Nabór na Bon dla Nauczyciela Polonijnego 2025 nadal trwa

Projekt ma na celu wspieranie nauczycieli polonijnych w ich rozwoju zawodowym poprzez zapewnienie środków finansowych, które można wykorzystać m.in. na kursy podnoszące kwalifikacje, materiały edukacyjne oraz inne inicjatywy sprzyjające poprawie jakości nauczania języka polskiego.

Aby ubiegać się o Bon, należy wypełnić formularz rekrutacyjny Fundacji oraz formularz nauczyciela polonijnego IRJP. Dokumenty te dostępne są na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Pełne informacje dotyczące programu znajdują się w regulaminie opublikowanym na stronie: https://pol.org.pl/dowiedz-sie-wiecej/

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bon@pol.org.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.

Czytaj więcej: Ruszył nabór na Bon dla nauczyciela Polonijnego 2025

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego