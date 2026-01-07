Minister ochrony kraju Robertas Kaunas oświadczył, że dyskusja na temat obowiązkowego powołania kobiet do litewskiego wojska może się odbyć, jeśli taka potrzeba zostanie zasygnalizowana przez dowództwo sił zbrojnych.

„Wydaje się, że w zeszłym roku służyło 60 kobiet, są one ochotniczkami, więc chodzi o zasadę ochotnictwa (…). Jeśli wojsko, dowódcy wojska uznają to za konieczne i zabraknie mężczyzn, być może taka dyskusja będzie możliwa. Ale na razie jest to raczej dyskusja o dyskusji” — powiedział minister dziennikarzom we środę 7 stycznia.

„Istnieje doradztwo wojskowe, logika wojskowa i ustalono tę liczbę osób (…), aby odpowiadała potrzebom wojska i bezpieczeństwa Litwy” — podkreślił Robertas Kaunas.

Reforma poboru: zmiany wieku i procedur

Od początku roku obowiązuje nowa procedura obowiązkowej służby wojskowej, która zakłada wcześniejsze informowanie o powołaniu oraz zmianę wieku poborowych. od teraz do służby wzywani będą młodzi ludzie w wieku od 18 do 22 lat (wcześniej 18-23 lata), a badaniom lekarskim zostaną poddani już jako siedemnastolatkowie.

Po otrzymaniu powołania niemożliwe będzie rozpoczęcie studiów wyższych do czasu odbycia służby. Wyjątek stanowią osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi oraz ci, którzy wcześniej rozpoczęli naukę — dla nich przewidziano możliwość odroczenia służby.

Studenci lub absolwenci szkół wyższych mogą wybrać alternatywne formy odbycia służby — m.in. szkolenie młodszych oficerów trwające od 160 do 200 dni, rozłożone w czasie do trzech lat, lub krótsze programy trwające od 90 do 120 dni, zatwierdzane przez dowódcę.

W 2025 roku, po opublikowaniu list poborowych, planowano powołać około 3,9 tysiąca młodych ludzi spośród 25,1 tysiąca ujętych w rejestrze. Łącznie na liście możliwych powołań jest 40 tys., ale wezwanie otrzymają tylko niektórzy.

Gitanas Nausėda: powszechny pobór to kwestia czasu

Latem ubiegłego roku prezydent Gitanas Nausėda zapowiedział, że wprowadzenie powszechnego poboru do wojska i utworzenie narodowej dywizji to kwestia czasu. Zaznaczył jednak, że obecnie brak środków na realizację tych planów. Na razie opowiada się za rozważeniem obowiązkowej służby wojskowej wyłącznie dla mężczyzn.