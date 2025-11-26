Nabór na Bon dla Nauczyciela Polonijnego 2025 nadal trwa

Więcej
    Informujemy, że wciąż można zgłaszać się do udziału w projekcie „Bon dla nauczyciela polonijnego 2025 Instytutu Rozwoju Języka Polskiego”. Operatorem programu, odpowiedzialnym za jego realizację w bieżącym roku, jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 listopada 2025 r., a wypłata przyznanych świadczeń planowana jest do końca 2025 roku.

    Afisz: „Nabór na Bon dla Nauczyciela Polonijnego 2025”.
    Projekt ma na celu wspieranie nauczycieli polonijnych w ich rozwoju zawodowym poprzez zapewnienie środków finansowych, które można wykorzystać m.in. na kursy podnoszące kwalifikacje, materiały edukacyjne oraz inne inicjatywy sprzyjające poprawie jakości nauczania języka polskiego.

    Aby ubiegać się o Bon, należy wypełnić formularz rekrutacyjny Fundacji oraz formularz nauczyciela polonijnego IRJP. Dokumenty te dostępne są na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

    Pełne informacje dotyczące programu znajdują się w regulaminie opublikowanym na stronie: https://pol.org.pl/dowiedz-sie-wiecej/

    W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bon@pol.org.pl

    Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.

    Czytaj więcej: Ruszył nabór na Bon dla nauczyciela Polonijnego 2025

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”  im. Jana Olszewskiego

