Koncert Noworoczny „W rytmie czterech pór roku”

Nowy rok to nowa energia i żywa tradycja. Są wydarzenia, które łączą pokolenia, rozgrzewają serca i przypominają, jak piękna oraz bogata jest nasza kultura. Ten wyjątkowy koncert będzie okazją do spotkania z tańcem, muzyką i tradycją w najlepszym wydaniu.

Publiczność czeka barwne widowisko pełne stylizowanych strojów, żywiołowego tańca i autentycznych emocji, które poprowadzą widzów przez wszystkie pory roku – od wiosennej radości po zimową magię.

Koncert poprowadzi znana i lubiana wileńska gawędziarka Ciotka Franukowa, dbając o uśmiech i ciepłą atmosferę wydarzenia.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozpoczęcia nowego roku w rytmie tradycji, radości i wspólnego świętowania. Do zobaczenia!

Centrum Kultury w Rudominie