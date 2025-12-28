Nowoczesne rozwiązania dla szpitali regionalnych

Litewskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia poinformowało, że w ramach projektu „Rozwój usług telemedycznych w regionie środkowej i zachodniej Litwy” (lit. Telemedicinos paslaugų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione) usługi zdalnych konsultacji medycznych zostaną wprowadzone w oddziałach ratownictwa medycznego (SMPS) 24 regionalnych szpitali. Inicjatywa obejmuje również testowanie koncepcji wirtualnego szpitala w wybranych placówkach kliniki w Kownie.

„Czas stracony na transport pacjenta do placówki medycznej wyższego szczebla może pogorszyć wyniki leczenia, dlatego ważne jest, aby zapewnić pomoc doraźną jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Innowacyjne technologie – telemedycyna, konsultacje na odległość – oferują dziś zaawansowane rozwiązania w zakresie zarządzania przepływem pacjentów” – mówi Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia.

Partnerstwo największych placówek regionu

W realizację projektu zaangażowano cztery duże ośrodki medyczne: Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Kownie (lider projektu) oraz szpitale uniwersyteckie w Kłajpedzie, Poniewieżu i Szawlach. Ma to poprawić dostęp do specjalistycznej opieki bez konieczności przewożenia do innych miast.

„Pomoże to uniknąć nadmiernego transportu pacjentów między szpitalami, bardziej równomiernie rozłoży przepływ pacjentów, zmniejszy obciążenie szczególnie obleganych placówek medycznych, zapewni terminową diagnostykę i poprawi doświadczenia pacjentów” – powiedział prof. Kęstutis Stašaitis, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej oraz dyrektor ds. medycyny i pielęgniarstwa w Klinice w Kownie.

Zdalna opieka dla mniejszych miejscowości

Telemedycyna pozwoli lekarzom pracującym w regionalnych szpitalach konsultować się z ekspertami z placówek wyższego szczebla. W praktyce oznacza to m.in. szybsze podejmowanie decyzji terapeutycznych oraz możliwość przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji bez konieczności przewozu chorego.

Projekt zakłada również testowanie modelu wirtualnego szpitala, który umożliwia dalsze leczenie pacjentów po wypisie ze szpitala. Zdalne monitorowanie dotyczyć będzie m.in. osób cierpiących na łagodne infekcje i choroby układu oddechowego.

„W ramach tego projektu planujemy również przetestować model wirtualnego szpitala. Dzięki temu pacjenci, którzy byli leczeni na oddziałach ratunkowych kliniki w Kownie, po poprawie stanu zdrowia będą mogli wrócić do domu, ale nadal będzie można zdalnie monitorować i leczyć osoby cierpiące na proste, ostre infekcje i choroby układu oddechowego” – wyjaśnił prof. Kęstutis Stašaitis.

Mniejsze koszty, większy komfort pacjentów

Wirtualny szpital stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ograniczoną mobilnością części pacjentów oraz niedoborem łóżek szpitalnych. Jest szczególnie przydatny dla osób mieszkających w odległych miejscowościach, opiekujących się zwierzętami domowymi lub mających trudności z poruszaniem się.

Na realizację projektu przeznaczono 4,5 mln euro. Środki pochodzą z programu inwestycyjnego funduszy Unii Europejskiej na lata 2021–2027 oraz z funduszy współfinansowania.