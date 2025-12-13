Więcej
    Strona głównaKultura

    „Kasztan” w mikołajkowym nastroju — grudniowe spotkania w Warszawie

    W dniach 5-7 grudnia nauczycielki i przedstawiciele z wileńskiego Żłobka-Przedszkola „Kasztan” gościli w świątecznej Warszawie. Mikołajkowy nastrój panował już od samego przyjazdu do stolicy Polski. Spotkała nas kolorowa, migająca w światełkach warszawska Starówka, zapach gorącej czekolady i cynamonu oraz migotliwe światła, które rozlewają się po stolicy niczym zimowa rzeka. Wyjazd do Warszawy w tym roku stał się dla nas pięknym i ciepłym przeżyciem.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Panie z zespołu „Kasztan” zaśpiewały piosenki patriotyczne oraz kolędy. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, świątecznej atmosferze | Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan”

    Czytaj również...

    Trzy ważne spotkania

    W ramach wyjazdu odwiedziliśmy Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Spotkali nas bardzo mili i życzliwi rodacy na czele z Panią Dyrektor Martą Pszczółkowską. Panie z zespołu „Kasztan” zaśpiewały piosenki patriotyczne oraz kolędy. Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, świątecznej atmosferze.

    Kolejnym miejscem spotkania była „Wspólnota Polska”. Poznałyśmy wiceprezes zarządu krajowego Zenonę Bańkowską oraz Irenę Szirkowiec — koordynatorkę projektów. Omówiliśmy szczegóły tworzenia projektów.

    Sercem grudniowych spotkań stała się kolacja z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej miasto Warszawa. Zaproszenie otrzymaliśmy dzięki Panu Prezesowi Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Józefowi Szyƚejko.

    Czytaj także, jak w 2016 roku „pszczółki” z przedszkola „Kasztan” odwiedziły redakcję: „Pszczółki” z przedszkola „Kasztan” z wycieczką w „Kurierze Wileńskim”

    Ci, dla których Wilno to nie tylko miejsce na mapie

    Kolacja z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej to wyjątkowe spotkanie, które łączy tradycję, pamięć i głęboką więź z historyczną stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ciepłej, świątecznej atmosferze przy jednym stole spotykają się osoby, dla których Wilno to nie tylko miejsce na mapie, lecz przede wszystkim przestrzeń duchowa — pełna wspomnień, rodzinnych historii, kultury i polskiej obecności trwającej od wieków.

    Uroczysta kolacja rozpoczęła się wspólną modlitwą i łamaniem się opłatkiem, które ma tutaj szczególne znaczenie. To gest pojednania, wdzięczności i wspólnoty, a także symboliczny pomost między tymi, którzy pielęgnują pamięć o Wileńszczyźnie w Polsce, a Polakami nadal mieszkającymi w Wilnie. Część osób towarzystwa to ludzie, którzy mają polskie korzenie z Wilna, niektórzy urodzili się w Wilnie, niektórzy po prostu kochają Wilno jako ośrodek polskości.

    Dni Kultury Polskiej w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan” [Z GALERIĄ]

    Wyrazy wdzięczności

    Wszystkich zebranych przywitał online Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Józef Szyłejko. Kolacja z Miłośnikami Wilna i Ziemi Wileńskiej minęła bardzo ciepło, serdecznie. Wszyscy razem śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, wileńskie i kolędy.

    Za zorganizowanie spotkania serdecznie dziękujemy Prezes Zarządu i członkom Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Margaricie Chilińskiej. Pani Prezes sama urodziła się w Wilnie i ukończyła Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, kiedyś Szkołę Średnią nr 19.

    Pełni zachwytu ciepłych spotkań grudniowych i szczęśliwi wróciliśmy do ukochanego Wilna. Cieszymy się, że mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tak ciepłych, serdecznych spotkaniach.

    Jolanta Lembowicz,
    Dyrektor Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Spotkanie mieszkańców z mikołajem w zroszonym światłem Mariampolu

    Mieszkańcy Mariampola poczuli już magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 5 grudnia odbyło się tu tradycyjne, uroczyste zapalenie światełek na choince oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem.
    Kultura

    Drugi etap renowacji wileńskiego Muzeum Adama Mickiewicza

    W ub. roku Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim (ul. Bernardinų 11) zostało zamknięte z powodu remontu.
    Opinie

    List otwarty Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia w sprawie TVP Wilno

    Jako Forum Dialogu i Współpracy im. Jerzego Giedroycia (lit. Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas), odwołujące się do dziedzictwa Redaktora oraz jego koncepcji partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku relacji polsko-litewskich, wyrażamy głębokie zaniepokojenie debatą dotyczącą przyszłości TVP Wilno.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.