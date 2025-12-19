Więcej
    Społeczność żłobka-przedszkola w Niemenczynie cieszy się z odnowionej, nowoczesnej infrastruktury

    15 grudnia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz gościł w żłobku-przedszkolu w Niemenczynie, gdzie spotkał się ze społecznością placówki oraz obejrzał pomyślnie zakończone prace remontowe pomieszczeń.

    Symboliczny moment otwarcia zmodernizowanych przestrzeni edukacyjnych | Fot. vrsa.lt

    „Inwestycje w edukację i dobro dzieci to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. Dziś możemy cieszyć się z doskonałych wyników: mamy bezpieczne, nowoczesne i wygodne warunki edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców rejonu wileńskiego. Życzę, aby to przedszkole zawsze tętniło radosnym śmiechem, kreatywnością i nowymi odkryciami” – powiedział mer Robert Duchniewicz.

    Przedszkole przeszło kompleksowy remont: odnowiono wnętrza, zmodernizowano systemy inżynieryjne i przeciwpożarowe, urządzono nowe gabinety dla logopedy i pedagoga specjalnego, utworzono pokój sensoryczny, uporządkowano podwórko oraz strefy zabaw na zewnątrz. Odnowione przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

    Wartość projektu wynosi 1,7 mln euro, które zostały sfinansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

    Wychowankowie żłobka-przedszkola w Niemenczynie przygotowali dla gości program artystyczny w podziękowaniu za nowe, wygodne i przytulne przestrzenie. Słowa wdzięczności przekazali również dyrekcja, wychowawcy oraz rodzice, podkreślając, że zmodernizowane otoczenie już teraz pozytywnie wpływa nie tylko na samopoczucie dzieci, ale także na proces edukacyjny.

    Foto: Symboliczny moment otwarcia zmodernizowanych przestrzeni edukacyjnych.

