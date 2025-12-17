Więcej
    Gala „Polish Business Awards 2025” w Ambasadzie RP w Wilnie

    Autor: Honorata Adamowicz
    Podczas gali uhonorowano firmy z Polski i Litwy, które w minionym roku odnotowały znaczące sukcesy w rozwoju handlu i inwestycji między oboma krajami | Fot. Marian Paluszkiewicz

    10 grudnia w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie odbyła się XIII edycja wręczenia nagród „Polish Business Awards”. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Polsko-Litewską Izbą Handlową, uhonorowało firmy z Polski i Litwy, które w minionym roku odnotowały znaczące sukcesy w rozwoju handlu i inwestycji między oboma krajami.

    Laureaci otrzymali wyróżnienia za innowacyjne projekty, dynamiczny rozwój oraz zaangażowanie w umacnianie współpracy gospodarczej. Gala zgromadziła przedstawicieli biznesu, władz dyplomatycznych i organizacji gospodarczych, podkreślając rolę dialogu i partnerstwa w budowaniu silnych relacji ekonomicznych.

    Stosunki gospodarcze w centrum uwagi

    Grzegorz Poznański, chargé d’affaires RP na Litwie, powitał zgromadzonych gości, a w swoim wystąpieniu podkreślił znakomity stan stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Litwą. Polska pozostaje dla Litwy jednym z najważniejszych kierunków eksportu, czołowym dostawcą towarów i usług oraz jednym z głównych miejsc lokowania litewskich inwestycji. Zaznaczył, że rozwój infrastruktury transportowej, integracja rynków energetycznych, wspólne inwestycje w nowoczesne technologie oraz zwiększenie wymiany handlowej to kluczowe elementy budowania stabilności i dobrobytu w regionie. Wskazał, że takie inicjatywy nie tylko wzmacniają pozycję obu państw w Europie, ale również tworzą nowe możliwości dla przedsiębiorców, sprzyjają innowacjom i podnoszą konkurencyjność gospodarek.

    WYDA-Awards-2025-12-16-2
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Beata Czaplińska, dyrektor wykonawcza Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zaznaczyła, że gala ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala docenić osiągnięcia polskich i litewskich firm w rozwijaniu współpracy gospodarczej.

    — Jestem miło zaskoczona, ponieważ w tym roku także nasza izba otrzymała nagrodę. „Polish Business Awards” to nie tylko wyróżnienie dla przedsiębiorców, ale także okazja do wzmocnienia więzi biznesowych, wymiany doświadczeń i wspierania innowacyjności, co podnosi konkurencyjność regionu — komentuje rozmówczyni.

    Tegoroczni laureaci

    Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA — nagroda za długoletnią współpracę na rynku litewskim, w tym dostawę paszportów biometrycznych i znaków akcyzy.

    Etanetas UAB — nagroda za pionierską działalność w zakresie internetu światłowodowego na Litwie oraz wkład w rozwój telewizji internetowej (IPTV) w Polsce.

    Advanced Protection Systems SA — nagroda za współpracę w dziedzinie obronności, w tym dostawę systemów wykrywania i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych dla ochrony infrastruktury energetycznej na Litwie.

    Ignitis Group / Ignitis Renewables — nagroda za rozwój sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce, w tym uruchomienie farmy wiatrowej „Silesia II” o mocy 137 MW, znacząco zwiększającej udział energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym.

    Polsko-Litewska Izba Handlowa — nagroda specjalna z okazji 10-lecia izby za wkład w rozwój handlu i inwestycji między Polską a Litwą oraz wspieranie współpracy biznesowej.

    ***

    W uroczystości udział wzięli m.in.: minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz, wiceminister finansów Janusz Kizieniewicz, wiceminister gospodarki i innowacji Waldemar Urban, wiceminister transportu i komunikacji Roderikas Žiobakas, wiceminister zdrowia Daniel Naumovas, liczni przedstawiciele ambasad akredytowanych w RL, posłowie na Sejm RL, przedstawiciele polskich i litewskich spółek działających na obu rynkach. Wydarzenie uświetnił recital wileńskiej wokalistki Moniki Jodko oraz pianistki Yany Serbiny.

