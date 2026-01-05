Ponad 130 punktów zbiórki choinek w Wilnie

Do 3 lutego wilnianie mogli zostawić nieozdobione choinki w jednym ze 131 punktów zbiórki rozmieszczonych w całym mieście. Można je było również dostarczyć do stacjonarnych punktów zbiórki odpadów zielonych i wielkogabarytowych w okolicach Wilna.

„Po świętach liczba choinek pozostawionych na podwórkach lub przy kontenerach wyraźnie maleje. Mieszkańcy coraz bardziej odpowiedzialnie je sortują i przynoszą nieozdobione, wyschnięte choinki do specjalnie przeznaczonych do tego punktów zbiórki. Staramy się, aby mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do tych punktów — zwiększamy liczbę punktów zbiórki, a w razie potrzeby przedłużamy termin zbiórki” — powiedział Gintautas Runovičius, kierownik Wydziału Środowiska Miasta w Samorządzie miasta Wilna.

Zebrane choinki są wykorzystywane jako biopaliwo lub trafiają do kompostowni odpadów zielonych. W 2024 roku odzyskano w ten sposób około 17,6 tys. metrów sześciennych choinek.

Samorząd przypomina, że drzewka należy oddawać bez ozdób, folii i worków na śmieci. W przypadku choinek w doniczkach, których nie można przesadzić, należy je wyjąć z pojemnika i pozostawić na placu zbiórki. Doniczki można ponownie wykorzystać lub wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na plastik.

Mieszkańcy, którzy ozdobili w domu choinkę w doniczce, mogą też zachować ją do wiosny i posadzić w tzw. wileńskim lesie bożonarodzeniowym przy pałacu w Werkach. Obecnie rośnie tam ponad 100 drzewek. Sadzenie planowane jest od połowy marca, w zależności od warunków pogodowych.

Więcej informacji nt. punktów na stronie vilnius.lt.