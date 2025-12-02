W ceremonii otwarcia wziął udział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który wyraził zadowolenie z osiągniętych rezultatów i podkreślił konsekwentne inwestycje w umacnianie usług zdrowotnych w rejonie.

„Zmodernizowane przestrzenie oznaczają wygodniejsze usługi dla pacjentów, lepsze warunki pracy dla medyków oraz szybszą i nowocześniejszą diagnostykę. Cieszę się, że w ciągu ostatnich lat, przy wsparciu samorządu i rady, poprzez podejmowanie trafnych decyzji, udało się osiągnąć wspaniałe rezultaty. Mieszkańcy rejonu wileńskiego odczuwają, że usługi medyczne stają się bardziej jakościowe i bliższe ich domom, a przecież zdrowie zawsze pozostaje dla nas najważniejsze” – mówił mer R. Duchniewicz.

Mer wyraził szczere podziękowania dla personelu, podkreślając ich kluczową rolę w sukcesie placówki: „To wszystko nie byłoby możliwe bez was – inicjatywnego i oddanego zespołu”. Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy przychodni, ambulatoriów i szpitali, którzy w znaczący sposób przyczynili się do świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych mieszkańcom rejonu wileńskiego.

„Chociaż zdrowie fizyczne jest ważne, nie mniej istotne jest również zdrowie emocjonalne. Wierzę, że renowacja i rozbudowa tej infrastruktury pozytywnie wpłynie nie tylko na jakość świadczonych tu usług, ale także stworzy dobrą atmosferę emocjonalną dla całego personelu medycznego oraz wszystkich pacjentów” – powiedziała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

„Odpowiedzialnie i szczerze kontynuujemy naszą codzienną pracę, dbamy o zdrowie każdego pacjenta, warunki pracy pracowników i zapewniamy usługi najwyższej jakości” – zapewnił Evaldas Navickas, dyrektor Przychodni Rejonu Wileńskiego.

Czytaj o dyrektorze Przychodni Rejonu Wileńskiego: Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego ma nowego kierownika

Zmodernizowane trzy ważne przestrzenie w przychodni

Przychodnia Rejonu Wileńskiego kontynuuje pomyślną modernizację, nieustannie odnawiając zarówno pomieszczenia placówki, jak i jej oddziały, sprzęt oraz rozszerzając możliwości diagnostyczne. W trzy kluczowe przestrzenie odnowione w tym roku zainwestowano prawie 1,3 mln euro.

Podczas remontu w Centrum Diagnostyki Konsultacyjnej zmodernizowane zostały strefy obsługi pacjentów, gabinety konsultacyjne oraz poczekalnia. Poprawiono również warunki pracy dla personelu medycznego. Świadczone są tu konsultacje lekarzy specjalistów oraz przeprowadzane procedury diagnostyczne.

W Oddziale Medycyny Rodzinnej (na 1. piętrze) wyremontowano strefy oczekiwania i gabinety lekarskie przeznaczone dla usług zespołu lekarzy rodzinnych. Przestrzenie te zaprojektowano zgodnie z najnowszymi wymogami higieny i bezpieczeństwa pacjentów.

W celu efektywniejszego zarządzania przepływem pacjentów i skrócenia czasu oczekiwania, zarówno w Centrum Diagnostyki Konsultacyjnej, jak i w Oddziale Medycyny Rodzinnej, wdrożono nowoczesny system zarządzania kolejkami.

Remont pomieszczeń sterylizacyjnych przeprowadzono w celu zapewnienia najwyższych standardów dezynfekcji i sterylizacji urządzeń medycznych. Zainstalowano nowoczesne strefy robocze oraz usprawniono logistykę obiegu i przechowywania instrumentów.