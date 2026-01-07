Więcej
    Strona głównaHistoria

    Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu — ponad stuletnia misja służby nauce i kulturze

    Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego należy do najstarszych organizacji naukowych w Polsce południowo-wschodniej.

    Autor: Leszek Wątróbski
    Fot. Leszek Wątróbski

    Czytaj również...

    — Jego początki sięgają 1909 r., kiedy to lokalne środowisko historyków, miłośników przeszłości i społeczników podjęło wysiłek stworzenia instytucji, która miałaby za zadanie dokumentować, badać i chronić dziedzictwo regionu. Idea ta narodziła się dzięki pasji i aktywności braci Kazimierza Marii oraz Tadeusza Osińskich — zbieraczy, kolekcjonerów i niestrudzonych popularyzatorów kultury. To oni zgromadzili podstawę przyszłych zbiorów muzealnych towarzystwa, obejmujących materiały z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki, a także imponujący księgozbiór oraz bogaty zestaw archiwaliów — opowiada prezes towarzystwa Waldemar Wiglusz.

    Bank Litwy radzi dobrze przemyśleć kwestię przyszłej emerytury

    Szeroki program naukowo-badawczy

    Zebranie założycielskie odbyło się 14 lutego 1909 r., natomiast statut, wypracowany przez powołany Komitet Tymczasowy, zatwierdzono 2 czerwca tego samego roku przez C.K. namiestnictwo we Lwowie. Od początku działalności TPN realizowało szeroki program naukowo-badawczy, łączący dokumentację przeszłości, troskę o zabytki, rozwój infrastruktury oświatowej oraz tworzenie warunków dla badań naukowych w regionie. W strukturach Towarzystwa utworzono trzy kluczowe jednostki: muzeum, archiwum oraz bibliotekę — instytucje, które przez kolejne dekady stały się fundamentem regionalnego życia naukowego”. Zbiory zgromadzone do 1909 r. liczyły już ponad 1 500 przedmiotów muzealnych, ok. 3 tys. książek oraz 2 tys. aktów grodzkich i ziemskich.

    — Dzięki darczyńcom, mieszkańcom Przemyśla i okolic, zakupom oraz pracom terenowym kolekcja szybko rosła, umacniając pozycję towarzystwa jako depozytariusza lokalnego dziedzictwa. Niebawem rozpoczęto również działalność wydawniczą. Od roku 1912 ukazuje się „Rocznik Przemyski” — czasopismo, które do dziś stanowi najważniejszą platformę publikacji naukowych w regionie. Początkowo noszący nazwę „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, stopniowo ewoluował, obejmując publikacje z zakresu archeologii, historii, etnografii, językoznawstwa, literatury i nauk przyrodniczych. Po reorganizacji w latach 90. XX w. rocznik podzielono na wyspecjalizowane zeszyty, a obecnie wydawane są trzy: Historia, Literatura i Język oraz Nauki Przyrodnicze. Dwa pierwsze z nich mają wartość punktową, co czyni je ważnym miejscem publikacji dla młodych naukowców i badaczy przygotowujących doktoraty czy habilitacje — opowiada prezes towarzystwa.

    Dawniej TPN prowadziło bogatą działalność wydawniczą, obejmującą liczne publikacje książkowe. Obecnie część tematów — zwłaszcza z zakresu historii wojskowości — przejęło wiodące wydawnictwo Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Mimo tej zmiany towarzystwo nadal pełni ważną rolę jako instytucja integrująca środowisko naukowe regionu, organizując badania i popularyzując wiedzę.

    Na 100-lecie istnienia towarzystwa ukazała się cenna publikacja „Ponad podziałami. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909-2009”, podsumowująca dorobek instytucji i jej fundamentalny wpływ na dokumentowanie historii regionu. Książka stanowi wartościowe kompendium wiedzy o działalności towarzystwa, jego twórcach, inicjatywach i roli w życiu naukowym miasta.

