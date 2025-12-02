Więcej
    Po renowacji otwarto zmodernizowane przestrzenie Przychodni Rejonu Wileńskiego

    27 listopada w Przychodni Rejonu Wileńskiego oficjalnie otwarto trzy zmodernizowane przestrzenie, które mają na celu poprawę jakości świadczonych usług, usprawnienie przepływu pacjentów oraz stworzenie lepszych warunków pracy dla personelu medycznego. Po renowacji drzwi otworzyły: Centrum Diagnostyki Konsultacyjnej, Oddział Medycyny Rodzinnej oraz pomieszczenia sterylizacyjne.

    Uroczyste przecięcie wstęgi w odnowionej placówce. Od lewej: E. Navickas, R. Duchniewicz i E. Tamošiūnaitė | Fot. vrsa.lt

    W ceremonii otwarcia wziął udział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który wyraził zadowolenie z osiągniętych rezultatów i podkreślił konsekwentne inwestycje w umacnianie usług zdrowotnych w rejonie.

    „Zmodernizowane przestrzenie oznaczają wygodniejsze usługi dla pacjentów, lepsze warunki pracy dla medyków oraz szybszą i nowocześniejszą diagnostykę. Cieszę się, że w ciągu ostatnich lat, przy wsparciu samorządu i rady, poprzez podejmowanie trafnych decyzji, udało się osiągnąć wspaniałe rezultaty. Mieszkańcy rejonu wileńskiego odczuwają, że usługi medyczne stają się bardziej jakościowe i bliższe ich domom, a przecież zdrowie zawsze pozostaje dla nas najważniejsze” – mówił mer R. Duchniewicz.

    Mer wyraził szczere podziękowania dla personelu, podkreślając ich kluczową rolę w sukcesie placówki: „To wszystko nie byłoby możliwe bez was – inicjatywnego i oddanego zespołu”. Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy przychodni, ambulatoriów i szpitali, którzy w znaczący sposób przyczynili się do świadczenia wysokiej jakości usług zdrowotnych mieszkańcom rejonu wileńskiego.

    „Chociaż zdrowie fizyczne jest ważne, nie mniej istotne jest również zdrowie emocjonalne. Wierzę, że renowacja i rozbudowa tej infrastruktury pozytywnie wpłynie nie tylko na jakość świadczonych tu usług, ale także stworzy dobrą atmosferę emocjonalną dla całego personelu medycznego oraz wszystkich pacjentów” – powiedziała wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

    „Odpowiedzialnie i szczerze kontynuujemy naszą codzienną pracę, dbamy o zdrowie każdego pacjenta, warunki pracy pracowników i zapewniamy usługi najwyższej jakości” – zapewnił Evaldas Navickas, dyrektor Przychodni Rejonu Wileńskiego.

    Zmodernizowane trzy ważne przestrzenie w przychodni

    Przychodnia Rejonu Wileńskiego kontynuuje pomyślną modernizację, nieustannie odnawiając zarówno pomieszczenia placówki, jak i jej oddziały, sprzęt oraz rozszerzając możliwości diagnostyczne. W trzy kluczowe przestrzenie odnowione w tym roku zainwestowano prawie 1,3 mln euro.

    Podczas remontu w Centrum Diagnostyki Konsultacyjnej zmodernizowane zostały strefy obsługi pacjentów, gabinety konsultacyjne oraz poczekalnia. Poprawiono również warunki pracy dla personelu medycznego. Świadczone są tu konsultacje lekarzy specjalistów oraz przeprowadzane procedury diagnostyczne.

    W Oddziale Medycyny Rodzinnej (na 1. piętrze) wyremontowano strefy oczekiwania i gabinety lekarskie przeznaczone dla usług zespołu lekarzy rodzinnych. Przestrzenie te zaprojektowano zgodnie z najnowszymi wymogami higieny i bezpieczeństwa pacjentów.

    W celu efektywniejszego zarządzania przepływem pacjentów i skrócenia czasu oczekiwania, zarówno w Centrum Diagnostyki Konsultacyjnej, jak i w Oddziale Medycyny Rodzinnej, wdrożono nowoczesny system zarządzania kolejkami.

    Remont pomieszczeń sterylizacyjnych przeprowadzono w celu zapewnienia najwyższych standardów dezynfekcji i sterylizacji urządzeń medycznych. Zainstalowano nowoczesne strefy robocze oraz usprawniono logistykę obiegu i przechowywania instrumentów.

