofię.

    Formalna struktura spektaklu przypomina senne światy malarstwa Čiurlionisa, wyłaniające się na scenie za pomocą projekcji i ruchów aktorów. Przeplatają się one z fabułą, która prowadzi przez życie artysty w latach 1894-1911. Jest to historia studiów, poszukiwań twórczych, dwóch skomplikowanych doświadczeń miłosnych, bliskich przyjaźni i choroby.

    W spektaklu spotykamy Sofię Kymantaitė, przyszłą żonę Čiurlionisa, kompozytora Eugeniusza Morawskiego, malarza Kazimierza Stabrowskiego oraz księcia Michała Ogińskiego.

    Ważnym elementem spektaklu jest dialog z tajemniczą postacią Ducha. Jest on jednocześnie projekcją świadomości Čiurlionisa, ucieleśnieniem idei filozoficznych i symbolicznym rozmówcą prowadzącym artystę przez jego wewnętrzne poszukiwania. Duch przybiera na scenie różne postaci, czasem staje się Ferdynandem Ruszczycem, czasem Juliuszem Słowackim „Królem-Duchem”, a w scenie finałowej — lekarzem w sanatorium Pustelnika.

    Spektakl ten jest nie tylko hołdem dla spuścizny Čiurlionisa, ale także ma na celu opowiedzieć o twórczości artysty jako o trajektoriach, po których artysta nieustannie się poruszał, przekraczając granice różnych dyscyplin, kultur i epok. Koncepcja spektaklu podkreśla sztukę jako żywe, zmieniające się zjawisko — ruch, który kształtuje duchową podróż i pozostawia ślad w historii, we wszechświecie. To podróż poprzez muzykę, obrazy i słowa, w której uwidacznia się dramat życia i twórczości genialnego artysty oraz uniwersalność jego spuścizny.

    Twórcy spektaklu to reżyserzy Mariusz Malec i Lila Kiejzik, autorką scenariusza jest Henryka Sokołowska, autorami adaptacji — Jarosław Cymerman i Mariusz Malec.

    Spektakl stanowi część ogólnolitewskich rządowych obchodów 150. rocznicy urodzin M. K. Čiurlionisa i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury RL oraz Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy przy Rządzie RL.

