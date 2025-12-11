W Rostynianach oficjalnie otwarto nowe modułowe przedszkole

Mimo że zajęcia odbywają się tu od września, oficjalne otwarcie stało się doskonałą okazją dla rodziców wychowanków oraz członków lokalnej społeczności, aby zapoznać się z pedagogami, otoczeniem przedszkola oraz zasadami edukacji.

Uczestnicy wydarzenia

W wydarzeniu wzięli udział: mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, wicemer Edyta Tamošiūnaitė oraz dyrektor administracji Vytautas Vansavičius, a także członkowie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego i przedstawiciele Wydziału Oświaty.

„Powstanie nowych grup w tym modułowym przedszkolu otwiera przed nami jeszcze więcej możliwości. Rodzice będą mogli łatwiej pogodzić pracę z opieką nad dziećmi, a nasi najmłodsi mieszkańcy będą dorastać w bezpiecznym, nowoczesnym i profesjonalnym środowisku, w którym stworzono doskonałe warunki do wczesnej edukacji” – powiedział mer Robert Duchniewicz, witając zgromadzonych gości.

W trakcie wydarzenia miała miejsce także nastrojowa, świąteczna uroczystość bożonarodzeniowa, podczas której rozbrzmiewały kolędy, a taneczne rytmy cieszyły wszystkich obecnych.

„To przedszkole to przestrzeń, w której dzieci będą uczyć się kreatywności, odkrywać ciekawość i poznawać wartości, które pomogą im wyrosnąć na odpowiedzialnych członków społeczności” – podkreśliła wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Dwie grupy przedszkolne

Obecnie w przedszkolu działają dwie grupy: żłobkowa, przeznaczona dla dzieci od pierwszego roku życia, oraz przedszkolna, do której uczęszcza już 12 dzieci i która jest gotowa przyjąć kolejnych wychowanków.

„Powołanie nowych grup przedszkolnych w Rostynianach stanowi istotny etap w zwiększaniu dostępności edukacji w dynamicznie rozwijającym się rejonie wileńskim. W tym roku modułowe przedszkole zaczęło działać również w Zujunach” – zaznaczył dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Wnioski o rejestrację dzieci do grup przedszkolnych można składać na stronie www.registruok.lt

Więcej informacji o przyjęciu do grup przedszkolnych i klas zerówkowych można znaleźć pod adresem:

https://vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437