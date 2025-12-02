Przewidują to podpisane we wtorek 2 grudnia w Wilnie protokoły ustaleń dotyczące nowego okresu finansowania na lata 2021–2028.

Tyle samo ile poprzednio

118 mln euro przeznaczono dla Litwy również w poprzednim okresie finansowania.

„W przyszłości będziemy dążyć do dalszego wzmocnienia sektora wymiaru sprawiedliwości — zwiększenia skuteczności systemu wykonywania kar, podnoszenia kwalifikacji pracowników, optymalizacji usług rehabilitacyjnych i pomocowych oraz wzmocnienia skuteczności, przejrzystości i bezpieczeństwa sądów i prokuratury. Będziemy również pracować nad zwiększeniem świadomości społecznej i gotowości do bezpieczeństwa cywilnego, poprawiając zdolności zarządzania kryzysowego i reagowania na sytuacje ekstremalne” — powiedział minister finansów Kristupas Vaitiekūnas podczas uroczystości podpisania memorandum.

Dwa główne obszary finansowania

Zgodnie z komunikatem 54 mln euro zostanie przeznaczone na program bezpieczeństwa cywilnego, a 55,7 mln euro — na program wymiaru sprawiedliwości. Litwa może przeznaczyć na projekty 109 mln euro, a pozostałą część darczyńcy przeznaczą na Fundusz Społeczeństwa Obywatelskiego i administrację.

Inwestycje w ramach tego mechanizmu nazywane są funduszami norweskimi. Poprzez inwestycje w ramach tego mechanizmu Norwegia, Islandia i Liechtenstein dążą do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych z 15 krajami UE w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w krajach bałtyckich.

Jak argumentują te kraje, zwiększając bezpieczeństwo w tym regionie ugruntowują stabilność także w swoich krajach.

