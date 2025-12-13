Trzy ważne spotkania

W ramach wyjazdu odwiedziliśmy Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Spotkali nas bardzo mili i życzliwi rodacy na czele z Panią Dyrektor Martą Pszczółkowską. Panie z zespołu „Kasztan” zaśpiewały piosenki patriotyczne oraz kolędy. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, świątecznej atmosferze.

Kolejnym miejscem spotkania była „Wspólnota Polska”. Poznałyśmy wiceprezes zarządu krajowego Zenonę Bańkowską oraz Irenę Szirkowiec — koordynatorkę projektów. Omówiliśmy szczegóły tworzenia projektów.

Sercem grudniowych spotkań stała się kolacja z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej miasto Warszawa. Zaproszenie otrzymaliśmy dzięki Panu Prezesowi Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Józefowi Szyƚejko.

Czytaj także, jak w 2016 roku „pszczółki” z przedszkola „Kasztan” odwiedziły redakcję: „Pszczółki” z przedszkola „Kasztan” z wycieczką w „Kurierze Wileńskim”

Ci, dla których Wilno to nie tylko miejsce na mapie

Kolacja z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej to wyjątkowe spotkanie, które łączy tradycję, pamięć i głęboką więź z historyczną stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ciepłej, świątecznej atmosferze przy jednym stole spotykają się osoby, dla których Wilno to nie tylko miejsce na mapie, lecz przede wszystkim przestrzeń duchowa — pełna wspomnień, rodzinnych historii, kultury i polskiej obecności trwającej od wieków.

Uroczysta kolacja rozpoczęła się wspólną modlitwą i łamaniem się opłatkiem, które ma tutaj szczególne znaczenie. To gest pojednania, wdzięczności i wspólnoty, a także symboliczny pomost między tymi, którzy pielęgnują pamięć o Wileńszczyźnie w Polsce, a Polakami nadal mieszkającymi w Wilnie. Część osób towarzystwa to ludzie, którzy mają polskie korzenie z Wilna, niektórzy urodzili się w Wilnie, niektórzy po prostu kochają Wilno jako ośrodek polskości.

Wyrazy wdzięczności

Wszystkich zebranych przywitał online Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Józef Szyłejko. Kolacja z Miłośnikami Wilna i Ziemi Wileńskiej minęła bardzo ciepło, serdecznie. Wszyscy razem śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, wileńskie i kolędy.

Za zorganizowanie spotkania serdecznie dziękujemy Prezes Zarządu i członkom Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Margaricie Chilińskiej. Pani Prezes sama urodziła się w Wilnie i ukończyła Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, kiedyś Szkołę Średnią nr 19.

Pełni zachwytu ciepłych spotkań grudniowych i szczęśliwi wróciliśmy do ukochanego Wilna. Cieszymy się, że mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tak ciepłych, serdecznych spotkaniach.

Jolanta Lembowicz,

Dyrektor Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie