    Startują „Środy Literackie 2026”

    Zapraszamy na „Środy Literackie 2026” — cykl spotkań, które zabiorą słuchaczy w fascynującą podróż przez świat literatury, historii i kultury dawnej oraz nowoczesnej, widzianych przez pryzmat miejsc, ludzi i opowieści. Tegoroczna edycja koncentruje się wokół Adama Mickiewicza, Wilna oraz dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

    Autor: KW
    Na Środy Literackie organizatorzy tradycyjnie zapraszają do Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    „Środy Literackie 2026” to propozycja dla wszystkich miłośników literatury i historii — dla tych, którzy chcą słuchać pasjonujących opowieści, odkrywać mniej znane fakty i spojrzeć na znane teksty z nowej perspektywy. 

    14 stycznia. „Potomkowie Adama Mickiewicza”. Autor odczytu: Roman Alexis Christian Gorecki-Mickiewicz. 

    4 lutego.  „Wieś szlachecka (Zaścianek): cechy architektury i stylu życia”. Autor odczytu: dr Marius Daraškevičius. 

    4 marca.  „Drewniane dwory — przestrzeń tradycyjnej kultury szlacheckiej”. Autorka odczytu: dr Dalė Puodžiukienė. 

    15 kwietnia.  Koncert z okazji 200-lecia wydania sonetów: „Sonety krymskie — śladami Adama Mickiewicza”. Giedrius Arbačiauskas oraz Michał Konstrat z zespołem: Michał Konstrat — gitara klasyczna, wokal; Małgorzata Sroczyńska — wiolonczela, wokal; Marcin Prokopiak — instrumenty klawiszowe, wokal.

    20 maja.  „Wesoło o Wilnie, Wilno na wesoło”. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski. 

    17 czerwca.  „Wyrazy pamięci kulturowej na Uniwersytecie Stefana Batorego”. Autorka odczytu: dr Inga Leonavičiūtė. 

    26 sierpnia. „Przekraczając opłotki »doliny dzieciństwa«. Spacer z Konwickim”. Wycieczkę po Kolonii Wileńskiej poprowadzi Mirosława Naganowicz. Odczyt wygłosi doc. dr Halina Turkiewicz. 

    2 września.  „Realia studenckiego życia w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim”. Autorki odczytu: dr hab. Maria Korybut-Marciniak oraz dr Joanna Kowalik. 

    7 października.  „Dzieje rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza”. Autorka odczytu: Magdalena Sudoł. 

    18 listopada. „Połąga — Zakopane nad Bałtykiem”. Autor odczytu: Romualdas Beniušis. 

    2 grudnia.  „O wigilijnych zwyczajach filomatów”. Autorka odczytu: dr Maria Makaruk. 

    W 2026 r. Środy Literackie będą odbywały się w różnych pomieszczeniach Uniwersytetu Wileńskiego. Początek spotkań — godz. 17:00.

    Środy Literackie — tradycja przedwojennego Wilna nadal kultywowana

    Inf. Muzeum Adama Mickiewicza

