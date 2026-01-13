Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Grudzień pod znakiem deflacji

    W grudniu 2025 r. na Litwie odnotowano miesięczną deflację na poziomie 0,2 proc., a inflacja roczna wyniosła 3,4 proc. Jednocześnie ceny produkcji przemysłowej spadły w skali roku o 3 proc.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Pieniądze w portmonetce.
    Statystyki wskazują na spadek cen — deflacja 0,2 proc. w grudniu 2025 roku | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Miesięczna deflacja, roczna inflacja

    Zgodnie z danymi Państwowej Agencji Statystycznej, miesięczna deflacja liczona według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (SVKI) wyniosła 0,2 proc., a roczna inflacja — 3,4 proc. Średnia inflacja roczna, liczona jako średnia z ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, także osiągnęła poziom 3,4 proc.

    Na kształtowanie się inflacji rocznej największy wpływ miały wzrosty cen w sektorze usług restauracyjnych i kawiarnianych, produktów mięsnych i mlecznych, tytoniu, napojów spirytusowych oraz usług związanych z transportem i wynajmem. Z kolei na obniżenie wskaźnika wpływał spadek cen energii elektrycznej, samochodów oraz sprzętu audio-wideo.

    Z wcześniejszych danych według wskaźnika cen konsumpcyjnych VKI wynika, że miesięczna deflacja wyniosła 0,1 proc., inflacja roczna — 3,4 proc., a średnia roczna — 3,8 proc.

    Spadek cen produkcji przemysłowej

    W grudniu 2025 r. ceny produkcji przemysłowej spadły o 3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Bez uwzględnienia produktów naftowych spadek wyniósł 0,5 proc.

    Na rynku krajowym ceny spadły o 1,8 proc., natomiast na rynkach zagranicznych — o 4 proc. Po wyłączeniu produktów naftowych, spadki wyniosły odpowiednio 0,3 proc. i 0,7 proc.

    W porównaniu z listopadem, ceny produkcji przemysłowej spadły ogółem o 1,8 proc. Na rynku litewskim odnotowano spadek o 0,8 proc. (wzrost o 0,4 proc. bez produktów naftowych), natomiast na rynkach zagranicznych — o 2,5 proc. (spadek o 0,3 proc.).

    Ceny produkcji przemysłowej na rynku strefy euro spadły w skali roku o 3,3 proc., a poza strefą euro — o 4,5 proc. W ujęciu miesięcznym ceny w strefie euro spadły o 1,6 proc., natomiast poza nią wzrosły o 0,5 proc.

    Inflacja na Litwie. W jednym z sektorów ceny paradoksanie… padały

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Koszty zimowych zaniedbań rosną — co muszą wiedzieć właściciele budynków?

    Setki zgłoszeń i dziesiątki tysięcy euro stratWedług danych spółki ubezpieczeniowej Lietuvos draudimas, w dniach 1-12 stycznia br. zarejestrowano 120 zgłoszeń szkód spowodowanych ciężarem śniegu. Na ich pokrycie zarezerwowano już...
    Społeczeństwo

    Słowo Roku 2025 w Polsce. Opinia internautów nie była zbieżna z ekspercką

    W jubileuszowej, 15. edycji plebiscytu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego, kapituła ekspertów wyłoniła Słowo Roku 2025 — „dron”. Internauci jednak wybrali zupełnie inaczej.
    Newsy

    Już trwa rejestracja do „Zielonego wyzwania”

    W ramach inicjatywy „Wilno — Zielona Stolica Europy 2025” rusza druga edycja programu „Zielone wyzwanie dla uczniów 2.0”. Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego udziału w działaniach na...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.