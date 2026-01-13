Grudzień pod znakiem deflacji

Miesięczna deflacja, roczna inflacja

Zgodnie z danymi Państwowej Agencji Statystycznej, miesięczna deflacja liczona według zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (SVKI) wyniosła 0,2 proc., a roczna inflacja — 3,4 proc. Średnia inflacja roczna, liczona jako średnia z ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, także osiągnęła poziom 3,4 proc.

Na kształtowanie się inflacji rocznej największy wpływ miały wzrosty cen w sektorze usług restauracyjnych i kawiarnianych, produktów mięsnych i mlecznych, tytoniu, napojów spirytusowych oraz usług związanych z transportem i wynajmem. Z kolei na obniżenie wskaźnika wpływał spadek cen energii elektrycznej, samochodów oraz sprzętu audio-wideo.

Z wcześniejszych danych według wskaźnika cen konsumpcyjnych VKI wynika, że miesięczna deflacja wyniosła 0,1 proc., inflacja roczna — 3,4 proc., a średnia roczna — 3,8 proc.

Spadek cen produkcji przemysłowej

W grudniu 2025 r. ceny produkcji przemysłowej spadły o 3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Bez uwzględnienia produktów naftowych spadek wyniósł 0,5 proc.

Na rynku krajowym ceny spadły o 1,8 proc., natomiast na rynkach zagranicznych — o 4 proc. Po wyłączeniu produktów naftowych, spadki wyniosły odpowiednio 0,3 proc. i 0,7 proc.

W porównaniu z listopadem, ceny produkcji przemysłowej spadły ogółem o 1,8 proc. Na rynku litewskim odnotowano spadek o 0,8 proc. (wzrost o 0,4 proc. bez produktów naftowych), natomiast na rynkach zagranicznych — o 2,5 proc. (spadek o 0,3 proc.).

Ceny produkcji przemysłowej na rynku strefy euro spadły w skali roku o 3,3 proc., a poza strefą euro — o 4,5 proc. W ujęciu miesięcznym ceny w strefie euro spadły o 1,6 proc., natomiast poza nią wzrosły o 0,5 proc.