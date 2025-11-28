Więcej
    Strona głównaZdrowie

    Zimą jemy kaloryczniej — to naturalne, ale są granice. Porady ekspertów

    Gdy temperatura spada, zmieniają się także potrzeby organizmu — lekkie posiłki są wypierane przez dania ciężkie, gorące, kaloryczne. To normalna reakcja organizmu. Gdzie jest jednak granica, której przekroczenia możemy pożałować?

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Przyrządzanie papryki.
    Zimą warto sięgać po ciepłe, wartościowe posiłki, z dużą ilością warzyw i bogate w białko | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Zmieniają się potrzeby

    W zimowych miesiącach częściej sięgamy po ciepłe, kaloryczne posiłki, a świeże warzywa ustępują miejsca potrawom gotowanym. To naturalna reakcja organizmu na spadek temperatury. „Wraz z nadejściem chłodów dieta większości ludzi zmienia się w sposób całkowicie naturalny — organizm zaczyna domagać się cieplejszych, bardziej sycących i kalorycznych potraw” — mówi Fausta Barisevičienė, farmaceutka z sieci aptek Eurovaistinė.

    Dietetyczka Viktorija Uzielė zaznacza, że zimowe zmęczenie i spadek aktywności fizycznej wpływają na wybór pokarmów. „Zimą częściej odczuwamy zmęczenie i mamy mniejszą motywację do ruchu. […] Tłuste i sycące potrawy pomagają uniknąć skoków i spadków cukru, dlatego organizm wybiera je jako skuteczne źródło energii” — twierdzi Viktorija Uzielė.

    Klucz do odporności

    Odżywianie ma bezpośredni wpływ na odporność — to właśnie z codziennych posiłków organizm czerpie niezbędne składniki do obrony przed infekcjami. „W przypadku niedoboru witamin, minerałów, błonnika lub białka organizmowi trudniej jest zwalczać wirusy, regenerować się i utrzymać energię” — podkreśla Fausta Barisevičienė.

    Dietetyczka przypomina również o roli przeciwutleniaczy: „W sezonie przeziębień wzrasta ilość wolnych rodników, a witaminy C, E, beta-karoten, polifenole i flawonoidy pomagają zneutralizować te szkodliwe działanie” — zaznacza Viktorija Uzielė.

    Choć zimą trudniej o świeże produkty, wartości odżywcze można czerpać z warzyw mrożonych lub sezonowych. „Mrożone warzywa — są zbierane i mrożone w momencie osiągnięcia dojrzałości, dzięki czemu zawierają nawet więcej witamin, minerałów i przeciwutleniaczy niż świeże warzywa przechowywane przez długi czas” — radzi Viktorija Uzielė.

    Zaleca ona również spożywanie warzyw korzeniowych, kapusty, dyni, kalafiora oraz ich obróbkę termiczną — pieczenie, gotowanie na parze czy duszenie. Dietę warto uzupełniać także roślinami strączkowymi, zbożami i ziołami.

    „Produkty te dostarczają błonnika, białka, witamin z grupy B i minerałów. […] Kurkuma, imbir, czosnek, cynamon, tymianek, rozmaryn i pieprz nie tylko dodają smaku, ale także poprawiają trawienie i zmniejszają stan zapalny” — dodaje dietetyczka.

    Spada temperatura, liście i… serotonina. Są na to sposoby, ale stosujemy je niechętnie

    Błędy, których warto unikać

    Zbyt mała ilość warzyw i nadmiar rafinowanych węglowodanów to częste błędy zimowej diety.

    „Rafinowane produkty zapewniają krótkotrwały zastrzyk energii, ale wkrótce poziom energii zaczyna spadać, powodując zmęczenie, senność i chęć podjadania jeszcze więcej. […] Ponadto nie należy zapominać o zawartości białka” — ostrzega Viktorija Uzielė.

    Odpowiednia ilość białka i zdrowych tłuszczów pomaga utrzymać sytość, stabilny poziom glukozy i silną odporność. Równie istotna jest aktywność fizyczna i odpowiednie nawodnienie.

    Patrzmy na witaminy!

    Brak słońca i świeżych produktów zimą sprzyja niedoborom witamin i minerałów.

    „Witaminy z grup D, C i B, a także cynk i magnez przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i utrzymania energii, ale należy pamiętać, że powinny one przede wszystkim uzupełniać, a nie zastępować pełnowartościową dietę” — zaznacza Fausta Barisevičienė.

    Dietetyczka zaleca konsultację ze specjalistą w przypadku utrzymującego się zmęczenia, częstych infekcji czy innych oznak pogorszonego samopoczucia.

    Dieta wegańska — tylko moda czy jednak sposób na zdrowe życie?
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródła zenpr.lt

    Więcej od autora

    Zdrowie

    Zima bez urazów: jak się chronić i co robić w razie kontuzji

    Najczęstsze urazy zimą Okres zimowy to czas, kiedy najczęściej dochodzi do stłuczeń i skręceń, spowodowanych upadkami na śliskich nawierzchniach. „Stłuczenia i skręcenia powodują obrzęk, ból, a czasem także siniaki, dlatego ważne...
    Wiadomości

    Starówka Wilna będzie w remoncie. Wiemy, co dokładnie się zmieni

    Wymiana nawierzchni Z początkiem 2026 r. w Wilnie rozpocznie się gruntowna renowacja ulic w obrębie starego miasta i jego okolic. Modernizacji poddane zostaną m.in. ulice Jagiełły (Jogailos), Bazyliańska (Bazilijonų), Daukšos, Ostrobramska...
    Społeczeństwo

    Nowelizacja ustawy o języku. Rząd Litwy przedstawia wytyczne o znajomości litewskiego

    Obowiązkowa znajomość litewskiego dla cudzoziemców Od 1 stycznia 2026 roku cudzoziemcy pracujący w litewskim sektorze usługowym będą musieli znać język państwowy co najmniej na poziomie A1. Po dwóch latach pobytu...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.