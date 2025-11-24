Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Lodowisko wraca przed wileński ratusz. Jest nowość, „pierwsze rozwiązanie tego typu”

    W sercu Wilna ponownie zagości lodowisko bożonarodzeniowe. Projekt „Lodowisko w Wilnie” (lit. „Vilniaus ledas”) powraca na Plac Ratuszowy z nową trybuną i bogatym programem zimowych atrakcji.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Plac Ratuszowy znów zamienił się w lodową arenę Ervin Rauluševičius | ELTA

    Czytaj również...

    „Lodowisko w Wilnie” znów w centrum stolicy

    Tegoroczna edycja popularnego lodowiska „Lodowisko w Wilnie” po raz kolejny odbędzie się na Placu Ratuszowym w Wilnie. W poprzednim sezonie odwiedziło je ponad 40 tysięcy osób, co potwierdziło, że to miejsce doskonale sprawdza się jako świąteczna przestrzeń miejska.

    Nowością tegorocznej edycji jest amfiteatralna trybuna dla widzów, mieszcząca około 100 osób. Wprowadzono również możliwość wcześniejszej rezerwacji wejściówek poprzez stronę bilietai.lt. Rezerwacje ruszyły już od 24 listopada. Dostępne będą także sesje prywatne – zarówno rodzinne, jak i firmowe. Sesje łyżwiarskie odbędą się od 30 listopada do 1 lutego.

    „To pierwsze tego typu rozwiązanie w stolicy, stworzone z myślą nie tylko o łyżwiarzach, ale także o tych, którzy będą mogli wygodnie czekać na swoją kolej, spotkać się z przyjaciółmi lub po prostu cieszyć się światłami i ruchem Rynku Ratuszowego. Z tego miejsca o powierzchni 900 mkw. lodowisko stanie się żywą zimową sceną, a cały plac – przytulną miejską sceną” – powiedział Gintas Teslia, szef „Active Vilnius”.

    Ceny biletów zależą od posiadania własnych łyżew. Dorośli zapłacą 6 euro (lub 8 euro z wypożyczeniem), dzieci do 14 lat – 4 lub 6 euro, a dzieci do 5 lat mogą korzystać z lodowiska bezpłatnie.

    Godziny otwarcia i bezpłatne sesje

    Lodowisko będzie czynne codziennie:

    • Poniedziałek–czwartek: 10.00–22.00
    • Piątek–sobota: 10.00–23.00
    • Niedziela: 10.00–22.00

    W dni robocze zaplanowano 10 seansów dziennie, a w weekendy – 11. Każda sesja potrwa 45 minut, z 30-minutową przerwą na konserwację lodu.

    W okresie świątecznym lodowisko będzie działać według specjalnego harmonogramu:

    • 25 grudnia: 12.30–23.00
    • 26 grudnia: 10.00–23.00
    • 31 grudnia: 10.00–22.00
    • 1 stycznia: 14.30–22.00

    Podobnie jak w ubiegłym roku, pierwsze dwie sesje każdego dnia będą bezpłatne.

    Oficjalne otwarcie i zimowa atmosfera

    Inauguracja lodowiska odbędzie się wieczorem 30 listopada. W programie przewidziano koncert Evgenyi Redko, pokazy łyżwiarskie oraz iluminacje świetlne. Całość ma stworzyć atmosferę zimowej sceny w samym sercu Wilna.

    Tradycyjnie wokół lodowiska działać będzie zimowa wioska z gorącymi napojami, świątecznym oświetleniem, choinkami i smakołykami. Lodowisko pozostanie otwarte do 1 lutego.

    Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.kaledossostineje.lt oraz w mediach społecznościowych „Active Vilnius”.

    Czytaj więcej: Konkurencja dla wileńskich jarmarków świątecznych. Pojawiły się nowe loty

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaVilnius.lt

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Większość prądu na Litwie była w ubiegłym tygodniu z wiatraków. Mimo to cena wzrosła, Litgrid podał przyczynę

    Wzrost znaczenia ogrzewania elektrycznegoW ubiegłym tygodniu cena energii elektrycznej na Litwie wzrosła o 18 proc. do 116 euro za megawatogodzinę (MWh). Mimo wzmożonej produkcji z elektrowni wiatrowych, wzrost zużycia...
    Społeczeństwo

    Konkurencja dla wileńskich jarmarków świątecznych. Pojawiły się nowe loty

    Klasyka w blasku tradycji: Wiedeń, Budapeszt, KrakówWiedeń w grudniu staje się ikoną bożonarodzeniowej elegancji. Główny plac przy ratuszu przemienia się w świetlny labirynt z tunelami, gigantyczną jodłą i iluminacjami...
    Zdrowie

    Zaburzenia pamięci po 60. roku życia? Sprawdź, czy to nie demencja

    Rosnąca skala problemuWedług danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie na demencję cierpi ponad 55 mln osób na świecie. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba ta wzrośnie...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.