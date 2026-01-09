Więcej
    4 stycznia w Kościele św. Teresy w Wilnie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem było wsparcie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki. Wydarzenie zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym.

    Siostra Michaela Rak.
    Siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki, dziękowała zebranym za ich obecność i hojność | Fot. zw.lt/Waldemar Dowejko

    Zespół „Wilenka” zaprosił do udziału uznanych artystów i działaczy z Litwy, którzy swoim występem wyrazili solidarność z osobami potrzebującymi wsparcia. Wśród zaproszonych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu znaleźli się: Jan Maksimowicz, Agnieszka Olszewska, Ewa Rawłuszewicz, zespół Folk Vibes oraz Bartosz Frątczak.

    Przypomnienie tego, jak ważne jest wspólne działanie

    Wszystkie zebrane podczas koncertu środki zostały przekazane na rzecz Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Placówka ta codziennie zapewnia nie tylko opiekę medyczną, ale także emocjonalne, duchowe i społeczne wsparcie osobom w końcowej fazie życia.

    Koncert miał na celu przypomnienie, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

    „To czas, gdy muzyka i słowo splatają się z bezinteresowną pomocą, gdy każdy gest życzliwości staje się mostem łączącym nas z tym, co najważniejsze — z miłością. To szczególne spotkanie dedykujemy wsparciu Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie — miejsca, gdzie codziennie miłość, troska, ciepło i nadzieja otaczają tych, którzy najbardziej tego potrzebują” — mówili organizatorzy wydarzenia.

    WYDA-charytatywny-2026-01-08-2
    Wydarzenie zorganizował Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, który od lat angażuje się w inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym | Fot. zw.lt/Waldemar Dowejko

    O „Wilence”

    Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” to najstarszy polski zespół dziecięco-młodzieżowy na Litwie, który od wielu lat działa na rzecz promocji polskiej kultury. Jego repertuar obejmuje pieśni i tańce z różnych regionów Polski, a także utwory wileńskie, litewskie, ukraińskie i bałkańskie. Dzięki wielopokoleniowym grupom, zespół może prezentować bogaty i różnorodny program artystyczny, który jest wyjątkowy pod względem zarówno formy, jak i treści.

    RedKomy

