W 2026 będziemy mieli aż 6 długich weekendów. Podajemy, kiedy

Dodatkowo warto pamiętać, że przepisy Kodeksu pracy pozwalają łączyć święta z urlopem, a przed dniami świątecznymi pracujemy krócej. Sprawdzamy, kiedy dokładnie będzie można odpocząć i jakie prawa przysługują pracownikom.

Luty otwiera sezon

Pierwszy długi weekend w 2026 r. przypadnie na 14-16 lutego, od soboty do poniedziałku. 16 lutego, Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego, jest dniem wolnym od pracy, co oznacza trzy dni nieprzerwanego odpoczynku już na początku roku.

Natomiast już 11 marca Litwa będzie obchodziła Dzień Odzyskania Niepodległości, w związku z czym będzie to też dzień (środa) wolny od pracy.

Wielkanoc i majówka

Kolejny długi weekend to Wielkanoc, która w 2026 r. wypada 4-6 kwietnia. Tradycyjnie będą to trzy dni wolne — od soboty do poniedziałku. Następna okazja do wypoczynku pojawi się na początku maja. Dni 1-3 maja to długi weekend rozpoczynający się w piątek, 1 maja, w Międzynarodowy Dzień Pracy.

Dzień Państwowości Litwy

Latem tradycyjnie nierobocze będzie święto Jana, obchodzone 24 czerwca (w tym roku będzie to środa).

Latem również nie zabraknie długiego weekendu. 4-6 lipca to trzy dni wolnego od soboty do poniedziałku. 6 lipca obchodzony jest dzień koronacji króla Mendoga jako Dzień Państwa, czyli jedno z najważniejszych litewskich świąt państwowych.

Jesienny długi weekend i Boże Narodzenie

Przedostatni długi weekend w 2026 r. przypadnie w terminie 31 października — 2 listopada. Rozpocznie się w sobotę i zakończy w poniedziałek. 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, a 2 listopada — Dzień Zaduszny.

Najdłuższy długi weekend w 2026 r. przypadnie na koniec roku. Od 24 do 27 grudnia będziemy mieć aż cztery dni wolnego. Wigilia wypada w czwartek, Boże Narodzenie w piątek, drugi dzień świąt w sobotę, a 27 grudnia to niedziela.

Co mówi prawo?

Osoby planujące połączyć długie weekendy z urlopem wypoczynkowym powinny pamiętać o przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego nie może być krótsza niż 10 dni roboczych, a w przypadku sześciodniowego tygodnia pracy — 12 dni roboczych. Jeśli liczba dni roboczych w tygodniu jest mniejsza lub zmienna, urlop nie może być krótszy niż dwa tygodnie.

Krótszy dzień pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w dniach poprzedzających święta pracodawcy mają obowiązek skrócić czas pracy o jedną godzinę. Dotyczy to wszystkich pracowników, także tych zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, w systemie równoważnym czy dyżurowym.

Wyjątek stanowią osoby objęte skróconą normą czasu pracy, m.in. pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, wykładowcy, farmaceuci oraz pracownicy sektora publicznego, którym czas pracy skrócono z powodu opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.