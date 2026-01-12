Już trwa rejestracja do „Zielonego wyzwania”

W ramach inicjatywy „Wilno — Zielona Stolica Europy 2025” rusza druga edycja programu „Zielone wyzwanie dla uczniów 2.0”. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez identyfikowanie i rozwiązywanie problemów środowiskowych w szkołach.

„W zeszłym roku wyzwanie odbyło się po raz pierwszy i spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz ich aktywnym zaangażowaniem, dlatego w tym roku postanowiliśmy zorganizować je po raz drugi, w jeszcze większym wymiarze. Uczniowie są zaproszeni do tworzenia zespołów, wybrania aktualnego problemu lub obszaru związanego z wpływem szkoły na środowisko i podjęcia się roli liderów we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań oraz wygrania wspaniałych nagród” — powiedziała Jurga Pociūtė-Mikūtienė, kierowniczka projektu „Wilno — Zielona Stolica Europy 2025”.

Zgłoszone zespoły uczniowskie będą pracować nad konkretnymi pomysłami, które rozwiną podczas warsztatów z udziałem mentorów. Celem tych spotkań jest przejście od koncepcji i teorii do praktycznej realizacji projektów.

Przewidziano także wydarzenia wspierające współpracę i aktywność społeczną młodzieży.

Inicjatywa zakłada ocenę projektów w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 7–8 oraz 9–12. Najlepsze pomysły zostaną wyłonione zarówno przez jury, jak i w drodze publicznego głosowania.

Rejestracja do udziału w inicjatywie potrwa do 18 stycznia. Więcej informacji: zaliasvilnius.lt