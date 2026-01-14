Więcej
    Strona głównaNewsy

    Koncert Noworoczny „W rytmie czterech pór roku”

    ZTL „Hałas” z Czarnego Boru , ZTL „Kropelki” oraz ZT „Malwy” z Mariampola zapraszają na Koncert Noworoczny „W rytmie czterech pór roku”, który odbędzie się 17 stycznia 2026 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce (ul. Gerovės 1, Wilno).

    Autor: KW
    Afisz Koncertu Noworocznego „W rytmie czterech pór roku”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Nowy rok to nowa energia i żywa tradycja. Są wydarzenia, które łączą pokolenia, rozgrzewają serca i przypominają, jak piękna oraz bogata jest nasza kultura. Ten wyjątkowy koncert będzie okazją do spotkania z tańcem, muzyką i tradycją w najlepszym wydaniu.
    Publiczność czeka barwne widowisko pełne stylizowanych strojów, żywiołowego tańca i autentycznych emocji, które poprowadzą widzów przez wszystkie pory roku – od wiosennej radości po zimową magię.

    Koncert poprowadzi znana i lubiana wileńska gawędziarka Ciotka Franukowa, dbając o uśmiech i ciepłą atmosferę wydarzenia.

    Wstęp wolny.

    Serdecznie zapraszamy do wspólnego rozpoczęcia nowego roku w rytmie tradycji, radości i wspólnego świętowania. Do zobaczenia!

    Kaziuki – Wilniuki w miastach Warmii i Mazur po raz 40. Franukowa i Wincuk: „Czekamy na te spotkania!”

    Centrum Kultury w Rudominie

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Startują „Środy Literackie 2026”

    „Środy Literackie 2026” to propozycja dla wszystkich miłośników literatury i historii — dla tych, którzy chcą słuchać pasjonujących opowieści, odkrywać mniej znane fakty i spojrzeć na znane teksty z...
    Newsy

    Podaruj sobie emocje! „Casting na człowieka” – propozycja na zimowy wieczór

    Pełen kolorów „Casting na człowieka” w reżyserii Bożeny Sosnowskiej wraca na scenę już 25 stycznia o godz. 16:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.To poruszające i pełne ironii przedstawienie,...
    Newsy

    Dzień Otwartych Drzwi w wileńskim Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

    Rekrutacja na rok szkolny 2026/2027 odbywa się w dniach od 1 lutego do 8 marca poprzez scentralizowany system rejestracji miasta Wilna: https://svietimas.vilnius.ltRozwój wszechstronnyGimnazjum realizuje programy edukacji przedszkolnej, szkoły początkowej,...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.