    Zbigniew Herbert – wielki lwowianin, ostatni Rzymianin, książę poetów

    Towarzystwo dziś

    Współczesna działalność towarzystwa kontynuuje założenia statutowe i naukowe ambicje poprzedników. Jak podkreśla prezes, TPN działa dziś w skali regionalnej, obejmując obszar południowo-wschodniej Polski, a zrzesza około 300 członków z kraju i z zagranicy. Obok działalności badawczej i popularyzatorskiej niezmiennie ważnym obszarem pozostaje dbałość o księgozbiór — tworzony od ponad stu lat i stanowiący jedną z największych wartości instytucji. od około 2000 r. towarzystwo dysponuje własną siedzibą o powierzchni ponad 500 m², mieszczącą się na skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki 7 z Wybrzeżem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w sąsiedztwie Domu Ukraińskiego. Wcześniej instytucja wielokrotnie zmieniała lokalizację, szukając miejsca dostosowanego do potrzeb archiwum i biblioteki. Obecnie część pomieszczeń wynajmowana jest innym organizacjom — m.in. Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Strojów Historycznych „Damy i Huzary”, wcześniej, przez 15 lat, Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl — co pomaga w finansowaniu bieżącej działalności.

    — Ważnym etapem w historii TPN była współpraca z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej — kontynuuje prezes Waldemar Wiglusz — któremu towarzystwo przekazało w długoterminowe użyczenie własną bibliotekę wraz z księgozbiorem.

    — Muzeum przejęło zarządzanie zbiorami oraz finansowanie etatów związanych z obsługą, co pozwoliło towarzystwu skoncentrować się na funkcjach naukowych i wydawniczych. Znaczącą postacią w dziejach towarzystwa był jego pierwszy prezes — adwokat Leonard Tarnawski. Pełnił on równocześnie funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego »Sokół« i odegrał kluczową rolę w budowie gmachu, w którym dziś mieści się Centrum Kulturalne w Przemyślu. Jego dom przy ul. Grodzkiej, nazywany niegdyś »ambasadą polską«, był miejscem spotkań lokalnej elity intelektualnej i patriotycznej — mówi prezes.

    Wyzwania organizacji

    Pomimo ponad stuletniej historii towarzystwo nadal boryka się z wyzwaniami typowymi dla organizacji naukowych i społecznych: pozyskiwaniem funduszy, kosztami utrzymania siedziby, finansowaniem wydawnictw oraz zapewnieniem ciągłości prac badawczych. Utrzymanie „Rocznika Przemyskiego”, który wymaga nakładów na recenzje naukowe, redakcję i druk, jest jednym z głównych obciążeń finansowych. Towarzystwo wspierają w tym urząd miasta, sponsorzy — tacy jak np.: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz dawniej sąsiednia gmina Żurawica.

    Dziś Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu pozostaje jedną z najważniejszych instytucji kultury i nauki na Podkarpaciu. Jego misją jest nie tylko kontynuowanie badań i rozwijanie „Rocznika Przemyskiego”, ale także pielęgnowanie pamięci o bogatej historii miasta i regionu. To właśnie z takich inicjatyw rodzi się lokalna tożsamość — budowana przez ludzi, którzy od ponad wieku wierzą, że nauka, wiedza i kultura są wartościami ponadczasowymi i warte są wspólnego wysiłku. W tym kontekście TPN, ze swoim długim dorobkiem, stanowi przykład instytucji wyjątkowo trwałej i twórczej.

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Wigilia w Liceum Ogólnokształcącym im. Sybiraków w Szczecinie

    „Kolejny rok z rzędu spotykamy się, aby zbliżyć się do siebie, aby jeszcze lepiej się poznać oraz podzielić radością, która za kilka dni zagości w naszych domach. Chcielibyśmy się...
    Historia

    55. rocznica szczecińskiego Grudnia 1970

    17 grudnia 1970 r. ze Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego wyruszył robotniczy pochód. Była to reakcja na drastyczną podwyżkę cen podstawowych produktów żywnościowych i opału. Mimo prób zatrzymania przez Milicję Obywatelską demonstranci dotarli przed gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, gdzie zgromadził się blisko 20-tysięczny tłum. Siedziba partii została podpalona. Szturm odpierały oddziały milicji i wojska. Do najbardziej dramatycznych wydarzeń doszło przed pobliską komendą milicji. Starcia w całym mieście trwały do wieczora. Szesnaście osób zabito. Ponad sto zostało ciężko rannych.
    Historia

    Podróż w humanizm. 45 lat działań Marka Pantuły na rzecz drugiego człowieka

    Leszek Wątróbski

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.