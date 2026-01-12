Startują „Środy Literackie 2026”

„Środy Literackie 2026” to propozycja dla wszystkich miłośników literatury i historii — dla tych, którzy chcą słuchać pasjonujących opowieści, odkrywać mniej znane fakty i spojrzeć na znane teksty z nowej perspektywy.
14 stycznia. „Potomkowie Adama Mickiewicza”. Autor odczytu: Roman Alexis Christian Gorecki-Mickiewicz.
4 lutego. „Wieś szlachecka (Zaścianek): cechy architektury i stylu życia”. Autor odczytu: dr Marius Daraškevičius.
4 marca. „Drewniane dwory — przestrzeń tradycyjnej kultury szlacheckiej”. Autorka odczytu: dr Dalė Puodžiukienė.
15 kwietnia. Koncert z okazji 200-lecia wydania sonetów: „Sonety krymskie — śladami Adama Mickiewicza”. Giedrius Arbačiauskas oraz Michał Konstrat z zespołem: Michał Konstrat — gitara klasyczna, wokal; Małgorzata Sroczyńska — wiolonczela, wokal; Marcin Prokopiak — instrumenty klawiszowe, wokal.
20 maja. „Wesoło o Wilnie, Wilno na wesoło”. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski.
17 czerwca. „Wyrazy pamięci kulturowej na Uniwersytecie Stefana Batorego”. Autorka odczytu: dr Inga Leonavičiūtė.
26 sierpnia. „Przekraczając opłotki »doliny dzieciństwa«. Spacer z Konwickim”. Wycieczkę po Kolonii Wileńskiej poprowadzi Mirosława Naganowicz. Odczyt wygłosi doc. dr Halina Turkiewicz.
2 września. „Realia studenckiego życia w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim”. Autorki odczytu: dr hab. Maria Korybut-Marciniak oraz dr Joanna Kowalik.
7 października. „Dzieje rękopisu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza”. Autorka odczytu: Magdalena Sudoł.
18 listopada. „Połąga — Zakopane nad Bałtykiem”. Autor odczytu: Romualdas Beniušis.
2 grudnia. „O wigilijnych zwyczajach filomatów”. Autorka odczytu: dr Maria Makaruk.
W 2026 r. Środy Literackie będą odbywały się w różnych pomieszczeniach Uniwersytetu Wileńskiego. Początek spotkań — godz. 17:00.
Inf. Muzeum Adama Mickiewicza