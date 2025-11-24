„Lodowisko w Wilnie” znów w centrum stolicy

Tegoroczna edycja popularnego lodowiska „Lodowisko w Wilnie” po raz kolejny odbędzie się na Placu Ratuszowym w Wilnie. W poprzednim sezonie odwiedziło je ponad 40 tysięcy osób, co potwierdziło, że to miejsce doskonale sprawdza się jako świąteczna przestrzeń miejska.

Nowością tegorocznej edycji jest amfiteatralna trybuna dla widzów, mieszcząca około 100 osób. Wprowadzono również możliwość wcześniejszej rezerwacji wejściówek poprzez stronę bilietai.lt. Rezerwacje ruszyły już od 24 listopada. Dostępne będą także sesje prywatne – zarówno rodzinne, jak i firmowe. Sesje łyżwiarskie odbędą się od 30 listopada do 1 lutego.

„To pierwsze tego typu rozwiązanie w stolicy, stworzone z myślą nie tylko o łyżwiarzach, ale także o tych, którzy będą mogli wygodnie czekać na swoją kolej, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu cieszyć się światłami i ruchem Rynku Ratuszowego. Z tego miejsca o powierzchni 900 mkw. lodowisko stanie się żywą zimową sceną, a cały plac – przytulną miejską sceną” – powiedział Gintas Teslia, szef „Active Vilnius”.

Ceny biletów zależą od posiadania własnych łyżew. Dorośli zapłacą 6 euro (lub 8 euro z wypożyczeniem), dzieci do 14 lat – 4 lub 6 euro, a dzieci do 5 lat mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie.

Godziny otwarcia i bezpłatne sesje

Lodowisko będzie czynne codziennie:

Poniedziałek–czwartek: 10.00–22.00

Piątek–sobota: 10.00–23.00

Niedziela: 10.00–22.00

W dni robocze zaplanowano 10 seansów dziennie, a w weekendy – 11. Każda sesja potrwa 45 minut, z 30-minutową przerwą na konserwację lodu.

W okresie świątecznym lodowisko będzie działać według specjalnego harmonogramu:

25 grudnia: 12.30–23.00

26 grudnia: 10.00–23.00

31 grudnia: 10.00–22.00

1 stycznia: 14.30–22.00

Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze dwie sesje każdego dnia będą bezpłatne.

Oficjalne otwarcie i zimowa atmosfera

Inauguracja lodowiska odbędzie się wieczorem 30 listopada. W programie przewidziano koncert Evgenyi Redko, pokazy łyżwiarskie oraz iluminacje świetlne. Całość ma stworzyć atmosferę zimowej sceny w samym sercu Wilna.

Tradycyjnie wokół lodowiska działać będzie zimowa wioska z gorącymi napojami, świątecznym oświetleniem, choinkami i smakołykami. Lodowisko pozostanie otwarte do 1 lutego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kaledossostineje.lt oraz w mediach społecznościowych „Active Vilnius”.

Czytaj więcej: Konkurencja dla wileńskich jarmarków świątecznych. Pojawiły się nowe loty