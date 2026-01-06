Kontynuacja kursu z 2023 r.

Decyzja ta stanowi kontynuację przyjętego w 2023 r. krajowego modelu kontroli eksportu, który ma zastosowanie do towarów, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych lub przyczyniać się do wzmocnienia potencjału wojskowego. Ograniczenia obejmują 57 grup produktów, m.in. mikroelektronikę, półprzewodniki, urządzenia mechaniczne, elementy litowe, baterie, barometry i sprzęt do transportu ładunków. Środki kontroli pomogły ograniczyć przepływ takich towarów do Rosji i Białorusi, ale ryzyko unikania sankcji nadal istnieje, dlatego postanowiono przedłużyć ich obowiązywanie.

„Przedłużając środki kontroli eksportu, dążymy do zapewnienia spójnego i skutecznego stosowania sankcji międzynarodowych oraz zmniejszenia ryzyka ich obchodzenia. Jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa naszego i całej Europy” — mówi wiceminister gospodarki i innowacji Paulius Petrauskas.

EIMIN wraz z innymi instytucjami przygotowuje również dodatkowe środki kontroli eksportu dla towarów o podwyższonym ryzyku, określonych w rozporządzeniach UE. Przepisy dotyczące przewidywanych środków zostaną przedłożone do rozpatrzenia w odrębnym projekcie aktu prawnego.

Projekt uchwały przygotowano we współpracy z resortami spraw zagranicznych, finansów, sprawiedliwości, Departamentem Celnym oraz innymi właściwymi instytucjami.