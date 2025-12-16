Rozwój infrastruktury społecznej

W rejonie wileńskim realizowany jest jeden z najważniejszych projektów infrastruktury społecznej — poszerzanie oferty mieszkań socjalnych, na którą przeznaczono ponad 3 mln euro. W gminie Niemież, we wsi Skojdziszki, planowana jest budowa nowego budynku z 40 mieszkaniami, z czego 30 przeznaczonych będzie dla grup szczególnie wrażliwych: osób z niepełnosprawnościami, rodzin wielodzietnych oraz osób cierpiących na ciężkie choroby przewlekłe.

Projekt ten ma pomóc zmniejszyć jeden z największych w kraju deficytów mieszkań socjalnych oraz poprawić warunki życia osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Nowe centra i domy opieki

Rozwija się również sieć usług społecznych — w gminie Pogiry powstaje nowe centrum dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Wzmocni ono ofertę wyspecjalizowanych usług i poprawi dostępność wsparcia.

Aby zwiększyć dostępność długoterminowej opieki społecznej dla osób starszych, w miejscowości Stara Wieś (lit. Senasalis) w gminie Rukojnie, przy ul. Senasalio 79, planowane jest utworzenie domu opieki dla 40 osób. Wartość projektu wynosi 3,7 mln euro, z czego 1,1 mln euro stanowią środki UE, 0,77 mln euro pochodzi z budżetu państwa, a pozostałe 1,8 mln euro finansuje samorząd.

„W rejonie wileńskim zapotrzebowanie na długoterminowe usługi opieki społecznej dla seniorów stale rośnie, dlatego utworzenie nowej placówki w Starej Wsi jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju usług społecznych i poprawy ich jakości. Tym projektem chcemy zapewnić starszym osobom niezbędną pomoc i wsparcie, umożliwić im zachowanie samodzielności, rozwijanie umiejętności oraz dalsze uczestnictwo w życiu społecznym” — mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Nacisk na ochronę zdrowia

Równolegle z inwestycjami w infrastrukturę społeczną usprawniana jest również opieka zdrowotna. W tym celu realizowany jest projekt „Wdrożenie modelu działania Centrum Zdrowia Samorządu Rejonu Wileńskiego”, którego wartość przekracza 835 tys. euro. Zakłada on zastosowanie innowacyjnego, holistycznego podejścia do opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby przewlekłe.

W planach zarówno przychodni w Niemenczynie, jak i Polikliniki Rejonu Wileńskiego znajduje się wprowadzenie zintegrowanych modeli świadczenia usług, zakup nowego sprzętu medycznego oraz organizacja szkoleń dla pacjentów i specjalistów. Dzięki tym działaniom możliwe będzie skuteczniejsze zarządzanie chorobami przewlekłymi oraz poprawa jakości życia pacjentów.

Więcej miejsc do nauki dla dynamicznie rosnącej społeczności

Obecnie do Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu uczęszcza 647 uczniów, w placówce brakuje natomiast ponad 200 miejsc. W związku z tym, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju miasta Wilna, planowana jest przebudowa istniejącego budynku oraz budowa 3 tys. mkw. nowego skrzydła. Znajdą się w nim trzy grupy przedszkolne i dwanaście klas początkowych, co zapewni potrzebne miejsca zarówno dla obecnych, jak i przyszłych uczniów.

Wartość projektu wynosi 4 mln euro, z czego 2 mln euro to środki z funduszy UE, 1,4 mln euro pochodzi z budżetu państwa, a 0,6 mln euro zapewni samorząd.

„Niemież jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem liczby ludności obszarów rejonu wileńskiego. Coraz więcej nowych mieszkańców osiedla się właśnie tutaj. Dlatego naszym celem jest zwiększenie liczby miejsc w placówkach oświatowych oraz zapewnienie nowoczesnego, dostępnego i wysokiej jakości środowiska edukacyjnego dla mieszkańców tej gminy” — zaznacza Robert Duchniewicz.

Nowa przestrzeń dla nauki w Geograficznym Centrum Europy

W ramach projektów funkcjonalnej strefy regionu wileńskiego planowana jest budowa obiektu przeznaczonego do działalności edukacji formalnej i nieformalnej przy Geograficznym Centrum Europy, znajdującym się w rejonie wileńskim. Inwestycja ma na celu rozwijanie kompetencji w naukach ścisłych, popularyzację zawodów technicznych oraz poprawę wyników z matematyki, IT i geografii.

