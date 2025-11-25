Więcej
    Wspólnoty rej. wileńskiego w redakcji „KW” zapowiedziały specjalny zjazd w grudniu

    We środę 19 listopada w redakcji „Kuriera Wileńskiego” odbyło się spotkanie redakcji z przedstawicielami wspólnot mieszkańców.

    Wspólnoty rej. wileńskiego.
    Wspólnoty reprezentowali Henryk Subocz (radny rejonu wileńskiego, członek wspólnoty mickuńskiej), Edward Subocz (prezes wspólnoty mickuńskiej), Elita Jurkevičienė (członek wspólnoty mickuńskiej), Marjan Tworogal (prezes wspólnoty mieszkańców wsi w Skajsterach „Skaistė”), Czesława Zadranowicz (prezes wspólnoty młodzieżowej w Mickunach) oraz Greta Raczko (członek wspólnoty młodzieżowej w Mickunach).

    W czasie spotkania zostały omówione plany i przyszłość wspólnot w rejonie wileńskim i na całej Litwie. W związku z tym, że na Litwie w latach 90. reforma samorządowa była wprowadzona w okrojonym wariancie i państwo stało się nader scentralizowane, to ogromną rolę w stanowieniu demokracji i podejmowaniu inicjatywy oddolnej zaczynają odgrywać wspólnoty tworzone przez mieszkańców.

    Bardzo pozytywnie przyjęto inicjatywę utworzenia stowarzyszenia wspólnot rejonu wileńskiego. Założycielski zjazd planowany jest na 6 grudnia, w którym będą aktywnie uczestniczyć wszystkie wspólnoty rejonu. Na spotkaniu były także omówione problemy z komunikacją.

    Podkreślono, że dużą rolę mogą odgrywać media tradycyjne, gdzie muszą być naświetlane inicjatywy i praca wspólnot.

    Uczestnicy doszli do porozumienia, że „Kurier Wileński” będzie naświetlał działalność wspólnot, pomoże w tworzeniu komunikacji i wypracowaniu kierunków działalności.

