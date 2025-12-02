Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Fundusze norweskie bezzwrotnie dadzą Litwie 118 mln euro na dwa główne kierunki

    W ramach tzw. funduszy norweskich, Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekażą bezzwrotnie Litwie prawie 118 mln euro na finansowanie dwóch priorytetowych obszarów.

    Autor: KW

    Czytaj również...

    Przewidują to podpisane we wtorek 2 grudnia w Wilnie protokoły ustaleń dotyczące nowego okresu finansowania na lata 2021–2028.

    Tyle samo ile poprzednio

    118 mln euro przeznaczono dla Litwy również w poprzednim okresie finansowania.

    „W przyszłości będziemy dążyć do dalszego wzmocnienia sektora wymiaru sprawiedliwości — zwiększenia skuteczności systemu wykonywania kar, podnoszenia kwalifikacji pracowników, optymalizacji usług rehabilitacyjnych i pomocowych oraz wzmocnienia skuteczności, przejrzystości i bezpieczeństwa sądów i prokuratury. Będziemy również pracować nad zwiększeniem świadomości społecznej i gotowości do bezpieczeństwa cywilnego, poprawiając zdolności zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje ekstremalne” — powiedział minister finansów Kristupas Vaitiekūnas podczas uroczystości podpisania memorandum.

    Dwa główne obszary finansowania

    Zgodnie z komunikatem 54 mln euro zostanie przeznaczone na program bezpieczeństwa cywilnego, a 55,7 mln euro — na program wymiaru sprawiedliwości. Litwa może przeznaczyć na projekty 109 mln euro, a pozostałą część darczyńcy przeznaczą na Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego i administrację.

    Inwestycje w ramach tego mechanizmu nazywane są funduszami norweskimi. Poprzez inwestycje w ramach tego mechanizmu Norwegia, Islandia i Liechtenstein dążą do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w krajach bałtyckich.

    Jak argumentują te kraje, zwiększając bezpieczeństwo w tym regionie ugruntowują stabilność także w swoich krajach.

    Czytaj także: Na przełomie 1918 i 1919 r. próby obrony Wilna przed bolszewikami podjęli się tylko Polacy

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Informacje specjalne

    Od budynku do społeczności: jak renowacja zmienia życie miast

    Wraz z domami odradzają się również otaczające je przestrzenie publiczne, ścieżki dla pieszych, tereny zielone i infrastruktura. Takie kompleksowe podejście przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast, tworzenia bardziej atrakcyjnej...
    Galerie

    Świąteczne Wilno mieni się kolorami! [GALERIA 2025]

    Mieniące się kolorami udekorowane Wilno udokumentował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.
    Szkolnictwo

    Tydzień Języka Polskiego w Szkole Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie

    Tuż po feriach, 10 listopada, uczniowie rozpoczęli już tradycyjny Tydzień Języka Polskiego. Na szkolnych korytarzach powitała ich historia odzyskania niepodległości Polski, a w klasach każdy mógł zrobić zdjęcie przy...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.