W ramach projektu zostanie również zagospodarowany teren: powstanie parking oraz interaktywne ścieżki edukacyjne dla odwiedzających. Nowe centrum ma przekształcić to symboliczne miejsce w realną przestrzeń nauki, badań i zdobywania doświadczeń, łączącą naukę, technologię i kreatywność. Celem jest, aby młodzież odkryła nauki ścisłe jako ciekawą i praktyczną dziedzinę, a dorośli — jako możliwość pogłębiania wiedzy i kompetencji.

Realizacja projektu potrwa do końca 2029 r. W tym czasie planuje się zainwestować ponad 7,5 mln euro pochodzących z funduszy UE, środków samorządowych oraz wkładu wspólnego.

Ochrona dziedzictwa historycznego

Oprócz projektów społecznych i edukacyjnych w rejonie wileńskim wzmacniana jest również infrastruktura kulturowa — dąży się do odnowy miejsc historycznych oraz ulepszenia warunków turystycznych. W tym celu planowane jest przystosowanie do zwiedzania grodzisk w Niemenczynie i Mejszagole, wraz z uporządkowaniem ich otoczenia, co poprawi dostępność i stworzy bezpieczną oraz wygodną przestrzeń dla odwiedzających.

„Grodzisko w Niemenczynie to ważna wartość historyczna, kulturowa i krajobrazowa naszego regionu, a grodzisko w Mejszagole to istotny świadek lokalnej historii, którego potencjał przez długi czas pozostawał niewykorzystany z powodu braków infrastrukturalnych. Przystosowując te obiekty do bezpiecznego i wygodnego zwiedzania, nie tylko zachowamy ich unikalne dziedzictwo, lecz także udostępnimy je społeczeństwu, dając każdemu odwiedzającemu możliwość podziwiania piękna i spokoju tego miejsca” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Zachowanie natury i rozwój terenów rekreacyjnych

Równolegle z pracami nad obiektami dziedzictwa historycznego w rejonie wileńskim prowadzone są działania na rzecz odnowy terenów przyrodniczych. W Suderwie planuje się zagospodarować i ożywić południowo-wschodni brzeg jeziora Vilnoja, przekształcając go w atrakcyjną, wielofunkcyjną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców i turystów.

„Obecnie brzeg jeziora nie jest przystosowany do rekreacji — brakuje infrastruktury, plaża nie nadaje się do spędzania wolnego czasu, a wschodnia część terenu oraz dojścia do plaży pozostają zaniedbane. Zachowując naturalne środowisko, chcemy stworzyć bezpieczną, atrakcyjną i zrównoważoną przestrzeń publiczną, w której mieszkańcy będą czuli się mile widziani” — akcentuje R. Duchniewicz.

Warto podkreślić, że przy tworzeniu przestrzeni publicznej brane będą pod uwagę kwestie środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, tak aby była ona dostępna i dobrze wkomponowana w otoczenie. Szczególną uwagę poświęci się ochronie przyrody, rozsądnemu korzystaniu z zasobów naturalnych oraz aktywnemu udziałowi społeczności.

„Ten teren mógłby stać się miejscem, gdzie rodziny spędzają wartościowy czas razem — dzieci bawią się i poznają przyrodę, a dorośli odpoczywają w naturalnym otoczeniu. Wierzymy, że przestrzeń ta będzie dobrze współgrać z przyrodą i stanie się atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających” — mówi dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautas Vansavičius.

Wraz z rozwojem rejonu wileńskiego i rosnącymi potrzebami mieszkańców samorząd planuje również nowe projekty w ramach strategii rozwoju lokalnego na lata 2023-2028. Wśród planowanych inwestycji znajdują się: boisko sportowe w Zujunach, modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz rozbudowa wspólnotowych domów mieszkalnych w Wielkiej Rzeszy. Projekty te pokazują, że inwestycje UE nie ograniczają się jedynie do dużych miast — wprowadzają też realne zmiany w rejonach, wzmacniają lokalne społeczności i poprawiają jakość życia mieszkańców.

