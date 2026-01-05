Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Ponad 130 punktów zbiórki choinek w Wilnie

    Od 5 stycznia w Wilnie ruszył sezon zbiórki choinek. Samorząd zachęca mieszkańców do oddawania drzewek w wyznaczonych miejscach.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Fot. Gediminas Savickis, ELTA

    Czytaj również...

    Do 3 lutego wilnianie mogli zostawić nieozdobione choinki w jednym ze 131 punktów zbiórki rozmieszczonych w całym mieście. Można je było również dostarczyć do stacjonarnych punktów zbiórki odpadów zielonych i wielkogabarytowych w okolicach Wilna.

    „Po świętach liczba choinek pozostawionych na podwórkach lub przy kontenerach wyraźnie maleje. Mieszkańcy coraz bardziej odpowiedzialnie je sortują i przynoszą nieozdobione, wyschnięte choinki do specjalnie przeznaczonych do tego punktów zbiórki. Staramy się, aby mieszkańcy mieli jak najłatwiejszy dostęp do tych punktów — zwiększamy liczbę punktów zbiórki, a w razie potrzeby przedłużamy termin zbiórki” — powiedział Gintautas Runovičius, kierownik Wydziału Środowiska Miasta w Samorządzie miasta Wilna.

    Zebrane choinki są wykorzystywane jako biopaliwo lub trafiają do kompostowni odpadów zielonych. W 2024 roku odzyskano w ten sposób około 17,6 tys. metrów sześciennych choinek.

    Samorząd przypomina, że drzewka należy oddawać bez ozdób, folii i worków na śmieci. W przypadku choinek w doniczkach, których nie można przesadzić, należy je wyjąć z pojemnika i pozostawić na placu zbiórki. Doniczki można ponownie wykorzystać lub wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na plastik.

    Mieszkańcy, którzy ozdobili w domu choinkę w doniczce, mogą też zachować ją do wiosny i posadzić w tzw. wileńskim lesie bożonarodzeniowym przy pałacu w Werkach. Obecnie rośnie tam ponad 100 drzewek. Sadzenie planowane jest od połowy marca, w zależności od warunków pogodowych.

    Więcej informacji nt. punktów na stronie vilnius.lt.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. Vilnius.lt

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwa powoła niemal 4 tys. mężczyzn do wojska w ramach poboru powszechnego. Rekrutacja już się zaczęła

    Ponad 3,8 tys. młodych mężczyzn zostanie powołanych do dziewięciomiesięcznej służby wojskowej w 2026 r. Nabór potrwa cały rok.
    W kraju

    Brak ambasadora RP na Litwie. Wilno: To nie kryzys

    Brak polskiego ambasadora w Wilnie od sierpnia nie wzbudza niepokoju litewskich władz, choć z ich strony pojawiają się sugestie o konieczności szybszego działania. Czy dyplomatyczna luka wpłynie na relacje obu krajów?
    Wiadomości

    Trump i Zełenski mówią o postępach. Media nie widzą przełomu

    Prezydenci USA i Ukrainy po spotkaniu na Florydzie zapowiadają zbliżenie do pokoju, ale nie ujawniają konkretów. Europejscy komentatorzy pozostają sceptyczni.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.