    Na Litwie trzy ofiary wirusów ZGDO w ciągu tygodnia

    W ciągu ostatniego tygodnia na Litwie zmarły trzy osoby z powodu wirusów wywołujących ZGDO, czyli zapalenie górnych dróg oddechowych. Wirusy, które przyczyniły się do śmierci to grypa i COVID-19, jak informuje Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC).

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Kobieta wśród leków.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Według danych NVSC, jedna osoba zmarła na grypę w grupie wiekowej 30-39 lat, a dwie w grupie 80-89 lat. Wszystkie osoby miały choroby przewlekłe i nie były zaszczepione.

    Jedna osoba zmarła na koronawirusa należała do grupy wiekowej 60-69 lat, a dwie — do grupy wiekowej 70-79 lat. Dwie osoby cierpiały na choroby przewlekłe, a w przypadku jednej nie jest to znane. Żadna z tych osób nie była zaszczepiona przeciwko COVID-19.

    W dniach 29 grudnia — 4 stycznia hospitalizowano 255 pacjentów z powodu grypy i 40 z powodu koronawirusa. Na oddziałach intensywnej terapii leczono 22 osoby. W tym sezonie NVSC odnotowało już 29 zgonów z powodu COVID-19 i 10 z powodu grypy.

    W ub. tygodniu ogólny wskaźnik zachorowalności na grypę, przeziębienia i COVID-19 wyniósł 831,1 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Najwyższą liczbę zachorowań odnotowano w okręgu wileńskim (1016,1), najniższą — w poniewieskim (521,7).

    W poprzednim tygodniu na Litwie odnotowano niższy ogólny wskaźnik zachorowalności — wyniósł on 766,3 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

    Według NVSC, w porównaniu z ostatnimi dwoma tygodniami zmniejszyła się liczba osób chorych na grypę, ale wzrosła liczba zachorowań na koronawirusa i choroby przeziębieniowe.

    Specjaliści ds. zdrowia publicznego zalecają unikanie kontaktu z osobami chorymi, częste mycie rąk, przestrzeganie zasad etykiety kaszlu i kichania oraz wietrzenie pomieszczeń. Osoby chore powinny zgłosić się do lekarza i pozostać w domu lub pracować z domu, a także nie posyłać dzieci do placówek oświaty.

