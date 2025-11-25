Wspólnoty reprezentowali Henryk Subocz (radny rejonu wileńskiego, członek wspólnoty mickuńskiej), Edward Subocz (prezes wspólnoty mickuńskiej), Elita Jurkevičienė (członek wspólnoty mickuńskiej), Marjan Tworogal (prezes wspólnoty mieszkańców wsi w Skajsterach „Skaistė”), Czesława Zadranowicz (prezes wspólnoty młodzieżowej w Mickunach) oraz Greta Raczko (członek wspólnoty młodzieżowej w Mickunach).

W czasie spotkania zostały omówione plany i przyszłość wspólnot w rejonie wileńskim i na całej Litwie. W związku z tym, że na Litwie w latach 90. reforma samorządowa była wprowadzona w okrojonym wariancie i państwo stało się nader scentralizowane, to ogromną rolę w stanowieniu demokracji i podejmowaniu inicjatywy oddolnej zaczynają odgrywać wspólnoty tworzone przez mieszkańców.

Bardzo pozytywnie przyjęto inicjatywę utworzenia stowarzyszenia wspólnot rejonu wileńskiego. Założycielski zjazd planowany jest na 6 grudnia, w którym będą aktywnie uczestniczyć wszystkie wspólnoty rejonu. Na spotkaniu były także omówione problemy z komunikacją.

Podkreślono, że dużą rolę mogą odgrywać media tradycyjne, gdzie muszą być naświetlane inicjatywy i praca wspólnot.

Uczestnicy doszli do porozumienia, że „Kurier Wileński” będzie naświetlał działalność wspólnot, pomoże w tworzeniu komunikacji i wypracowaniu kierunków działalności.

